El Partido Justicialista quiere volver a gobernar el año venidero en todo el país

Fernando García manifestó que se trabaja en la reconstrucción del Partido Justicialista y en la creación de un frente opositor para recuperar el gobierno el año venidero en la Nación, la Provincia y el municipio.

El titular del PJ en Coronel Rosales expuso que se tiene que dar en un trabajo en conjunto, serio y responsable. "No en un marco donde las distintas figuritas quieran sobresalir por encima de otros", manifestó a "La Nueva.".

Dijo que participaron del Programa Incluir, en la Sexta Sección Electoral, que se realizó en Laprida. "Es un programa de capacitación virtual organizado por el partido en el ámbito bonaerense".

Destacó que dialogaron, en ese ámbito, con Agustin Rossi, quien hoy estará presente en la ciudad, a partir de las 15, en las instalaciones de la Sociedad de Fomento Barrio Norte y luego en la sede del PJ.

García expresó que se trabaja en función de las necesidades de los vecinos. "Por y para ellos. Es una tarea social y militante. Tenemos la responsabilidad de abrir el partido, de recuperar el sentido de pertenencia del peronismo y el sillón de Gericke".

Cuestionó las políticas que desarrolla Cambiemos. "Son totalmente nefastas. Se pierden todas las conquistas y los derechos sociales que se consiguieron en los últimos tiempos. Hay muchos cierres de comercios; ello implica que el vecino no tiene un poder adquisitivo para mantener el circuito económico que existía con anterioridad".

Expresó que el gobierno nacional pretende enfocar el problema de la educación en la cuestión salarial. "Pero son muy visibles todas las deficiencias que presentan los establecimientos educativos del distrito por la carencia de trabajo y de las políticas adecuadas. Hay paredes de escuelas con problemas de electricidad que en los días de lluvia pueden generar un desastre. La Escuela Nº 24 tiene que pedir ayuda a los padres para contar con los elementos de extrema necesidad e higiene para los chicos".

Dijo que las obras de infraestructura para la ciudad son bienvenidas.

"No nos tenemos que sorprender por los trabajos que se realizan; hay que exigir más obras porque hubo aumentos de tasas y porque para ello supuestamente está recibiendo una mayor coparticipación. No puede ser que se hagan en el centro de la ciudad porque la periferia está totalmente olvidada. Los invito a que caminen en la Nueva Bahía Blanca. En barrio Laura se realizó un polideportivo o un salón de usos múltiples: está cerrado y la comunidad no tiene acceso. Allí hay un club que contiene muy bien a los chicos".

"Tendrían que llevar a cabo muchas más obras públicas en la ciudad si son tan transparentes como pregonan".