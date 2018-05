La charla en el helicóptero presidencial y los primeros pasos para otra autopista

--Hola Juan María ¿Cómo estás? Me imagino que habrás disfrutado de algún suculento locro en el día de la Patria.

--Por supuesto y de algunos otros manjares autóctonos en medio de esta sequía de fútbol, pero ojo, capaz el sorteo del 4 de junio hace que volvamos a vernos las caras en la Libertadores y con eso ya tenemos asegurado el pase a la otra ronda.

--Ahh buenooo, que veo que seguís agrandado, pero mejor dejemos que los hablen los hechos. Y hablando justamente de hechos ¿Tenés algo más de lo que dejó la visita de Macri?

--Me extraña, tengo varias cosas interesantes.

--Bueno dale, pero que las tarifas van a seguir aumentando ya lo sabemos.

--No, tengo datos de lo que habló con Héctor Gay a bordo del helicóptero presidencial, el mismo que utiliza a diario para trasladarse desde Olivos a la Casa Rosada.

--Dale, andá desembuchando.

--Macri le confirmó al jefe comunal que en septiembre se hará la segunda licitación de obras por el sistema PPP, que incluye todo el entramado de acceso al puerto y la autovía a Coronel Dorrego.

--Bueno, quizás en el verano cuando vayamos a Monte Hermoso encontremos algunos obreros trabajando...

--Esa es la idea, veremos. Macri también le confirmó a Héctor el pronto llamado a licitación para el ferrocarril que unirá el puerto local con los yacimientos de Vaca Muerta, con una inversión superior a los 500 millones de dólares.

--Ayer leí en el diario que Pampa Energía está interesada en esa obra.

--Así es, pero yo le sigo poniendo fichas a Ferrosur, para mí esa es la empresa que corre con más ventaja porque ya tiene la concesión de la vía y más atrás viene Techint, con Ferroexpreso Pampeano.

--¿Algo más de la visita de Mauri?

--En Corti felicitó a los responsables de la obra del parque eólico por la rapidez con que fue construido y escuchó de boca del titular de Pampa, Marcelo Mindlin, que ya habían comenzado las obras civiles del segundo parque, adyacente al actual y que se levantará en un campo que pertenece a la familia Sapag. Pero si te parece te adelanto una buena nueva sobre otra obra fundamental para Bahía.

--Avanti.

--El dato me lo habían pasado desde una repartición oficial, pero el jueves pasado lo pude comprobar con mis propios ojos: ya comenzaron los trabajos preliminares de la autopista de cuatro carriles en Sesquicentenario, El Cholo y un tramo de la ruta 3, que se vinculará con la ya en ejecución sobre la 33.

--Buena noticia, sobre todo cuando no se sabe si esa obra realmente se va a salvar del ajuste.

--Así es. Pensá que estamos hablando de una megaobra vital para Bahía, con un costo de 2.000 millones de pesos Como te decía, el otro día vi a personal de la UTE Esuco - Centro Construcciones - Tecnipisos Bahía Blanca trabajando en la toma de mediciones y ya hay movimiento en el armado de uno de los obradores, muy cerca de Bosque Alto. El otro estará donde funciona la empresa que tiene a cargo los desagües del Bajo Rondeau. En ese lugar, como te dije hace un mes, se harán las estructuras de los puentes.

--¿Qué sensación tenés? ¿Se concretarán todas estas grandes obras pese a la malaria?

--Entiendo que si, los contratos ya están firmados y eso es un punto a favor, de hecho ya comenzaron. De todas formas, yo creo que se irán haciendo a un ritmo mucho más lento del previsto, de eso sí estoy convencido.

--Un ejemplo de las demoras es el del Camino de Circunvalación, una obra que ya debería estar terminada.

--En este caso, según el contrato, la obra debió haber sido terminada en enero, pero luego por ampliación se le otorgó una prórroga de 90 días, plazo que expiró en abril. Probablemente hayan pedido una nueva prórroga. Donde tengo dudas es en que este año salga la ampliación desde el barrio Solares Norte hasta la avenida Cabrera. En este caso estamos hablando de una obra muy importante porque requiere de largos puentes y los números provinciales están flacos.

Pase de facturas en Yesterday

--¿De estos temas no habló Héctor el viernes en la cena por los 99 años de la Corporación? ¿Estuviste en el boliche de avenida Cabrera donde fue la fiesta?

--No, no fui, pero obviamente me enteré de lo que dijo, y no deja de ser importante.

--¿Por?

--Porque en un momento de su discurso se dirigió a algunos de los presentes, donde no sólo había empresarios, y tiró que si bien algunos ponen palos en la rueda, viven conspirando y apuestan al fracaso, la ciudad va a salir adelante.

--Bueno, veo que no me querés decir a quienes se refirió pero lo imagino. Siguiendo con el tema obras. El martes se los vio muy entusiasmados a los vecinos de White durante la presentación del anteproyecto de autovía de la avenida Dasso, entre la zona de los colegios y la ruta 3.

--No es para menos. Como bien sabrás, la exposición estuvo a cargo de un conocido arquitecto al que sus amigos de la secundaria llaman Tucán. Es un proyecto que financiarán en partes iguales el Municipio y el Consorcio de Gestión del Puerto.

--El otro día hiciste mención a las declaraciones de un directivo de YPF sobre la posibilidad de exportar en verano gas desde el puerto local en forma licuada, es decir, hacer el proceso inverso al que se hace ahora con el gas importado mediante el regasificador. ¿Se supo algo más?

--Tengo entendido que ese directivo se habría ido un poco de boca porque hasta ahora no hay demasiado, sólo es una idea. También me llegaron comentarios sobre el supuesto interés de YPF por comprar el predio de la ex CAP en Cerri para usarlo con esos fines.

--¿Es así?

--Si bien cuando el río suena es porque agua trae, en este caso es una verdad a medias. Hay un interesado, pero en ningún momento se mencionó a YPF. Lo concreto es que estarían pidiendo 6 millones de dólares y posible comprador pidió reserva de venta hasta mediados del mes que viene.

--Casi me olvido, tengo que reconocer que estabas bien rumbeado cuando el domingo pasado hablaste de nuevas inversiones en el polo. El lunes saltó la ampliación de Profertil.

--Sí, ese día se blanqueó oficialmente en el diario que la empresa está estudiando la construcción de otra planta en Cangrejales, pero los resultados finales se conocerán a fin de año. Si se concreta ya hay quienes hablan de una inversión superior a los mil palitos verdes.

¿Y Amazon?

--Me veo obligado a preguntarte ¿Algo de la mega inversión de Dow o de Amazon?

--Respecto de la primera hay silencio de radio, existe optimismo pero es un proyecto que compite con otros dos muy fuertes, uno en Canadá y el otro en Texas. En cuanto al gigante Amazon, hay una jugada muy fuerte de Chile, de hecho la vicepresidenta de Amazon Web Services, Teresa Carlson, se reunió días atrás en Santiago con el presidente Sebastián Piñera.

--¿Ya se inclinó por Chile? ¿Siamo fuori?

--Mmm... así parece, pero lo que sí es posta, porque lo pude recontra confirmar, es que en caso de inclinarse por Argentina el lugar elegido es Bahía Blanca.

--Bueno, pasemos a inversiones más terrenales. ¿Algo positivo dentro de la recesión que atraviesa el comercio? ¡Tirame una buenas por favor!

--Voy a hacer un esfuerzo porque la mano viene dura, pero te puedo adelantar que esta semana, posiblemente el martes, el Municipio anunciará una búsqueda de personal que no pasará desapercibida.

--Me imagino, sobre todo con la falta que hace...

--Por supuesto. Se trata de una empresa que se radicará en Bahía Blanca y que incorporará más de 50 empleados. Lo harán a través de la bolsa de trabajo de la comuna. Buscan jóvenes de hasta 23 años.

--¿De qué empresa estás hablando?

--Me pidieron reserva, solo te puedo decir que es una cadena de comidas rápidas que abrirá en O‘Higgins y de la cual te vengo hablando desde el año pasado.

--Ahhh ok, ya caí. Me había olvidado. ¿Viste las nuevas oficinas de Mercantil Andina?

--Sí, luego de 20 años en Chiclana y Lavalle encararon un proceso de modernización sorprendente. La nueva dirección es en Sarmiento y Witcomb. Y me decía Juan Duhalde que el cambio también viene con una transformación digital “para adaptarnos a las nuevas tecnologías”, que están en un proceso de revisión de productos y procesos para que sean más simples, a medida del cliente para dar respuestas rápidas. También lanzaron la Web y la app (Ma móvil) para que los asegurados pueden descargar su póliza, presentar el certificado para circular, tramitar asistencia mecánica e interactuar con su productor.

La torre de Villa Mitre

--¿Del tema viviendas no tenés nada?

--Algo. Por ejemplo, que el 7 de junio se entregarán otras 10 casas terminadas por el plan Federal, en este caso para adjudicatarios del gremio de petroquímicos. Este barrio estaba paralizado a fines de 2015 y la actual gestión ya terminó 450 unidades. También me enteré que se acaba de licitar la finalización de otras 40 casas del gremio Sutiaga. Los trabajos se reanudarán en pocas semanas. Pero hablando de viviendas, tengo algo importante para Villa Mitre.

--Contame.

--Mañana comienzan a venderse los primeros departamentos del fideicomiso que armó el club Villa Mitre. Son 64 unidades en cuatro pisos, con 50 cocheras sobre calle Alberdi. En 14 de Julio se construirá el primer edificio alto de Villa Mitre.

--¿Es en el sector de la expileta?

--Claro. Allí habrá un complejo de 120 departamentos con espacios comunes, por ejemplo 2.000 m2 de parque donde va a haber una pileta común, entre dos y tres sums, parrillas y cerca de 100 cocheras. Con el dinero de la venta se va a hacer la obra del gimnasio programada en el club.

--¿Algo más antes de ir cerrando?

--Sí. Hay que estar atentos a cómo se desarrollan en las próximas semanas las gestiones por un proyecto de ley que por estos días tiene a los intendentes con los pelos de punta. Ya tuvo media sanción de Senadores, y ahora está en Diputados, donde Cambiemos buscará los votos para darle sanción definitiva.

--¿De qué proyecto me hablás?

--De la modificación de las leyes que establecen un impuesto sobre los montos que pagamos todos por la energía y el agua que consumimos. No sé si sabías, pero a lo que consumimos de luz las empresas le aplican un 6% de impuestos y eso lo giran a la municipalidad. Y, en el caso del agua, es un 4%. Vidal quiere eliminar ambos tributos.

--Te sigo.

--Este proyecto formaba parte del paquete de medidas que a fines de abril la gobernadora Vidal giró a la Legislatura para reducir la carga fiscal sobre las facturas de servicios que pagamos todos. En aquella oportunidad, por la fuerte presión de los intendentes, Diputados le dio luz verde a la rebaja de impuestos provinciales, pero dejó sin tratar la eliminación de los porcentajes que van para las comunas.

--Y el tema siguió en Senadores, donde Cambiemos tiene mayoría.

--Exacto, así que no hubo problemas en darle media sanción al proyecto. Sabiendo que el tema volvería a Diputados, donde el oficialismo no cuenta con votos propios para darle el sí a la iniciativa, la gobernadora se anticipó haciendo un guiño a los intendentes.

--¿Un guiño?

--Ajá: dispuso duplicar el porcentaje de coparticipación que va para los 135 municipios provenientes de las utilidades de máquinas tragamonedas. Pasó del 5% al 10%, lo que –según se encargó de precisar el senador Andrés de Leo durante la sesión- implicará para los municipios un incremento adicional de 400 millones de pesos en los montos a percibir este año.

--Sigo sin ver el conflicto. Hasta ahora me hablaste de rebaja de tarifas para nosotros, los usuarios, y un incremento de los montos coparticipables por 400 millones para los intendentes...

--Claro, pero no llegué a la parte que más preocupa a los jefes comunales: por la pérdida de ese 6% de las facturas de energía y el 4% de las de agua, estiman que dejarán de percibir nada menos que 1.300 millones de pesos.

--¿Será para tanto, che?

--Mirá, me chimentaron que un intendente de Cambiemos de esta zona anduvo comentando que no sabe cómo va a hacer para pagar la luz de los edificios municipales si le sacan ese 6% de las tarifas de energía y el 4% del agua. Otros aseguran que, sin ese plus, no podrán cubrir el costo del alumbrado público.

--¿Y retocar las tasas para compensar la pérdida?

--No lo digas en voz alta, que te van a tirar algo por la cabeza. Fuera de chiste, no quieren ni pensar en esa alternativa. Implicaría asumir un alto costo político por un proyecto que la gobernadora envió a la Legislatura sin consultarlos.

--Bueno, pagá el café y nos vemos que tengo que prender el fuego del asadito dominguero.

--Ok, yo llevo el vino.