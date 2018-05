"Pretendemos que no haya más familias que vivan en ranchos", dijo el intendente Gay

El intendente Héctor Gay visitó esta mañana la primera casa construida a través del Programa de Mejoramiento Habitacional, en Undiano al 2200, y aseguró que el objetivo es "que no haya familias que vivan en ranchos".

"Ya trabajamos en 1500 intervenciones, en este sector y otros de la ciudad. Así como un día dijimos no queremos que no haya ningún chico durmiendo en un piso de tierra, pretendemos que no haya familias que vivan en ranchos y éste es el objetivo", afirmó.

Acompañado por el subsecretario de Acción Social, Ignacio Caspe, el jefe comunal dijo que "hoy estamos tirando un rancho de chapa y la verdad nos emociona y nos pone contentos porque esto es parte de un programa que cuenta con mucha ayuda de provincia, de la gobernadora, del ministro, del Municipio y de todo un grupo de voluntarios".

Las casas, que cuentan con baño en el interior y ofrecen la posibilidad de futuras ampliaciones, se realizan con el aporte de diferentes partes involucradas y la participación de la familia beneficiada. En tal sentido, Gay agregó que "a largo y a corto plazo es un cambio de paradigma, porque los propios interesados se involucran y participan".

En el 2017 el programa contó con una inversión de más de $ 6 millones por parte del Estado Provincial, y este año superará los 10 millones, monto que se suma a los aprobados en el presupuesto municipal para el área social.

Empezó con una simple idea

El subsecretario de Acción Social, Ignacio Caspe, destacó que "es un proyecto que empezó con una simple idea y hoy nos superó en todo sentido, gracias a Provincia que cada vez suma más materiales y al apoyo municipal".

El funcionario resaltó también el trabajo mancomunado entre todas las partes involucradas: el terreno es tramitado por Municipio, Provincia y Nación; el Estado Provincial provee cal, cemento y chapas; en el plan Envión se realizan los bloques; internos de la Unidad Penal Nº 4 de Villa Floresta elaboran las ventanas y los voluntarios de Cultos por un Futuro Mejor realizan la base o platea.

Estuvieron presentes también el secretario privado, Tomás Marisco; el subsecretario de Prensa, Pablo Romera; y el delegado de Villa Rosas, Alejandro Hidalgo.