Decidi que ya era hora de leerlo, de saber qué había dicho. No me quedaba otra: me preguntaban de todos lados si ya lo había visto.

Leí con mucha paciencia. El tono perogrullesco no me jodía:

—Nadie nos va a condicionar.

—Todos quieren que a los argentinos nos vaya bien.

—Hay una irrupción de nuevas tecnologías.

—Queremos dirigentes que digan la verdad.

Y cositas así.

Hasta que casi me caigo de la silla.

—Prefiero ver el vaso medio lleno, así crecí.

Ahí puse punto final a mi paciencia.

“Así crecí”, “así crecí”, “así crecí”... me fue haciendo mucho ruido. No paraba de resonarme.

Hay lugares desde los cuales es más sencillo ser optimista. No entenderlo es no conocer la palabra empatía, tan presente a la hora de hablar y tan ausente a la hora de actuar.

Él les da el gusto a todos, habla como no se hablaba antes. No importa si es tan vacío, tan modernoso, tan evangelizador.

Tranquilos, dijo el que nos tiene que tranquilizar. Pero que nos intranquiliza con cada una de sus palabras pretenciosamente tranquilizadoras.