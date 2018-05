"El campo no saldrá adelante con más tasas e impuestos"

El presidente de Coninagro, Carlos Iannizzotto, aseguró que “el campo está dispuesto a hacer un esfuerzo” para revertir el déficit fiscal que tiene el país, y para ayudar al gobierno en su acercamiento al Fondo Monetario Internacional, pero advirtió que “no será con más impuestos y tasas más altas que aumente la producción”.

“La gente del campo siempre está dispuesta a hacer un esfuerzo para ayudar al país, pero también tenemos que saber qué se nos pide desde el gobierno”, dijo.

El dirigente rural pidió mayor claridad en la comunicación del Gobierno porque “el lunes (de la semana pasada) nos invitaron a la presentación de una muy buena medida, como el sistema integrado de información, pero tres días después se tuvieron que juntar dos ministros (Luis Miguel Etchevehe y Nicolás Dujovne) para poner en claro que no darán marcha atrás con la rebaja de las retenciones”.

Iannizzotto reiteró que “el campo apoya las negociaciones que emprendió el Gobierno” con el FMI “para alcanzar el equilibrio fiscal, pero no será aumentando los impuestos, ni las tasas -que ya están muy altas-, que vamos a lograr mayor producción”, para el país.

Respecto del aumento del precio de la harina de trigo y del pan, el representante de las cooperativas agrícolas sostuvo que en ese incremento “el productor tiene muy poca incidencia” en el precio final, ya que el grano “representa alrededor del 3,5% del valor” d ellos productos elaborados.

Iannizzotto destacó que “el gobierno puede convocar a la Mesa de Competitividad del Trigo, que ya la tiene armada, y fijarse ahí, con sus técnicos, quiénes se quedan con la mayor parte, pero de seguro que no es el pequeño y mediano productor, que no tiene las espaldas para hacer ningún tipo de maniobra”. (Télam)