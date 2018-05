Drogas Sintéticas II: investigan al fiscal Cantaro por posible protección

El juez federal Nº 1, Walter López Da Silva, quien lleva adelante la causa denominada Drogas Sintéticas II, finalmente ordenó investigar al fiscal federal general, Alejandro Salvador Cantaro, y a funcionarios e integrantes de la Fiscalía Federal Nº 1, ante la posibilidad de que hayan brindado protección a la presunta organización para la venta de drogas.

Luego de dictar el procesamiento y la prisión preventiva de 8 personas (Ezequiel Borja, Natalia Moscardi, Facundo Texido, Federico Raúl Hernando, Gastón Eduardo Sáenz, los hermanos Pablo Horacio y Gustavo Rafael Nogales y Emiliano Gastón Lucanera), López Da Silva también giró actuaciones a la Procuración General de la Nación, ante quien depende Cantaro.

Desde ese organismo, luego de consultas de “La Nueva.”, no se brindó información sobre la eventual apertura de un sumario interno contra el fiscal federal general de Bahía Blanca.

De la investigación penal surge que Sebastián Gauna San Millán -sobrino de Cantaro y único prófugo del expediente- usó el auto particular del fiscal al menos una vez para realizar una posible “transa” y hasta para consumir drogas en su interior.

También que su tío tenía contacto personal y telefónico frecuente con otro procesado (Texido) y que podría estar en conocimiento de la operatoria de la supuesta banda delictiva.

Por otra parte, surge de una escucha que un día Gauna San Millán fue a buscar estupefacientes -aparentemente para consumo personal- a un barrio periférico de la ciudad y que, en esas circunstancias, le robaron su Iphone. Cuando se comunicó con su tío, éste aparentemente le recriminó haberse dirigido a esos lugares en busca de droga.

Otras escuchas también levantan sospechas sobre el posible conocimiento de Cantaro respecto de la presunta organización.

“Existen elementos que se fueron incorporando al legajo y que encuentran vinculación con la actuación de diferentes funcionarios del Ministerio Público Fiscal”, sostuvo López Da Silva en la resolución.

“Yo no estaba”

El doctor Antonio Castaño, titular de la Fiscalía Federal Nº 1, negó que a él también lo estén investigando por este caso.

“Yo no estaba en ese momento, estuve un mes de licencia en el exterior. La resolución (del juzgado) dice que se inicie causa para investigar a Cantaro y funcionarios de la Fiscalía Federal Nº 1 y funcionarios son secretarios y demás integrantes. Yo soy magistrado. No me menciona a mi”, dijo, en declaraciones a LU2.

“Lejos de mi está proteger el narcotráfico, contra el que estoy tratando de luchar por todos los medios”, agregó.

Sobre el origen de la causa Drogas Sintéticas II, dijo Castaño que viene como derivación de la de Drogas Sintéticas I -que él sí instruyó-, “cuando (Mariano) Trellini (de la primera causa) viajó a Buenos Aires a buscar pastillas con Texido (de la causa actual). Después aparece el nombre Hernando y un tal dominicano”, explicó.

Más adelante “apareció el nombre del sobrino del doctor Cantaro y, cuando vuelvo (del exterior), López Da Silva asume la causa. No tengo nada que ver porque además no estaba”, cerró.