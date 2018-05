"Por qué se matan los que mataron", el germen de la novela de Reynaldo Sietecase

Por Brenda Ghiberti / brenda.ghiberti@lanueva.com

"Por qué se matan los que mataron, ese es el germen de la novela y decidí darle una solución literaria", explica Reynaldo Sietecase sobre su último libro, No pidas nada.

El rosarino de 56 años lleva una vida a base de poesía, periodismo y ahora empieza a sentirse cómodo con esto de escribir novelas.

No pidas nada, una novela negra narrada en tiempo presente y en primera persona, nos transporta a un viaje con ritmo y vértigo. Con un hecho sobrenatural que no rompe con lo real, por ahí va la historia que escribió en 4 años.

En sus palabras, se puede ver cómo se plasma una nueva narrativa que corre por Latinoamérica y él tiene la fantasía de que esta novela está mejor escrita, en comparación con la primera que salió hace 15 años.

"En muchas oportunidades, con la ficción, logramos iluminar temas de la realidad aun cuando estamos hablando de novelas donde hay invención y personajes inventados. Acá es donde vale todo y yo hago uso y abuso de la libertad literaria cuando me pongo a narrar".

Parte de un hecho real

Leí una nota de una colega y me enteré de que se habían suicidado, en los últimos años, 3 militares que estaban acusados por crímenes de lesa humanidad, y [la nota] estaba asociada al silencio en torno a este tema. Primero pensé que podía ser un artículo periodístico, después me di cuenta de que era más que eso. En dos de estos caso me di cuenta de que hubo ayuda externa para que se suiciden, eran inducidos y ese alguien les suministró veneno.

Todo un engranaje. Por eso se me ocurrió darle una solución literaria a esa idea inquietante de por qué se matan los que mataron.

Un periodista, el Tano Gentili, comienza a investigar estos hechos y se topa con una organización que no solo "facilita los suicidios" para que no hablen sino que también propicia fugas al exterior y ahí es donde entra en juego una locación fuera de Argentina, Río de Janeiro (Brasil).

"Este lugar me permitía meter el tema de lo esotérico (que está oculto), de la fe en Brasil, un país que tiene la mayor cantidad de católicos, evangélicos, cultos afrobrasileros y es muy curioso en ese aspecto."

Venganza poética

Reynaldo decidió, a través de esta novela, darle una solución literaria a una cuestión que no la ha tenido y ahí está su venganza poética: que se haga justicia donde no la hay.

¿Y cómo?

Mientras que el periodismo es el mundo de lo real, donde la imaginación y la invención no tienen que aparecer, la literatura lo permite todo.

Por eso, el rosarino busca darle más espacio al Sietecase escritor.

Dejó de trabajar en la primera mañana, ya no hace programas periodísticos en televisión y solo mantiene su columna en el noticiero de la noche de Telefe y el programa diario radial La inmensa mayoría en Radio con Vos.

Hablando sobre la polarización de los últimos años en la profesión, Reynaldo confesó que "tener la libido puesta en la literatura me evitó hacer tonterías en el periodismo".

Escribo desde que soy pibito

Antes que cualquier cosa, soy poeta. Escribo poesía desde que tengo 16 años.

Sin dudas, ese género literario revolucionó en el último tiempo las redes sociales. Y así, a la juventud.

"La poesía es el mínimo común denominador de todas las cosas bellas y verdaderas, cómo no va a tener empatía con la gente joven", dice el periodista.

Reynaldo tiene su lado millennial. Cargó 3 álbumes con poemas de su autoría, leídos por él, en una lista en Spotify: El amor muerde, Cierta Curiosidad por las Tetas y Hay que besarse más.

"Hay una cosa que está pasando con los escritores y las redes sociales en las que el lector te cuenta y hace una devolución inmediata sobre que le pareció el libro u opina. Se da una sinergia y un vínculo que antes tenías solo en la Feria o cuando presentabas el libro en algún lado y me encanta", confiesa.

Sus obras

Y las cárceles vuelan (poesía), 1986

Cierta curiosidad por las tetas (Poesía), 1989

Instrucciones para la noche de bodas (poesía), 1992

Las crónicas del viajero que huye (libro de crónicas), 1994

Fiesta rara (poesía), 1996

Bares (libro de crónicas), 1997

Pintura negra (poesía), 2000

Un crimen argentino (novela), 2002

Hay que besarse más (poesía), 2005

Pendejos (libro de cuentos), 2007

A cuántos hay que matar (novela), 2010

No hay tiempo que perder (libro de crónicas), 2011

Kamikazes, los mejores peores años de la Argentina (investigación, periodismo), 2012

Pero porque a mi (poesía), 2013

No pidas nada (novela), 2017