"Paquito" Álvarez, otro entrenador bahiense que se va de la ciudad

Alejandro "Paquito" Álvarez se convertirá en las próximas horas en otro bahiense que llevará la bandera de nuestro básquetbol por el mundo.

El experimentado entrenador de nuestra ciudad viajará mañana a Venezuela para sumarse como DT principal de Guaiqueríes, equipo que disputa la Liga Nacional de aquel país y que se encuentra situado en la Isla Margarita, único estado insular de Venezuela.

“Es una posibilidad que surgió y decidí tomarla. Es una Liga corta y la Conferencia donde está el equipo estaría empezando en una semana, diez días. Así bueno, para allá vamos...”, dijo "Paquito", quien viene de dirigir en los últimos 2 años a Leandro N. Alem en la Primera del básquetbol local.

—¿Qué sabés del equipo?

—Lo bueno es que es un equipo joven y en formación. Con muchos jugadores que están terminando de jugar en otras Ligas y algunos americanos que estaban por confirmar en estos días. Iré a verlos, no hay muchos más.

"Paquito" tiene una basta trayectoria como entrenador a nivel profesional. En nuestra ciudad dirigió a Pacífico en los inicios de la Liga Nacional, a Estudiantes, Olimpo, también a Peñarol, Estudiantes de Olavarría, Unión de Sunchales y, además, fue un ícono de la participación de Monte Hermoso Basket a niveles superiores.

—¿Qué significa para vos volver al ruedo profesional?

—Hubo algunas otras posibilidades antes de esta, pero no se habían concretado. Esta es una buena oportunidad. Venezuela es una Liga importante y me gustó la idea; también me sirve desde lo económico...yo trabajo de esto. Así que a hacer la valija y salir para allá; no hay mucho más que pensar.

Mañana mismo, Alejandro volará con destino a Caracas, para luego hacer base en la isla que se transformará por un tiempo en su hogar.

“Cuando uno toma un equipo -opinó-, siempre las expectativas son las mejores. Es un gran desafío, más teniendo en cuenta que es una experiencia internacional. Pero sabiendo que son Ligas difíciles, que la paciencia no abunda. A veces uno va con una expectativa de muchos meses y eso no resulta así, o bien se termina quedando un tiempo largo”.

—Imagino que la idea es poder volcar toda su experiencia al equipo...

—Sí... uno va caminando la vida buscando experiencias, vamos a ver en que podemos colaborar, transmitir y ayudar para el equipo. Después el juego manda y las situaciones se van presentado.

El debut

Guaiqueríes comenzará la temporada el miércoles y jueves, ante Bucaneros de La Guaira en el Domo José María Vargas de Maiquetía.

Mientras que el 27 será el primer juego en la isla, ante Panteras de Miranda.

Dos conocidos

En 1979, Olimpo representó a la Argentina en el 11º Sudamericano de clubes campeones que se disputó en Isla Margarita, finalizando tercero

Campeón resultó Sirio de Brasil, escoltado por Guaiqueríes, donde jugaban Lewis Linder y Gerald Cunningham, después contratados por Leandro N. Alem para jugar el torneo local.

“Alem es mi casa”

La última experiencia en Bahía, “Paquito” la tuvo en el club de sus amores, dirigiendo a L.N. Alem durante 2 años en la máxima categoría del básquetbol bahiense.

“Alem es mi casa, no hay más que decir. Fueron 2 años, y luego decidí no continuar, básicamente, por algunas cuestiones personales. Y porque también estaba con la idea de buscar algo afuera, que por suerte se dio, y no era bueno, pensando así, empezar en el club y luego tener que dejarlo. Obviamente que me lo iban a impedir, porque es mi casa, pero no hubiera sido bueno”, señaló "Paquito".

Bahienses de exportación

Alejandro Álvarez se sumará a otros 4 entrenadores de nuestra ciudad que se encuentran dirigiendo en el exterior. Ellos son: Néstor García, en España; Daniel Frola, Jorge Álvarez y Gabriel Schamberger, todos en Chile.

Con ojos locales

Una nota firmada por Jesús Linares y publicada en el diario "Sol de Margarita" hace un par de días, resumía -en parte- de esta manera, el presente de Guaiqueríes:

Érase una vez un equipo (uno solo) llamado Guaiqueríes, conjunto que representa digamos un patrimonio de los margariteños y del estado Nueva Esparta, ese mismo equipo que fue expropiado por allá en 2011 a sus primados dueños, en aquella famosa operación que incluyó a la entonces importante compañía naviera Conferry.

Resulta que hace unos días, el Tribunal Supremo de Justicia falló a favor de sus antiguos dueños y de alguna u otra manera reconoció que tras un "falso supuesto", el equipo no debió ser incluido en dicha confiscación.

En ese sentido, su dueño, Rodolfo Tovar, le informó a la LPB de la decisión y convocó a entrenamientos para el lunes 14 de mayo, cosa que no ocurrió, pues se presentaron en el Gimnasio Ciudad de La Asunción representantes del Ministerio del Deporte alegando de facto que ellos son los titulares de la administración del equipo, mientras que representantes de Rodolfo Tovar también alegaban lo propio, con sentencia en mano.

El panorama es nada alentador y por supuesto no luce claro, lo cierto es que en relación a lo jurídico, que es donde estaría una de las principales claves para resolver el conflicto, pareciera que los abogados deben inyectar un poco más de fuerza para resolver el asunto.

Pero el otro lado del disco está rayado, suena a dólares. Se dice que viene una asignación de 300.000 dólares y por allí pudieran venir los tiros. ¿Cuáles son los intereses de parte y parte?