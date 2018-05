Multitudinaria Marcha Federal docente a la Plaza de Mayo con duros reclamos al Gobierno

Sindicatos docentes cerraron hoy su nueva Marcha Federal Educativa con un multitudinario acto en la Plaza de Mayo, donde volvieron a reclamar la apertura de una paritaria nacional para el sector, al tiempo que llamaron a la "unidad de la clase trabajadora para el paro general en contra del FMI".

En el marco de la marcha los sindicatos que integran CTERA, como Suteba en Buenos Aires y UTE en Capital Federal, cumplieron una nueva jornada de paro en rechazo del ofrecimiento salarial del 15 % y volvieron a cruzarse con los respectivos gobiernos por el nivel de adhesión que tuvo la medida de fuerza.

Esta nueva edición de la Marcha Federal Educativa, organizada por el sindicato docente nacional CTERA, tuvo como principal reclamo la apertura de una paritaria nacional que el Gobierno eliminó por decreto, al considerar que la discusiones salariales de los maestros se negocian con las administraciones provinciales.

Bajo la consigna general "La escuela argentina enseña, resiste y sueña", miles de docentes de todo el país reclamaron además el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Educativo y la resolución de los conflictos provinciales.

Tres grandes columnas de maestros y profesores que iniciaron la marcha hace dos días, desde las regiones sur, norte y centro del país, llegaron al mediodía a la Ciudad de Buenos Aires para ingresar a la Plaza de Mayo, donde se llevó adelante un multitudinario acto.

Sobre el escenario montado frente al Cabildo (debido a que la plaza está vallada por obras de refacción), el titular del Suteba, Roberto Baradel, habló en representación de la zona centro del país y le envió un mensaje a la gobernadora María Eugenia Vidal: "Escuche a los miles de docentes que le estamos diciendo ocúpese de las educación pública".

"No estamos contentos de estar en conflicto permanente, pero tenemos la gratificación de no haber cedido ni una sola coma a la imposición del 15% (de aumento salarial). ¡No, con los docentes no! ¿Quiere resolver el conflicto? Ofrezca una paritaria con salarios dignos", subrayó el titular de Suteba.

Además de Baradel, estuvieron sobre el escenario la secretaria general de CTERA, Sonia Alesso; el de los docentes porteños de UTE, Eduardo López; la de los bonaerenses de la FEB, Mirta Petrocini, y el líder de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky.

El paro docente de este miércoles volvió a generar cruces entre los gremios y las gestiones bonaerense y porteña por el porcentaje de adhesión: según indicaron fuentes oficiales, el cumplimiento de la medida de fuerza fue del 43 % en la provincia y del 40 % en la ciudad, mientras que los sindicatos hablaron de cifras superiores al 90 %.

Ante maestros de todo el país que asistieron al acto, Mirta Petrocini manifestó el rechazo de los gremios docentes al proyecto porteño de Unicaba, que plantea la creación de una universidad de maestros y la eliminación de los 29 profesorados.

A la vez, apuntó al gobierno bonaerense de Vidal y, en alusión a las paritarias, señaló que "esas puertas que dicen que están abiertas, no lo están".

"Esa vocación de diálogo no existe, no tenemos otra forma de hacerle saber este rechazo categórico a todo lo que ofrece el gobierno", afirmó Petrocini. (NA)