Mujeres empresarias y profesionales visitaron al intendente

Representantes de la Asociación de Mujeres Empresarias y Profesionales (MEP) de Bahía Blanca visitaron esta mañana al intendente Héctor Gay en la Municipalidad y le contaron de sus acciones pasadas, presentes y futuras, con el objeto de lograr una mayor difusión de las mismas.

“Comenzamos pasito a pasito hace tres años, pero desde noviembre del año pasado pisamos fuerte el acelerador con un montón de cuestiones, sobre todo organizando actividades que resultaron muy concurridas pero creemos que no fueron tan visibilizadas”, comentó la presidenta de MEP, María Alejandra Beligoy.

Entre otras actividades, la asociación organizó el 8 de marzo un evento a sala llena en el centro cultural de la Cooperativa Obrera, dentro del marco del Día Internacional de la Mujer y denominado “Encuentro de tres generaciones de mujeres”, donde tres empresarias locales de distintas edades expusieron sus experiencias.

“A partir de ahí estamos organizando actividades constantemente, cada vez más cerca de obtener la personería jurídica, que ya está en trámite. Yo particularmente estuve participando en el W20- Argentina 2018: “Mujeres en puestos de decisión”, en el marco del encuentro del G20 y me di cuenta de que con un poco más de empeño Bahía podría haber estado participando”.

Daiana Jaime, Alejandra Beligoy, Héctor Gay, Marcela Elli y Morena Rossello.

“Así que pedí abrir una mesa de diálogo en nuestra ciudad, se presentó un proyecto a la fundación Global, y hoy Bahía está en diálogo mundial y nuestro proyecto está exhibido al mundo”, agregó.

Entre otros contactos que la asociación de Mujeres Empresarias y Profesionales logró hacer estos últimos meses a través de su presidenta, destacan YPF y su fundación, la cual ya anunció que en julio vendrá a Bahía Blanca a realizar acciones relacionadas a las temáticas que trabaja el grupo.

“Al intendente le contamos de todo esto, lo que hicimos, lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer. Se puso a nuestra disposición, se mostró muy interesado y dispuesto a colaborar”, agregó Beligoy.

“Nuestro objetivo en concreto es el empoderamiento de la mujer a nivel empresarial y profesional. No estamos de acuerdo con la idea de hombres por un lado y mujeres por el otro, pero no tuvimos demasiada opción, necesitamos generar espacios propios para poder visibilizarnos”.

“Si bien hay muchísimos temas de los cuales desearíamos relevar estadísticas, la intención más firme es medir la brecha salarial y a las mujeres en puestos de decisión. Porque aun tratándose de una mujer que llegó a los puestos más altos de una empresa, probablemente no cobre lo que le corresponde, y este es un gran problema que tiene el género, aunque muchos no lo noten o no lo crean”, concluyó la empresaria.