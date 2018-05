Emiliano Tellechea: “Siempre estaré orgulloso de haber pasado por Olimpo”

Por Sergio Daniel Peyssé / speysse@lanueva.com

“Hace una semana que me fui y todavía no puedo aliviar semejante dolor. Estoy en Córdoba, de vacaciones, pero por mi cabeza siguen pasando imágenes de un descenso que, al menos a mi, me llena de impotencia y frustración”.

Si algo demostró Emiliano Tellechea en su paso por Olimpo, fue ser un hombre creíble y de palabra. Más allá de sus cualidades futbolísticas, cumplió como persona y como profesional, y por eso es la baja del plantel que más lamentan los hinchas aurinegros.

Cuando dejó nuestra ciudad, el volante uruguayo escribió en su cuenta de instagram: “Dos años intensos, con muchas historias, con risas, y también con enojos, pero lo que me llevo es la amistad de todos ustedes. Gracias, solo espero volverlos a encontrar en algún lugar. Los quiero amigos”.

En el mensaje adjuntó fotos con compañeros, auxiliares, utileros y empleados de la entidad olimpiense. ¿Qué más se puede decir de un ser humano de bien, con valores arraigados y que rescindió su contrato antes de lo previsto en beneficio de la economía del club?

“Cuando en un lugar te tratan bien, te brindan cariño y te hacen sentir parte de una familia que vive con pasión y que se brinda por completo por una institución, te vas con las ganas de querer volver. Hablé con la dirigentes, me fui con tristeza, pero de parte de ellos y mía las puertas de Olimpo quedaron abiertas”, relató quien, en dos temporadas y con cuatro técnicos distintos, jugó de punta, de carrilero, de volante central, de lateral y de enganche.

--¿Cuáles fueron las condiciones que tuviste que aceptar de parte de la CD para rescindir el contrato de común acuerdo?

--Lo único que te puedo adelantar es que ambas partes hicimos un gran esfuerzo para que el acuerdo arribe a buen puerto. Cobré hasta el último día trabajado y por lo que quedaba (hasta el 30 de junio, cuando caduca su vínculo laboral con el aurinegro) recibí un dinero que para mi era suficiente y que a ellos les permitirá ahorrar. Mi intención fue siempre colaborar con Olimpo, por eso cuando cerramos trato nos dimos un abrazo con el presidente (Mauro Altieri) y me despedí con un “hasta luego”.

--¡Cómo insistís con eso!

--No me gusta mentir ni vender humo, pero Olimpo es un club con personas nobles que valoraron y respetaron mi trabajo, y si algún día tengo la posibilidad de que se fijen otra vez en mi, haré fuerzas por volver. Resigné dinero, pero ayudé al club, y eso me deja más que tranquilo.

“Si bien vivo de esto y la plata la necesito, prefiero que me recuerden como una persona de bien y que dejó todo por el equipo, y no como alguien que jugó sólo por interés. Me llevo gratísimos recuerdos y siempre me voy a sentir orgulloso de haber pasado por Olimpo”.

--También habla bien de vos que, con el descenso consumado, no te bajaste del barco y aceptaste llevar la cinta de capitán en el peor momento.

--Puedo tener un montón de defectos, pero soy honesto. Donde me valoran me manejo con responsabilidad y respeto, y mi compromiso con Olimpo fue total, en los buenos y en los malos momentos. Creo haber tenido un correcto comportamiento, pese a los sinsabores deportivos, a la difícil situación financiera por la que atravesó el club y por la que el plantel, por momentos, se vio perjudicado.

“El hecho de seguir jugando pese que habíamos perdido la categoría, fue para respaldar a los jóvenes, a los chicos del club que empezaban a hacer sus primeras armas. Sentí la responsabilidad de estar cerca de ellos, de aconsejarlos... Siempre traté de dar lo mejor de mi aún con el descenso consumado”.

--¿Cómo ves el trabajo que viene haciendo la actual CD?

--Son dirigentes con entusiasmo. Quieren hacer las cosas bien, y son positivos. Le están haciendo frente a un complicado momento financiero y están encarrilando al club. Están convencidos de que el futuro son los chicos y apuestan a los recursos propios.. Van a tener su recompensa.

“Jugamos con mucho estrés y eso fue letal”

En pocas palabras, Emiliano trató de explicar las causas que llevaron a Olimpo a un descenso tan prematuro como anunciado.

"No hice un análisis profundo, aunque el descenso vino de arrastre. Olimpo siempre sufrió con el promedio y en la temporada que está por finalizar hicimos muy poco para evitar lo inevitable. Sí estoy seguro que algunos partidos no los merecimos perder y que el equipo tendría que tener algunos puntitos más. Cuando merecés ganar y no podés, surgen las dudas, empiezan los rumores y se crea malestar. Y si no se dan los resultados, aumenta la presión, perdés la confianza y te desorientás por completo, y eso fue lo que nos sucedió", expresó el "yorugua".

"Varias veces escuché que el plantel estuvo mal armado o que físicamente se encontraba mal preparado, pero no estoy de acuerdo con eso. Los jugadores fueron de primer nivel y tal vez algunos no rindieron lo esperado, pero estoy convencido de que no nos animamos a ganar partidos que tuvimos servidos en bandeja. Si eso ocurre, después no busques excusas ni chivos expiatorios. Cuando este equipo perdió la fe, la confianza y la autoestima, no las recuperó nunca más.

--¿Crees que Bassedas jamás pudo entonar a un plantel que llegó al receso de verano totalmente desinflado?

--Bassedas llegó en una situación crítica, y la motivación y el excelente trabajo que llevó a cabo junto a su cuerpo técnico no alcanzaron. Por más buenas intenciones que haya tenido el DT, si la cabeza de cada jugador no estaba alineada con el objetivo, fue trabajar y machacar en vano. Para mi pasó por la confianza individual de cada integrante del plantel. Entrenar mucho y no plasmar nada en la cancha, nos liquidó. Y eso nos llevó a dudar, a creer poco en nosotros y a ser presa fácil de los rivales. Al no tener buenos rendimientos no contagiás, y si no contagiás el ánimo no se renueva.

--Muchas lesiones, ¿por qué?

--El estrés fue letal. Jugar por el descenso y verte siempre en zona roja es desgastante. Jugás con tensión y con fantasmas que aparecen y desaparecen. Y las lesiones psicológicas te llevan a explotar. A veces las disimulás con un plantel largo, pero en Olimpo los problemas se incrementaron a medida que fue avanzando la competencia.

“Si te vas bien de algún lado, ¿por qué no pretender volver?”

"El dolor del descenso lo llevaré de por vida", fue una de las frases que más repitió el mediocampista montevideano de 30 años, que con la casaca aurinegra, en dos temporadas, disputó 49 cotejos y marcó 8 goles.

"Como jugador con experiencia y como referente del plantel, me siento responsable por lo que sucedió. Es una mancha con la que debemos aprender a convivir. En Olimpo pasé por momentos muy lindas, y prefiero quedarme con esas sensaciones", destacó "Emi".

--El retorno a Primera, ¿se puede llegar a dar en un año?

--Los dirigentes tienen la expectativa de volver lo antes posible. No será fácil, porque la B Nacional está siendo más competitiva y más compleja que la división superior. Olimpo es un club de diez, con gente copada y muy servicial. Tiene todo para ser de Primera, por eso mi deseo es que vuelva a subir lo más rápido posible.

--¿Cuándo volvés?

--Ja,ja. Cuando se de. Recién me acabo de ir y estoy haciendo el duelo. Voy a seguir conectado al mundo OIimpo. Te repito, si te vas bien de algún lado, ¿por qué no volver algún día?.

"Olimpo tiene un hincha más, que eso quede claro. Dejé muchos amigos en Bahía, y si el club necesita algo de mi, apoyaré desde donde esté".

--¿Ya recibiste ofertas?

--No, por ahora nada. De vacaciones y disfrutando de mi familia.

“Vamos a jugar con la mayor dignidad posible”

Darío Bonjour, quien hace su estreno como entrenador interino de Olimpo tras la renuncia de Bassedas, apuesta por los pibes y realizará 3 variantes con respecto al último encuentro: ingresan Luca Orozco (primer cotejo en la elite), Mancinelli y Axel Rodríguez. Salen Renzo Ramírez, Vidal y Troyansky.

Formaciones

Atlético Tucumán: A. Sánchez; G. Acosta, R. García, Lamas, Risso Patrón; Melo, Leyes, Aliendro, Barbona; F. Álvarez y L. Díaz.

Olimpo: Carranza; Lacunza, Orozco, Herranz, Silva Torrejón; Mancinelli, Belleggia, Ibáñez, Llambay; A. Rodríguez y Depetris.

Hora: 20.

Árbitro: Diego Abal.

Cancha: Monumental José Fierro (Atlético Tucumán).