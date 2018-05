Macri: "Con la energía del bahiense producimos energía para todos los argentinos"

El presidente Mauricio Macri visitó hoy Bahía Blanca y celebró que "con la energía del bahiense producimos energía para todos los argentinos".

Fue en la inauguración del parque eólico Corti, un complejo con 29 molinos (aerogeneradores) que tendrá la capacidad para generar una energía equivalente a la de todo el consumo domiciliario de la ciudad y a la del doble de la que requiere el Polo Petroquímico.

"Finalmente entendimos para qué estaba el viento", bromeó nuevamente Macri sobre el viento bahiense.

"La energía es necesaria para el crecimiento de nuestro país y para el funcionamiento de la vida diaria de todos nosotros", dijo en un discurso dado poco después de las 13.

"Poner estas torres, armarlas y operarlas, cuesta. Ahí no puedo hacer ninguna magia. Las tarifas representan lo que vale hacer la energía. Desde el primer día les dije que iba a decir la verdad y que magia no hacía y por eso estamos recomponiendo las tarifas", sostuvo.

Y agregó: "Generamos energía y trabajo para el futuro y el presente porque con estos parques se generó trabajo de calidad. Una empresa danesa se instaló en el país para hacer aerogeneradores que serán industria nacional. Eso mueve a un montón de pymes que finalmente podrán exportar al mundo".

La mochila y el crecimiento

Macri apuntó duramente contra los proyectos en el Congreso para retrotraer las tarifas al 2015.

"Necesito que los argentinos sigan firmes y convencidos de que estamos en el camino correcto. Y que me ayuden a que todos los dirigentes entendamos que tenemos que ser responsables en las cosas que proponemos. No podemos proponer leyes que mágicamente retrotraen tarifas a un origen sin decir de dónde sale ese dinero, que no lo tenemos", sostuvo.

Y agregó: "Podemos crecer 20 años pero para eso tenemos que sacar esa mochila y ese peso que tiene cada trabajador cuando se levanta a la mañana que es un Estado que gasta más de lo que tiene y que no se puede aguantar más. Por eso nos tenemos que sentar todos con la verdad sobre la mesa".

En ese contexto, llamó a "acabar con todos los privilegios que se esconden detrás de un presupuesto nacional".

Más energía

El mandatario mencionó que "este campo se agrega a lo que estamos haciendo con Vaca Muerta, que ahora sí se puso en marcha y se interrumpió la declinación" de la Argentina.

"Estamos produciendo más gas. Eso nos va a permitir en unos años abastecernos y abastecer a países de la región", agregó.

Transparencia

Macri mencionó que "los primeros parques se hicieron a un tercio de lo que costaron los que habían" cuando llegó el gobierno de Cambiemos en 2015.

En ese sentido, remarcó que las firmas "compitieron sanamente" en las licitaciones para hacer los parques eólicos y solares en Argentina.

"Todo esto es trabajo de calidad, pero para eso necesito que los argentinos sigan firmes y convencidos de que vamos por el camino correcto", insistió.

Infraestructura

También mencionó que están mejorando la infraestructura en el país con obras en las rutas.

"Miles de argentinos perdieron la vida por falta de infraestructura. Los camiones hacen imposible circular por las rutas. Es una mala política que no invirtió en infraestructura", explicó.

"Si nos conectamos, más cosas podemos hacer", dijo.

Acompañado

A Macri lo acompañaron el ministro de Energía, Juan José Aranguren; el secretario General de Presidencia, Fernando de Andreis; y el subsecretario de Energías Renovables, Sebastián Kind. Además del dueño de Pampa Energía, la empresa que hizo el parque.

La mañana de Macri

Antes de salir para Bahía, Macri se realizó unos estudios de rutina que incluyeron un examen de sangre y de orina, una ergometría y a una ecografía general.

Poco después de las 10:30 llegó a nuestra ciudad en una comitiva que descendió con 5 aviones privados en el aeropuerto bahiense.

Desde ahí, la comitiva se trasladó en 3 colectivos y una combi hacia el Parque Corti, ubicado a pocos kilómetros sobre la Ruta Provincial 51.

En tanto que Macri se fue en helicóptero a recorrer desde el aire el Puerto de Bahía Blanca y el Polo Industrial.

Descendió en el complejo de inferiores de Olimpo, ubicado en Martín Rodríguez y Güemes, y se dirigió junto al intendente Héctor Gay al Café Histórico de avenida Colón e Italia.

Al regresar al helicóptero, Macri, Gay, De Andreis y Aranguren fueron hacia el parque eólico.

Controles

Desde temprano se realizan controles en la ruta, en cercanías del predio y del ingreso a Bahía.

El parque eólico

El nuevo parque tiene un total de 29 aerogeneradores, cada uno de ellos compuesto por cuatro tramos de torre, una nacelle y tres palas que impulsan la turbina, de un diámetro total de 126 metros. Toda la información del parque en este enlace.

Para la instalación de estos aerogeneradores se construyeron sofisticadas obras en las plataformas y fundaciones similares a las que existen en los diferentes parques de ese tipo en el mundo.

Los generadores eléctricos acoplados al eje de la turbina, a 87 metros de altura, generarán la energía eléctrica en 33KV.

Se han conformado distintos circuitos colectores internos que se conectan a dos transformadores de 132KV, y así la energía producida se entregará en la subestación eléctrica Bahía Blanca, propiedad de TRANSBA, ubicada al otro lado de la Ruta Provincial 51, frente al parque eólico.

La localización de Bahía–Corti elegida por Pampa Energía se explica por el carácter de sus vientos; la infraestructura ya existente en la región y la proximidad del Polo Petroquímico, que representa un potencial de alta demanda de energías renovables.