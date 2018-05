“Tenemos que generar alternativas para que la gente esté mejor”

El año que transitamos no es uno más para el Sindicato de Mecánicos y Afines del Automotor (SMATA) de Bahía Blanca, ya que se trata del año de su 60º aniversario desde su fundación en nuestra ciudad.

Dicha fecha se cumplirá el próximo 4 de octubre y como modo de anticipo, su secretario general Carlos Moreno Salas nos brindó un panorama de la actualidad del sindicato, y también de lo que se proyecta a corto y largo plazo.

"Es una satisfacción muy grande (ser el secretario general en el 60º aniversario), también me tocó estar para los 50… parece mentira como pasa el tiempo. Son fechas puntuales, pero todos los días son importantes. Más allá todas las cosas que he hecho en otros lugares, mi casa siempre fue SMATA, mis hijos se criaron y nacieron con SMATA. Es un número que marca la vida institucional y es un orgullo muy importante; pero para mí el gremio es todos los días", señaló Moreno Salas.

"Para mí y toda la comisión -agregó- es un orgullo poder festejar estos 60 años con este presente, pero debemos tener el compromiso de ya empezar a visualizar un futuro. Tenemos que pensar las soluciones a corto y largo plazo. No hay que quedarse con lo que se hizo y el objetivo logrado. Y creo que el sindicalismo, los dirigentes y la política tiene que ir en esa misma idea", entendió.

Porque 60 años no se conmemoran todos los días, SMATA vivirá en los próximos meses algunos eventos especiales con la idea de celebrar una fecha especial para todos lo que lo componen, según explicó su máximo referente dirigencial.

"Este año, por los 60 años, estamos pensando en hacer un festejo especial, con sorteos y demás. Es parte de un balance de todo lo que se ha hecho", se entusiasmó Carlos.

Pero antes que esto llegue, hace muy pocos días, como en cada primer de mayo (Día del Trabajador), fue tiempo de reflexiones y balances.

"Este mes fue la conmemoración del Día del Trabajador e hicimos una valoración de los que hoy tenemos trabajo, con los delegados y los compañeros. Además, de pensar en lo que no lo tienen, que este es el gran desafío que tenemos como institución: tratar de generar la posibilidad de que la gente que está afuera del sistema, se pueda incorporar. Por eso hemos hecho una apuesta muy fuerte en lo que tiene que ver con formación profesional", explicó.

-¿De qué se trata esta apuesta a grandes rasgos?

-Nosotros tenemos un convenio con el Colegio La Piedad que arrancó en 2007, en donde hemos reformado todo lo que era el área automotor del colegio. Modernizando las maquinarias y los motores que tienen a disposición para aprender, hoy cuentan con la última tecnología para que los chicos que van a aprender ahí salgan bien capacitados. Estamos haciendo una apuesta fuerte ahí, capacitando a la mano de obra joven. Este es un desafío que tenemos todos, porque esto sale de un convenio que tiene SMATA con el Ministerio de Trabajo de la Nación.

"Siempre digo que esta actividad se va haciendo más profesional y se necesitan más capacitaciones e ir aprendiendo día a día y en lo que se viene. Este año, por ejemplo, la idea es hacer un seminario referido a lo que se viene como son los autos híbridos".

"Además, está el proyecto de hacer un tecnicatura por intermedio de la UNISAL, para levantar aún más la vara y que el trabajador tenga la posibilidad de, en su desarrollo personal, tener una mirada mucho más amplia que solo la mecánica. Que hoy arranca con el marketing, la atención, la presentación… más allá de la parte puntualmente mecánica", dijo Moreno Salas.

-¿A qué se apunta con esto?

-A capacitar a ese segmento que está excluido, para incluirlo al espectro laboral. Es un poco arrancar el círculo. Es el desafío que tenemos como organización sindical, porque somos una institución; más allá de lo puntual al afiliado y toda su cobertura que tiene.

El presente

-¿Qué análisis hace de la actualidad como sindicato?

-La actividad nuestra hoy está pasando por un buen momento, más que nada referido a lo que son las ventas. En números que se han publicado estamos hablando de cerca de 90 mil autos, no es un mal número, pero no podemos sustraernos de la realidad del país. Porque en definitiva esos autos los compra gran parte de la clase trabajadora, por lo cual en esta situación delicada que estamos pasando, esa posibilidad que tenía el trabajador de poder acceder a un 0km., vía un financiamiento o un plan de ahorro, me parece que eso va a empezar a bajar porque el trabajador va a empezar a darle prioridad a otras cosas más esenciales. Esto también afecta a la pequeña y mediana empresa, que es la gran promotora de puestos de trabajo.

"En ese contexto podríamos decir que SMATA como tal no estaría tan mal. Sí estamos preocupados que de esa cantidad de autos, lo que realmente se fabrica con recursos argentinos y mano de obra argentina son 450 mil, más del 50% de autos está entrando importado. SMATA en 2016 propició, y se aprobó en el Congreso Nacional, una ley de autopartismo que pretende generar entre 25 mil y 30 puestos de trabajo, y que el auto vaya teniendo de forma progresiva piezas que se fabriquen en el país para ir incorporando en autos 0km.".

"Por más que la actividad nuestra, en líneas generales, esté bien. No significa que no tengamos algunos coletazos, por esta cuestión también de las ventas que tiendan a disminuir porque cuando viene alguna crisis el trabajador y algunas empresas suelen esperar para ver que pasa".

-¿Cómo es el tema de los convenios colectivos con los que cuentan?

-Los convenios nuestros por actividad, no es uno único para todos. SMATA tiene más de 60 convenios colectivos de trabajo. Implica que fabrica por fabrica tiene su convenio particular, después hay algunos que tienen alcance nacional como FAATRA (Federación Argentina de Asociación de Talleres de Reparación de Automotores y Afines) y ACARA (Asociación de Concesionarios Automotores de la República Argentina) y otro que está teniendo casi alcance nacional es el de las VTV (Verificación Técnica Vehicular). Después, tenemos un convenio con cabecera en Bahía que alcanza todo el sur, que es el de las estaciones de servicio. Cada convenio tiene que ver con la idiosincrasia del lugar donde esté", remarcó.

Todo estos logros, son algunos aspectos de los cuales debe valorar, según entendió Moreno Salas, el trabajador independientemente del Sindicato que lo nucleé.

"El trabajador en Argentina en general tiene que valorar mucho todo lo que le da el gremio, porque hoy pese a todas las dificultades que habrá que discutir un montón de cuestiones, ayornarlas, pero no lo podemos perder. Porque el día que lo perdamos lo vamos a extrañar muchísimo, porque hoy todos esos beneficios que te brinda el sindicato lo tendrías que hacer de tu propio bolsillo, sería inaccesible. No podemos perder este modelo".

Y para esto se vuelve imprescindible y fundamental el trabajo dirigencial, no sólo de los que están hoy sino, también, de aquellos que vendrán.

"Esto tiene que ir acompañado de una fuerte política, y que acá en SMATA estamos tratando de hacer, es de ir capacitando a los nuevos cuadros. Al recambio generacional. Y tratar de que esa nueva generación tenga esa capacitación que quizás nosotros no tuvimos. Ha habido un cambio y nosotros tenemos al responsabilidad de hacer ese recambio en forma equilibrada", entendió el secretario general.

Un balance

SMATA cuenta hoy por hoy con un padrón de 2300 afiliados que abarca nuestra ciudad y partidos de la sexta sección (Villarino, Tornquist, Huanguelén y Patagones), que disfrutan de los múltiples beneficios que les aporta el sindicato en infinitas áreas y situaciones de la vida cotidiana, además de los que respectan en el plano laboral.

"El afiliado cuenta con cobertura gremial, asesoramiento, discusiones de convenios, obra social, la recreación a través de los campos de deportes que tenemos -la verdad que es un orgullo tener un predio como el que tenemos camino a Punta Alta, de esas características-; la hotelería que tiene el gremio en distintos puntos turísticos del país; la capacitación profesional; la implementación de 256 viviendas de un plan que venía desde hace muchos años y hoy se está completando para la cuarta y quinta etapa la realización del cordón cuneta con la gestión directa de Bahía y ayuda del Municipio local, para poder hacer algunas obras complementarias. Este también es un poco el desafío nuestro como institución".

"Siempre el mensaje hacia los compañeros es que más allá de las cuestiones puntuales nuestras, también tenemos un compromiso con la sociedad", apuntó Carlos.

"Tiene que cambiar -se extendió- ese mito de que el sindicalismo es mala palabra, que los dirigentes no hacemos nada. Hay de todo, como en todos los ámbitos. Tenemos que empezar a descubrir, valorar y difundir lo que se hace bien. Porque parece, a veces, que está todo mal, pero cuando vamos a afuera y lo comparamos nos damos cuenta que no está tan mal como creemos", enfatizó.

-¿Qué lo enorgullece de estos años de su gestión cuando mira hacia atrás?

-A partir de la crisis de 2001, fue todo crecimiento. Nosotros siempre vamos a apostar por el trabajo, la industria y el fortalecimiento. Porque eso a permitido que hoy tengamos casi 90 mil afiliados, y hayamos mejorado las estructuras. Porque en definitiva eso es un beneficio para la gente. Por ejemplo en 2004, cuando a mi me toco asumir, teníamos el predio camino a Punta Alta que no sabíamos que hacer y hoy es un predio con dos grandes salones, con pileta… que es un lujo. En nuestro Módulo Asistencial (ubicado en Blandengues 46), el año pasado atendimos durante el año 12 mil consultas y 8 mil fueron acá. Eso te da la pauta que la gente se siente contenida porque tenemos excelentes profesionales, tenemos una buena atención e infraestructura.

"Además, en estos últimos años terminamos 106 viviendas. Creo que el afiliado hace una valoración de todo lo que hoy tiene, independientemente del aporte. Creo que en líneas generales, el avance que ha tenido el gremio y lo que le brinda al afiliado, siempre es pensar en ir creciendo. Siempre pensamos en cosas nuevas, buscando mejoras y nuevos desafíos. Esto es muy dinámico".

"Yo siempre digo que los logros que tenemos son de la organización, son de todos. Tenemos la responsabilidad de generar y administrar las mejores alternativas para que la gente esté mejor. Pero, en definitiva, lo que la gente tiene que defender es la estructura; los dirigente estamos de paso", cerró Carlos Moreno Salas.

Su trayectoria y los delegados

1

Además de ser el secretario general del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA), Carlos Moreno Salas fue también presidente del Concejo Deliberante de nuestra ciudad en los años 2011 y 2012 y, además, fue encargado de la delegación local del ministerio de Trabajo bonaerense, en el 2014.



2

"Para mí es un orgullo. Son las cosas que uno no espera, que haya tenido esa posibilidad de interactuar con cosas que pasan en la ciudad es muy importante. Uno trato de aportar lo mejor, pensando en el bien común de la gente. Pero todo ese cúmulo de cosas que uno ha llegado a hacer, no es por el nombre propio sino por el otro nombre: el del gremio y lo que representa. Con lo cual eso también lo tenés que cuidar, más que tu propio nombre quizás. Eso genera una mayor responsabilidad y un enorme orgullo, porque implica un reconocimiento al trabajo que hay ido haciendo el gremio, ni más ni menos", señaló.



3

"Tratamos de mantener presencia directa y personal, a través de distintos compañeros. Para estar cerca del afiliado, que son 2.300 afiliados entre Bahía Blanca y prácticamente toda la sexta sección. Y ahí se vuelve fundamental el trabajo del delegado, por eso hacemos mucho hincapié en su figura. Tiene que ser un equilibrio entre sus compañeros y el sindicato o la empresa. Creo que el trabajador tiene que participar en política, porque esas decisiones van a favor o en contra suyo, entonces vos también tenés que ser parte de lo que se pretende hacer" dijo Moreno Salas..