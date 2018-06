Diputados celebró la última audiencia por el aborto y ya se palpita la sesión del 13 de junio

Con la presencia del ministro de Salud, Adolfo Rubinstein, de sus predecesores Ginés González García y Daniel Gollan, además del "Padre Pepe" Di Paola, y otras figuras de renombre, culminó hoy en la Cámara de Diputados el proceso de audiencias públicas en torno al proyecto de despenalización del aborto.

De esa manera, comenzó la cuenta regresiva para la "histórica" sesión del miércoles 13 de junio.

El ciclo incluyó más de 800 ponencias en un período de dos meses: se escucharon voces a favor y en contra, con enfoques diferentes como la dimensión bioética, científica, religiosa, jurídica y de Derechos Humanos.

Desfilaron por el plenario de comisiones para dar a conocer sus puntos de vista referentes de distintos ámbitos, como las actrices Florencia de la V, Alejandra Darín, Griselada Siciliani y Carla Peterson, el filósofo Darío Sztajnszrajber, los periodistas Luis Novaresio, Julia Mengolini y Débora Plager, el ex presidente provisional del Senado Eduardo Menem, y los escritores Claudia Piñeiro y Juan José Sebreli.

Un cierre con varios expositores

Rubinstein definió el debate por el aborto como "histórico" y aseguró que es "auspicioso" que se haya abierto tras haber estado "barrido debajo de la alfombra desde el inicio de la democracia".

En este sentido, celebró la decisión del presidente Mauricio Macri de darle luz verde al debate parlamentario "aun cuando sus convicciones personales son contrarias a la despenalización del aborto".

"Entendió que este era un problema social que había sido identificado como tal por la sociedad", resaltó el funcionario macrista.

Señaló además que en 2014 se registraron "47.000 hospitalizaciones por abortos" solamente en el sector público, y sumó a esto que entre el 2005 y 2014 hubo una disminución del 20 % de los egresos hospitalarios por esta causa fruto de las políticas de prevención y el uso de la pastilla de misoprostol.

"El aborto inseguro, aquel que no es llevado a cabo por un profesional o en las condiciones que requiere, supera el 90 % en Latinoamérica", detalló.

La contracara del discurso del ministro macrista fue José María Di Paola, conocido como "Padre Pepe", quien basó su análisis en una lectura geopolítica sobre la presunta intromisión del FMI en las políticas de liberalización del aborto.

El prebístero, referente de la pastoral en villas, consideró que "no es inocente que este año se instale el aborto desde la política para acercarse a aquel que lo promueve en todo el mundo: el FMI".

Tras asimilar las prácticas de interrupción de embarazos no deseados con un "genocidio", Di Paola dijo que "el aborto es sinónimo del FMI".

"Aborto es sinónimo de FMI le guste o no al mundo conservador que no ve con malos ojos que los pobres tengan la menor cantidad de hijos o que no los tengan y también al mundo pseudoprogresista que levanta las banderas de una presunta libertad de las mujeres para disponer de su cuerpo, pero que sabe que este genocidio además es inspirado y promovido por el Fondo Monetario Internacional", analizó.

En un mensaje dirigido a los diputados kirchneristas cuyo grueso manifestó que votará afirmativamente el proyecto, el cura villero citó al expresidente de Ecuador Rafael Correa, al de Venezuela Hugo Chávez y al actual mandatario de Bolivia Evo Morales, quienes se manifestaron en contra del aborto.

"¡No necesitamos agregar más muertes! Nuestros barrios necesitan propuestas de vida digna y una sociedad que proteja a los más débiles, no que los descarte como residuos patológicos", remató.

El discurso de Ginés González García, ex ministro de Salud de Néstor Kirchner, fue de los más festejados por la tribuna feminista que con sus característicos pañuelos verdes pobló algunos espacios de la sala del anexo.

"Como está hoy, la ley solo sirve para que tengamos muertes maternas evitables, para que tengamos miles de internaciones", manifestó.

El dirigente enfatizó que "hay pocas oportunidades como esta de que una ley cambie la historia" y en un mensaje específico a los diputados de su extracción política, dijo que "el peronismo no fue hecho para mantener las cosas como están".

Y concluyó: "Estoy seguro de que tienen aprietes, siempre los hubo. Pero una cosa son los aprietes que podemos aguantar, y otra cosa es que las mujeres a veces hasta sean embarazadas por aprietes y tengan las consecuencias que tienen".

A su turno, Gollan resaltó que existe una "enorme cantidad de evidencia científica" en el mundo que permite concluir que "voten lo que voten las mujeres que deciden hacerse un aborto lo van a seguir haciendo, y voten lo que voten ustedes, las mujeres que decidan seguir adelanto con su embarazo lo van a seguir haciendo".

"No va a suceder que si ustedes votan una ley por la cual se legaliza el embarazo todas las mujeres saldrán corriendo a hacerse el aborto", desmitificó el último ministro de Salud de Cristina Kirchner.

El ex juez y diputado radical Ricardo Gil Lavedra fue otro de los oradores que se pronunció a favor de la despenalización, al sostener que "la criminalización ha fracasado, no ha tenido efecto preventivo, disuasorio y además ha producido un fuerte impacto en la salud de las personas de menores recursos".

Otras ponencias tuvieron como protagonistas a la legisladora porteña del Frente de Izquierda Myriam Bregman (PTS), la actriz Dolores Fonzi, la cantante Miss Bolivia, la dirigente de CTERA Sonia Alesso, y las ex diputadas nacionales Cecilia Merchán, Adela Segarra y Soledad Sosa. (NA)