Ataque a una comisaría: "Estoy sin dormir, así se me escapan los tiros y mato a un par"

En los teléfonos celulares secuestrados en la investigación por el ataque a la comisaría de San Justo se pudieron recuperar audios de WhatsApp entre los detenidos previo al intento por liberar a un preso.

“Yo también estoy sin dormir, así se me escapan los tiros y mato a un par hoy”, dice en uno de los audios uno de los detenidos.

En los mensajes, a los que tuvo acceso Télam, los miembros de la banda hablan de diferentes cuestiones en los momentos previos al intento de liberar a un preso de la seccional, entre ellas la ropa que van a usar.

“Yo lo mío ya lo tengo acá, tengo el bucito ese”, dice uno de los sospechosos, mientras que otro se refiere a los autos que van a a utilizar para perpetrar el hecho: “Amigo, Génesis en la calle no hay ninguna, desde ya te digo. Para el Fiesta ahora busco, y como yo ya hablé con (no se entiende), yo voy a ir con la Fox, voy a sacar una Fox ahí”.

En un tercer mensaje, uno de los acusados trata de calmar a otro de sus cómplices y le dice: “Bueno, escuchame una cosa amigo, no pasa nada, yo también estoy sin dormir y me tomé un par de (no se entiende), así se me escapan los tiros y mato a un par hoy”.

Luego, agrega: “Escuchá, está todo piola, no pasa nada amigo, quiero que estemos todos ahí, que tengamos las herramientas y todo. Estoy con el auto, y nada, la camioneta ahora la tengo que ir a buscar y fijate que estén los pibes, así lo encuadramos todo”.

Tras el hecho, uno de los intervinientes le advierte a otro sobre la búsqueda del vehículo utilizado para el ataque: “Escuchame una cosa, tu camioneta tiene una bronca. Vamos a hacer la denuncia ya porque la vamos a prender fuego. Hacé la denuncia, ¿la podés pasar por seguro vos?”.

Luego, habla de la destrucción de otras pruebas, como uno de los teléfonos utilizados: “Te aviso, te iba a decir, ya tiro el celular yo. Porque salió todo y cuando vean las otras cosas, se va a re pinchar”.

Finalmente, según las fuentes, la única sospechosa detenida, le envía un audio a otro de sus cómplices en el que le avisa que vayan a su casa: “Ahí se estaba cambiando el pibe y venían para acá a buscar los chalecos y te iban a buscar a vos”. (Télam y Clarín)