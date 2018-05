Puerto: un candidato al que conocen por Skype

--Buenas, buenas. ¿Pedimos dos cafés o preferís un tecito?

--¿Y eso?

--Digo, con el empate en Colombia y el triunfo del Tomba, por ahí estás un poco descompuesto...

--¿No entendés nada de fútbol, no? Será hoy o en unos días, Boca sale campeón y pasa de ronda en la Copa. Olvidate.

--¡Qué jugado! Ojalá se te dé. Te deseo mucha suerte...

--Pará con las ironías y hablemos en serio. ¿Qué me contás de la posibilidad de que el gerente general del Puerto de Bahía Blanca, por primera vez, no sea bahiense ni tenga arraigo en la ciudad?

--No sé si decir insólito o inadmisible. Parece que el presidente portuario y sus adláteres prefieren para ese puesto clave a un hombre que se encuentra trabajando en el puerto de Cartagena, Colombia. Eso sí, aclaremos, nacido en Argentina.

--¿Y por qué, che? ¿No hay gente idónea en Bahía?

--¡Obviamente que sí! Profesionales que viven acá, conocen al medio, a los actores productivos, el perfil de ciudad que somos y queremos ser.

--Qué raro. ¿Será cierto que Miguel busca un gerente de afuera para que no tenga ninguna conexión a nivel local y manejarlo a su antojo?

--Tanto no te puedo decir. Pero vos viste que Miguelito es un hombre de carácter, muy "celoso" de sus cosas y siempre dispuesto a dar pelea...

--Veo que, a pesar de todo, no perdés el humor.

--Es que estoy viendo unos tremendos pasos de comedia. Esta semana hubo una reunión de la Cámara de Permisionarios y Concesionarios, entidad que tiene una de las 9 sillas en el directorio del Consorcio. O sea, tienen un voto.

--¿Y qué pasó?

--Puntualmente, “se coincidió” en que su representante en el directorio, Juan Cafasso, vote por la designación como gerente del licenciado Torras, quien hoy está en Cartagena.

--Si “se coincidió”, entiendo que hubo unanimidad.

--Por el sondeo que estuve haciendo, yo no lo afirmaría. Te diría que hubo discusiones y alguien con mucho peso terminó imponiendo su postura.

--¿Por qué lo decís?

--Porque hablé con algunos de los presentes en esa reunión y ninguno afirma de manera rotunda que haya existido unanimidad. Incluso, uno que otro dijo lo contrario.

--Bueno, eso puede pasar en cualquier comisión.

--Pero este no es un tema cualquiera. En estas cosas hay que alzar la voz, mostrarse de frente. Estamos hablando del destino de una entidad fundamental en los destinos de Bahía Blanca y la región.

--Ahora que decís hablar de frente, me imagino que los miembros del directorio explicarán públicamente sus posturas.

--Difícil. Cafasso, por ejemplo, se negó de manera tajante a hablar con los muchachos de “La Nueva”.

--¡Avestruz! Diría mi abuela...

--Y no es el único. Juegan al silencio, a la decisión entre poquitos, tratando de que nadie se entere de nada, como si no hubiera intereses fundamentales de la ciudad en juego.

--¿Algún otro director que bloquearía la llegada de un gerente bahiense o de la región?

--Dicen que Carlos Sosa, de la Bolsa de Cereales. El jueves se reúnen a decidir y lo sabremos.

--Si querés ver un lado bueno a todo esto, es que ahora como nunca la ciudad empieza a enterarse cómo funcionan algunos asuntos en el Consorcio de Gestión. La gente tiene que estar informada. El puerto les pertenece a los bahienses.

--Estamos de acuerdo. La autonomía del puerto no es un chiste. Por lo que me contás, hay directores que van a votar a un tipo que solamente conocen por Skype.

--Lamentable. Para ir cerrando este capítulo, Donadío tiene un proceso judicial en marcha. ¿Sabés algo?

--Declaró el otro día y negó haber golpeado a nadie. Dijo algo así como que el Canario se resbaló, cayó y se lastimó solo la cabeza. Tengo más datos de la causa pero por el momento prefiero dejar de hablar y tomar un sorbo de café.

--Sí, mejor pasemos a otro asunto. Hay un nombre entre los mencionados que recomiendan no repetirlo mucho. Yo prefiero seguir teniendo suerte.

Por voluntad propia o en patrullero

--Te llevo a otro terreno. Qué lío armaste con esto de que Alexis Sturzenegger, el conductor que atropelló borracho y mató al chico Facundo Saccoccia, podría recuperar el carnet en breve.

--Tremendo. Esta semana el Tribunal de Faltas va a resolver la inhabilitación para que maneje. De todos modos, Sturzenegger tiene la chance de apelar a la Justicia Correccional, lo cual genera un efecto suspensivo de la sentencia, y momentáneamente el juez municipal está obligado a devolverle el registro.

--Será la ley, pero me sigue pareciendo una barbaridad.

--Vos sabés que un hombre del Derecho, docente él, me dijo que le parecía una barbaridad que alguien dijera que es una barbaridad, sobre si todo si se tratase de una persona vinculada con la administración de justicia.

--¿Por qué?

--En síntesis, me explicó que el efecto suspensivo se trata de “un principio fundamental que tiene la más absoluta lógica”.

--A ver.

--Te leo textual: “De otro modo se daría una pena anticipada. Supongamos que un señor es condenado por una infracción de tránsito y se lo inhabilita con retención de la licencia y tiempo después es absuelto en una instancia judicial. Se habría aplicado una pena (supongamos tres meses sin poder conducir) a una persona que no fue declarada culpable”.

--Muy técnico para mí, che. Este no zafa de una condena, sea la que sea.

--Te entiendo, pero la ley es la ley.

--Vi que Sturzenegger no se presentó a la audiencia del miércoles pasado. ¿Cómo sigue esta historia?

--El juez Nardi ordenó la comparencia por la fuerza pública para esta semana. No te extrañe ver al puntaltense llegando al tribunal en patrullero.

Una noche cada vez más peligrosa

--Vi que hace unos días interrumpieron otro “after”. Me acuerdo que hace dos semanas me anticipaste que había una decisión de cortar ese circuito.

--Así es. Después de la seguidilla de casos conmocionantes que tuvimos hace pocas semanas, casi siempre con los excesos de droga de por medio, Policía, Justicia y Municipalidad tratarán de ir a fondo en algunos temas.

--No sea cosa que otra chica o chico quede en situación de riesgo por sobredosis.

--Exacto. Te digo más, en la causa por la muerte de Mariana Sol Bruna, la chica que dejaron muerta en el Hospital Español, un testigo dijo algo que hace juego con todo esto.

--¿Qué es?

--El martes pasado frenaron el “after” que decías, en Italia al 500. Se supone que esos encuentros eran frecuentes ahí. Bueno, la noche de la muerte de Mariana Sol, parece que la estaban esperando en esa casa. Lo dijo alguien que la conocía.

--¿Esa noche estuvo ahí?

--No, no. Pero formaba parte de los lugares donde concurren jóvenes y adolescentes a los que les gustan las noches extensas.

--¿Estás seguro?

--Te voy a contestar a lo periodista. Me lo confirmaron dos fuentes muy calificadas, vinculadas con la investigación.

--Hablando de fiestas y “after”, te voy a contar algo que casi nadie sabe: el de Mariana no sería el único caso de una chica que murió después de una noche de descontrol.

--¿¡Qué decís, otro hecho más!?

--Sí. En realidad, el resultado en este caso puede considerarse indirecto, aunque el saldo también es fatal.

--No te entiendo.

--Una chica de 23 años, de Macachín, tuvo un accidente el 2 de abril, a la mañana, yendo a La Pampa. Fue en la ruta 35, a la altura de Chasicó. Volcó y terminó en la banquina. Murió en el acto.

--¿Y dónde está la relación con "la noche"?

--Pude confirmar que en la causa Drogas Sintéticas II surge que esta chica, que llegó a Bahía ese fin de semana para visitar a una sobrina que estudia acá, había estado en un “after” del que se fue sin estar en condiciones de manejar.

--¿En serio me decís?

--Nunca te mentí. Y menos en un tema como éste. Me dijeron que el dato surge de una conversación telefónica entre Ezequiel Borja, uno de los detenidos que ya está con prisión preventiva, con otra persona, que consta en las escuchas de la causa.

--Borja es el que está también en el caso de El Reino.

--Sí. Aparentemente había compartido el lugar con esta joven y en la charla dice algo así como que trataron de esconderle la llave del auto para que no se fuera, pero no les hizo caso.

--¿Y hay constancia de que estuviera bajo los efectos de algún estimulante, por decirlo de alguna manera?

--El resultado de la alcoholemia en la víctima dio positivo. De hecho el estudio se incorporó hace algunos días en la causa por el accidente, que tramita la ayudantía fiscal de Tornquist. Una de mis fuentes me aclaró que no pudieron hacer una evaluación más profunda, por la posible ingesta de drogas, ya que al momento de la autopsia no fue posible extraer orina de la vejiga.

--¡Qué desgracia! Otra vida joven que se malogra.

--Sí. Y con un agravante, la fallecida dejó a una hija que hace algunos días cumplió 4 años y que desde el accidente está al cuidado de sus abuelos.

--Muy doloroso.

¿El futuro presidente de la Liga del Sur?

--Cambiemos un poco el tono. El otro día iba caminando por calle 11 de Abril y escuché cierto malestar en la Liga del Sur. Además de las diferencias que están saliendo a flote y que derivarían en la salida del presidente Mariano Petrelli a fin de año, en los clubes hay mucha preocupación por el dinero que están gastando en los operativos policiales.

--Otra vez.

--El Ministerio de Seguridad bonaerense resolvió a fines de marzo aumentar un 108% los adicionales que cobra cada efectivo policial en un partido de fútbol. Si antes percibían 88 pesos por hora, ahora reciben 183.

--¿Cuántas horas son por partido?

--Por lo general, cuatro, y cada uno cobra 732 pesos en total. En muchos casos las recaudaciones no alcanzan ni para pagar el operativo.

--¿Me pareció o también me anticipaste la salida de Petrelli?

--A ver... se le cumplen los dos años de mandato y tiene decidido no volver a postularse. Desde su círculo cercano, dicen que está muy desgastado por las pujas internas.

--¿Fabián Tuya irá por la revancha?

--Improbable. Incluso, me comentaron que Fabián está analizando seriamente volver a dirigir, luego de ser desafectado como vocal en el Consejo Federal en la renovación de autoridades.

--¿Y quién iría a la presidencia de la Liga entonces?

--Escuché un rumor de que algunos clubes están barajando la posibilidad de ofrecerle el cargo a un ex presidente de Villa Mitre. Te prometo seguir indagando.

Funcionaria, vecina y... justiciera

--Qué buena la obra de asfalto en Tres Sargentos-Charcas, desde Pilmaiquén hasta Fortaleza Protectora.

--Así es, va a servir para descomprimir el tránsito de Cabrera y, sobre todo, 14 de Julio.

--Leí hace poco en “La Nueva” que hubo algunos problemas, en torno al tramo más cercano a Fortaleza. Terrenos usurpados. Incluso publicaron el video de un desalojo.

--Un problema recurrente en los últimos tiempos. Los vecinos de Altos de Bahía aseguran que aumentaron los casos de inseguridad y relacionan ambos hechos.

--¿Y qué piensan hacer?

--Ya tuvieron reuniones con la Muni para pedir una cámara urbana y el destacamento móvil en Tres Sargentos y Fragata Sarmiento, la cuadra que corre lateral al shopping. Están esperado respuesta.

--Y mientras tanto...

--Cada vez que se enteran de un intento de usurpación se convocan por whatsapp, llaman a la policía y se meten a impedirlo. El otro día hubo una cara muy conocida.

--¿Quién?

--Concejal e intendente interina, Laura se presentó para respaldar el reclamo de los vecinos. Sé que están analizando cada caso de familias sin terreno, para ver cómo le resuelven el problema cuando son situaciones de vulnerabilidad. Y diferenciar a los aprovechadores que, según parece, no son pocos.

--Enterado. ¿Alguna social para el cierre?

--El viernes se casó Claudio, muy elegante, de moñito. Verónica estaba radiante. Y la comida muy rica. Mucha buena onda en el salón de Alem al 800.

--¿Invitados?

--Entre otros, los actuales rector y vicerrectora de la Universidad del Sur. Y los anteriores.

--¿Este año tienen elecciones, no?

--Sí. Se supone que Ricky apuntará a la reelección, pero todavía hay que esperar.

--Con los nombres que tiraste, se ve que el oficialismo tiene candidatos para rato.

--Jaja, estás rápido hoy.

--Nos vemos la semana que viene.

--Chau.