La desgarradora historia de una jubilada bahiense que dejó sin palabras a los concejales

Una jubilada bahiense dejó en silencio esta tarde a los concejales al hacer un crudo y desgarrador relato de lo que vive en carne propia cobrando apenas 7.000 pesos por mes.

Se trata de Luz Villagrán, una mujer que vive en Villa Nocito y que colabora con la agrupación La Norma Plá en el barrio. Ella y una representante del grupo accedieron a la Banca 25.

"Quiero que escuchen perfectamente bien. Lo llevo en carne. Tengo una cadera que se quiebra. Caminé meses y meses los médicos y estoy viviendo todo en carne ahora", comenzó su relato.

"Los invito a vivir a muchos con 7.000 pesos con enfermedades, con dolores, con los aumentos de luz y de gas que no los puedo usar porque no se puede pagar".

Villagrán contó que trabajó muchos años en la cocina del Hospital Penna y que cuando se iba a jubilar se enteró que le "habían robado todos los aportes".

"Sudé cargando 30 kilos de carne, bolsas de cebolla y de papa creyendo que iba a ser feliz porque iba a tener un buen aporte. ¡7 mil pesos! Que no me sirven ni para vivir. Cuando salí tuve que comer polenta hervida, y no me avergüenzo porque es rica con aceite, y muchas veces poniéndome una ropa usada comprándola para vivir después de haber sudado y quedar inválida de mis brazos", recordó.

Más adelante en su discurso, y ya con lágrimas en sus ojos, contó que al centro ubicado en Villa Nocito llegan ancianos arrastrándose para pedir una taza de té.

"Se les hace un pancito caliente, una tortafrita... Necesitamos un subsidio porque PAMI nos lo niega. Esto es tremendo y dicen que se vive bien y no hay pobreza", criticó.

Villagrán mencionó que muchas veces cuidó a ancianos y que ella "podía ver que quedaban tirados después de viejos" pero ahora "me está tocando a mí en los huesos".

"Las familias están peores que nosotros porque tienen hijos y no tienen trabajo. No hay trabajo", agregó.

"Como yo hay muchos, sin palabras. ¡Vivan con 7.000 pesos!. Robaron todos mis aportes. Cociné toda la vida para 300 pacientes, para comer con 7.000 pesos. Todos los aportes robados. 35 años de aporte. Feliz, contenta trabajaba...", cerró lamentándose.

Por qué a la Banca 25

Antes que Villagrán habló Cristina Muñoz, que representó a La Norma Plá, la agrupación que pidió la Banca 25.

La mujer sostuvo que pidieron varias audiencias con el intendente Héctor Gay pero que no los atendieron y que por eso recurrieron al Concejo Deliberante.

"Venimos por la situación de los adultos mayores jubilados pensionados que cobrando una mínima de 7.660 pesos están hoy expuestos a los tremendos avatares de los tarifazos y la inflación. Los afecta mucho más a los jubilados porque con sus haberes pagan los alimentos y medicamentos", expresó.

Muñoz también hizo mención a la deficitaria atención del PAMI, entre otras cosas.