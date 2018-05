“Espero que no haya sido de mala leche”, dijo Fjellerup

Por Ricardo Sbrana – rsbrana@lanueva.com

Enviado a Buenos Aires

Al salir de un centro de diagnóstico en pleno centro de Buenos Aires, con buen semblante y sobre muletas, Máximo Fjellerup brindó a “La Nueva.” sus primeras sensaciones tras la lesión sufrida en el primer partido ante Obras Sanitarias.

El escolta de Bahía Basket, de 20 años y 1m95, sufrió un esguince de izquierdo (ver “Sin lesión ósea) como resultado de una jugada polémica protagonizada por el dominicano Víctor Liz (Obras). Fue en el primer partido de octavos de final de la Liga Nacional de básquetbol.

-Por lo menos no perdés el buen humor. Primer paso en la recuperación de una lesión.

-Siempre positivo. Ahora esperando los resultados y que Lea (Leandro Amigo) haga magia para recuperarme pronto y poder volver.

-A primera vista en la jugada se ve que caés sobre su pie. Pero en la edición, con imagen ampliada, se nota que Liz da un paso adelante y con ello te impide un apoyo normal. ¿Qué recordás de la jugada?

-Cuando la vi bien, se nota que adelanta un poco el pie, pero también caí arriba del pie y se me fue… Sentí un dolor durísimo. Pero (el lanzamiento) entró igual je, je… Me asusté mucho en el momento, pero ahora debo hacer la recuperación lo más pronto posible.

-¿Primera lesión de esta magnitud?

-Fue la primera vez que me lesioné este año. La verdad que en varios años no recuerdo haberme doblado el tobillo ni nada. Una vez me doblé un tobillo, que me mantuvo inactivo un tiempo la temporada pasada, pero tampoco fue algo grave. Esta es una de las primeras lesiones que tengo.

-Cuando ocurren estas situaciones dentro de la cancha, ¿se produce bronca hacia el rival o se asume como parte del juego, como una falta fuerte por ejemplo?

-No sé si fue mala leche o no, pero también vi que se lo hizo a Enzo Ruiz. Así que espero que no haya sido de mala leche, porque sino… Puede ser una situación defensiva en la que adelanta mucho el pie para hacer la finta de tiro. No sé. Tengo un poco de bronca porque estuve sano todo el año y ahora pasa esto...

Sin lesión ósea

En un parte médico que difundió esta tarde prensa de Bahía Basket, se confirmó que Máximo Fjellerup sufrió un esguince de grado 2 de su tobillo izquierdo.

Si bien la buena noticia es que el jugador no sufrió lesión ósea, de acuerdo con el club el escolta se perderá los próximos tres partidos. Es decir, prácticamente toda la serie de octavos de final ante Obras Sanitarias (se juega al mejor de 5).

Respecto de Leandro Bolmaro, se le realizaron radiografías y tomografías computadas en su muñeca izquierda. En la delegación aguardaban los resultados esta noche, momento en que Bahía Basket cumplirá con la práctica nocturna en el Templo del Rock.

También se confirmó que será baja por los próximos 3 enfrentamientos.

Bolmaro intentó volcar una pelota y su defensor, el estadounidense Juan Toscano, llegó a taparlo y por su mayor envergadura física, desplazó en el aire al juvenil cordobés, que cayó pesadamente sobre su brazo izquierdo.

Se suman Materán y Elías

Debido a estas bajas, el entrenador Sebatián Ginóbili promovió las incorporaciones del escolta Federico Elías y del alero José Materán, quienes viajaron esta misma tarde hacia Buenos Aires.