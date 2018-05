Pocos profesionales y más varones: la foto del empleo bahiense hoy

Cinco de cada diez trabajadores privados bahienses se desempeña en tareas operativas. Un 21 por ciento son no calificados, un 25% son técnicos y apenas un 4% son profesionales. Por cada trabajadora, hay 1,6 trabajadores. Las empresas de medianas a grandes, con entre 50 y 199 ocupados, son las más activas a la hora de contratar.

Los datos surgen del Informe de Actividad Económica Número 150 que elabora el Centro Regional de Estudios Económicos de Bahía Blanca-Argentina (CREEBBA), donde se esboza un completo cuadro del empleo local para la última parte de 2017.

El estudio compara con otros doce aglomerados de nuestro país, agrupados en Grandes localidades pampeanas (Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Santa Fe y La Plata), Medianas localidades pampeanas (Paraná Bahía Blanca y Mar del Plata) y Medianas localidades extra - pampeanas (Mendoza Tucumán Resistencia Jujuy ).

“La estructura del empleo privado en la localidad de Bahía Blanca se centra principalmente en empleo de duración indeterminada, dado que el 92% de los empleos registrados pertenecen a esta categoría".

"Esta modalidad contractual presenta valores inferiores al total nacional (94%). Dicha diferencia se explica por la mayor participación en Bahía Blanca de empleos con duración determinada, los cuales representan el 8% de los asalariados de la localidad (5% en el total de aglomerados)”.

“Diferenciado por género, por cada empleada mujer registrada en Bahía Blanca existe 1,6 empleados de sexo masculino (la composición es aproximadamente 2/3 de varones y 1/3 de mujer). La estructura del empleo según género muestra a lo largo de los últimos años una mayor equidad.

"Para comienzo de 2015 se observaba una relación de dos hombres empleados por cada mujer en el mercado laboral del sector privado, sin embargo esa relación se encuentra en baja”, señalaron los técnicos del CREEBBA.

En cuanto a la composición del empleo por calificación de la tarea, predominan en Bahía Blanca los empleos operativos, que explican el 50% de los trabajos registrados.

Le siguen en importancia los empleos técnicos (25%), los empleos no calificados (21%) y, en menor medida, los empleos profesionales (4%).

“Esta estructura del empleo difiere del total nacional, rescatando que en los 12 conglomerados analizados el empleo profesional duplica los valores de Bahía Blanca, y el empleo no calificado es levemente menor".

"Tomando en cuenta la estructura y la evolución del empleo se pueden agrupar los 12 aglomerados relevados por el Ministerio de Trabajo en tres grupos (o clúster), dentro de los cuales Bahía Blanca presenta condiciones similares a las localidades de Paraná y Mar del Plata (aglomerados de población media pertenecientes a la región pampeana)”.

Así las cosas, el grupo de las Medianas localidades pampeanas -donde se encuentra Bahía Blanca-presentó durante 2017 un crecimiento moderado, menor al del resto de los grupos, caracterizado por una estabilidad en el sector industrial (crecimiento casi nulo) y un crecimiento moderado en los sectores construcción, comercio y servicios.

Con respecto a la composición de los puestos de trabajo, este grupo de localidades tiene una alta participación relativa (comparada con el resto de los aglomerados) de los empleos no calificados

En contraposición, presentan una escasa presencia de empleos profesionales, dado que para Bahía Blanca, Mar del Plata y Paraná el 4% de los asalariados son profesionales, siendo ese valor del 8% a nivel nacional.

Por su parte, la composición por género del empleo asalariado muestra una importante presencia de trabajo femenino, observado en un Índice de Feminidad (IF) -total de mujeres por cada 100 hombres- de 61, superior al registrado en la totalidad de los aglomerados (IF=56) y, específicamente, al del Grupo de localidades medianas extra pampeanas (IF=43).

Tendencias

En todo el país, luego de un 2016 donde los datos sobre el empleo en el sector privado mostraron una contracción en el volumen de empleados y en otros indicadores laborales (tasa de actividad, tasa de desempleo, salario real), 2017 mostró una tendencia inversa, al menos en lo que se refiere al sector privado.

"En diciembre del año 2016 se registraron en el total del país 40 mil asalariados menos respecto al mismo mes del año anterior".

"Esta mencionada contracción del mercado laboral privado se funda en importantes caídas del empleo en la industria manufacturera y el sector de la construcción (caídas del 4% en ambos sectores)", explicaron desde el CREEBBA.

Sin embargo, un año más tarde, de acuerdo con datos del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, tomando información del total de trabajadores registrados de todo el país, el empleo registrado en el sector privado total acumuló un crecimiento de 1,3% en 2017, en comparación con la caída del 0,6% registrada en el año 2016.

Así, la cartera laboral, en base a datos del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIPA), señaló que al mes de diciembre de 2017, unos 6,3 millones de argentinos se desempeñaba como asalariado en el sector privado, cifra que es un 1,3% más alta con respecto al último mes de 2016.

Esta situación se produce porque a lo largo del último año la tasa de entrada (proporción de altas con respecto al total de ocupados) evidencia valores promedio superiores a la tasa de salida (proporción de bajas con respecto al total de ocupados).

En promedio para los 12 meses de 2017, la tasa de entrada alcanza el 2,4% (registrando su valor máximo en marzo y su mínimo en julio), y la tasa de salida un valor de 2,2% (registrando su valor máximo también en marzo y su mínimo en junio).



Bahía versus el resto

Tomando en cuenta los datos para los 12 aglomerados analizados, 10 de las 12 localidades registraron un crecimiento en el empleo del sector privado.

En los extremos se destacan las localidades de Córdoba capital (4,7%), Resistencia (3,9%) y Santa Fe (3,6%) como las que presentan un mayor crecimiento en el empleo asalariado privado.

En contrapartida Mar del Plata (-1,1%) y Jujuy (-0,7%) son las que registraron tasas de crecimiento negativa.

El promedio del total de estos aglomerados (2,0%) se ubica más cerca de las localidades de menor crecimiento, debido al gran peso relativo que tiene en la muestra el aglomerado del Gran Buenos Aires.

Específicamente, la localidad de Bahía Blanca muestra un crecimiento en el empleo registrado del sector privado del 0,6% en el año 2017, 1,4 puntos porcentuales (p.p.) por debajo del promedio nacional.

La industria, mal

En los meses de junio y julio de 2017 se observan en la localidad de Bahía Blanca los mayores valores de empleo en el sector privado.

A partir de estos meses, la situación de empleo comienza a decaer, escenario que se agrava en el mes de diciembre.

"Esta situación no tiene un correlato con los valores nacionales, dado que para el total de los aglomerados el empleo en el sector privado muestra un crecimiento más moderado, pero continuo a lo largo de todo 2017".

"Al discriminar la evolución del empleo por sector de actividad se observa que, siguiendo la tendencia nacional, en la localidad de Bahía Blanca, la construcción fue el sector que más empleo generó, registrando un incremento en el número de empleos del 4,6% durante 2017 (comparación interanual del cuarto trimestre de 2017)", señalan los economistas del Centro de Estudios local.

Con un crecimiento interanual anual menor se encuentra el sector comercio y servicios, que generó un aumento del 1,1% en el empleo privado (este crecimiento se explica por el mayor incremento de servicios financieros, en detrimento de la rama comercio, restaurantes y hoteles, que si bien mostró un incremento, el mismo alcanzó solo al 0,7% interanual).

Por el contrario, el sector industrial experimentó unacaída en el empleo del orden del 0,7%interanual, la cual se asentó en el último cuatrimestre del año (se proyectaba un resultado anual positivo, sin embargo los datos del último cuatrimestre revirtieron la tendencia y el sector finalizó el año con una contracción en el empleo registrado).

La dinámica del empleo industrial en Bahía Blanca no difiere de la tendencia nacional en cuanto al signo (caída del empleo) pero si en magnitud.

Cuando en la localidad se observa una contracción relativamente pequeña, para el total de aglomerados analizados por el ministerio de Trabajo existe una caída del empleo industrial del 2,0% (casi dos veces más).

De los 12 aglomerados relevados 5 presentan un crecimiento entre diciembre del año pasado e igual mes de 2016 en el empleo industrial (sobresale Mendoza con un crecimiento del 3,5%) y una caída (la región del Gran Buenos Aires exhibe una caída interanual del 2,6%).

La tasa de desocupación -el porcentaje de bahienses activos que, pese a no tener una ocupación remunerada, se hallaba en búsqueda de una- pasó del 9,2% en el cuarto trimestre de 2016, , al 7,1% del lapso octubre-diciembre del año anterior, de acuerdo con datos oficiales.