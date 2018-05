Franco Troyansky: "Lo de Argentinos es una posibilidad real y concreta"

Por Sergio Daniel Peyssé / speysse@lanueva.com

Primer llamado: celular apagado o fuera del área de cobertura.

Segundo intento: lo mismo.

Era necesario confirmarlo por boca de él. No me quedé tranquilo: mensaje escrito de WhatsApp y un audio que costó que llegue a destino.

Día feriado, las 5 de la tarde, y yo sin poder confirmar lo que me acababa de preguntar un periodista radial de Capital Federal: “¿Lo de Franco Troyansky a Argentinos Juniors ya está hecho?”

Menos mal que enseguida, “Pochito” calmó mi ansiedad...

"Hola, estoy en el campo de mi cuñado, Mauro Kampmeier, en Algarrobo. ¿Trabajando? Ja,ja... Nooo, comiendo, de vacaciones”, señaló el delantero de Olimpo, quien en la última temporada disputó 23 encuentros y marcó 4 tantos.

—Bueno, ¿me confirmás el rumor o me vas a decir que no sabés nada?

—Es cierto y, por lo que me comentó mi representante (el empresario Sebastián Celoria) la negociación está avanzada. Eso es lo que sé, aunque todavía tienen que ponerse de acuerdo los clubes por el tema transferencia y números.

—¿Cómo sería la transacción?

—Argentinos está dispuesto a comprar el 50 por ciento de mi pase. Incluso desde ese club ya hablaron con dirigentes de Olimpo, pero no sé si se avanzó o no. No me quiero involucrar demasiado; yo tengo que pensar en jugar al fútbol.

—¿Cuál es tu idea?

—No sé. No estoy desesperado por irme, aunque si se da, quiero que Olimpo sea beneficiado con dinero que, en este momento, está necesitando y mucho. Soy muy hincha de estos colores y pretendo que la entidad le saque provecho a esa venta que todavía no tiene final feliz.

“No te puedo mentir, tengo la ambición de seguir jugando en Primera división. En Olimpo me hicieron contrato hasta junio de 2020, aunque ya me dijeron que eso se puede arreglar si se da una venta. Veremos”.

—¿Te llamó Alfredo Berti, DT del “Bicho” de La Paternal?

—No, aunque algunos directivos hablaron con mi representante y el interés por mi es real y concreto. Tampoco me llamaron de Olimpo, por eso no te puedo asegurar si mi llegada a Argentinos se dará antes o después del Mundial.

“De Olimpo no me dieron ningún plan de entrenamiento para las vacaciones y no me dijeron cuando debo volver a entrenar. Por lo que averigüé con algunos compañeros, el regreso es en los primeros días de julio, pero me parece un período bastante largo de descanso, ¿o no?”.

—Sí. Tal vez eso quiera decir que ya saben que tu futuro esta en un elenco de la máxima divisional. Sino es Argentinos, ¿será Estudiantes?, ¿o Huracán?

—Ja, ja.. Sabés algo que no me querés decir. Pero es un momento donde la incertidumbre me está volviendo un poco loco. Si se tiene que dar, se va a dar.

"Que quiera seguir jugando en Primera no significa que esté desesperado por irme de Olimpo o considere un desprestigio jugar en la B Nacional. No estoy apurado, y la única forma de que me vaya es que al club le convenga".

—Cuando el hincha que tanto te "mima" lea esta nota, ¿cómo va a reaccionar?

—Algunos ya me escribieron por las redes sociales y me dijeron que es entendible si me voy en este momento.

"Estoy desde muy chico en Olimpo (llegó a los 10 años), pasé por todas las categorías y viví todas las etapas. Mi amor por el club será eterno, y eso es lo que deben percibir los hinchas para que me muestren tanto afecto y cariño. Me mandan mensajes, me elogian constantemente y me piden que me quede para siempre. Es mucho, hasta me cuesta creerlo, porque tengo 21 años y no tengo tanto rodaje en el plano profesional".

—¿Sentís que ya sos un jugador de Primera?

—Siento que estoy más maduro, más aplomado, que mejoré algunas cuestiones de mi juego que me ayudaron a crecer.

Golpe al corazón: "El descenso me destrozó"

"El descenso me destrozó, fue una sensación de muchísima tristeza. Es lindo jugar en la Primera del club que sos hincha, pero es muy feo irte a la B. Jugué la mayoría de los partidos de la temporada y me siento responsable, no me puedo lavar las manos. El campeonato arrancó mal, siguió mal y terminó mal. La salvación dependía de nosotros, de los jugadores de Primera, y no pudimos hacer más de lo que hicimos", sostuvo el atacante algarrobense.

"Muchos me dicen que es momento de cambiar de aire, pero no sé. El día que no esté más, te puedo contestar si haberme ido me hizo bien o extraño mucho al club que, además de ser mi segunda casa, me hizo ser quién soy como persona.

—¿Te preocupa la situación económica y financiera de Olimpo?

—Sí, y mucho. Nunca lo vi tan mal como ahora.

Sus partidos

52

Presencias. Sumó "Pochito" Troyansky en 3 torneos con la casaca olimpiense en Primera división. Debutó el 17 de febrero de 2016, por la 3ª fecha del torneo de Transición (0-2 con San Lorenzo), en Bahía. Señaló 7 goles, 4 de ellos en la última temporada.