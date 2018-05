Talento: conocé por qué destacaron en Dubai la silla de este rionegrino

Anahí González

Cada vez que tenía la oportunidad, el rionegrino Mauro Tronelli, hoy estudiante del último año de la carrera de Ingeniería Electrónica de la UNS, se acercaba a charlar en la calle con personas con dificultades motrices para conocer sus realidades.

La respuesta era similar en la mayoría de los casos: lo peor no era no poder caminar, sino todas las limitaciones que les acarreaba estar en silla de ruedas en una sociedad que poco contempla las diferencias y que tiene tanto por avanzar en materia de atención a la diversidad, inclusión, infraestructura y barreras arquitectónicas.

Los escuchó, se puso en lugar de cada uno, tomó notas y a lo largo de seis años -y en paralelo a su carrera- desarrolló el prototipo de una silla de ruedas omnidireccional (Si Ru OM) a batería que por sus características y originalidad fue finalista en una convocatoria internacional de proyectos tecnológicos en Dubai, en diciembre pasado.

Resultó preseleccionada entre 43 proyectos y luego pasó a la final junto a otros 14 desarrollos.

Lo novedoso de la silla y su principal ventaja es que posee la capacidad de moverse en cualquier sentido de movimiento -gira sobre su propio eje- sin que la persona cambie su dirección. Es decir que al girar, esta silla requiera la mitad de espacio que debería utilizar una convencional.

Esto permite a sus usuarios desplazarse en ambientes reducidos como ascensores, sanitarios, oficinas y departamentos funcionales, entre otros ámbitos.

“Sus movimientos pueden ser hacia adelante y atrás, y hacia los laterales -a izquierda y derecha- y en todas las diagonales. Al girar no requiere más que el espacio que ocupa cuando permanece estática”, contó su creador.

Esta característica permitiría a instituciones públicas y privadas (como hoteles, museos, cruceros y oficinas, entre otras) reacondicionar sus espacios para personas con discapacidad sin tener que realizar inversiones demasiado significativas en materia de infraestructura.

“Muchas personas con discapacidad no consiguen trabajo o no pueden ir de vacaciones porque no encuentran ambientes adecuados a sus necesidades de desplazamiento. Esta silla permitirá adaptar muchos ambientes con mínimas reformas”, indicó.

El prototipo se encuentra hoy en la última fase de su desarrollo y será presentado por Tronelli en dos meses como proyecto final de la última materia de la carrera.

“La idea es poder brindarle a la persona con discapacidad motriz una mayor autonomía y bienestar”, contó el futuro ingeniero que planea trabajar en electrónica aplicada a la Medicina y fundar una empresa que se dedique al desarrollo de tecnología adaptativa.

Otro aspecto novedoso respecto a su funcionalidad es que la silla posee dos mandos: uno incorporado a ella, un joystick, que puede adaptarse a las posibilidades de cada persona -por ejemplo, alguien cuadripléjico podría manipularlo con el mentón- y otro mando que funciona a través de una app para smartphones y que brinda al usuario una gran autonomía.

“Si la persona se encuentra recostada, por ejemplo, puede dirigir la silla hacia la plataforma de recarga de la batería utilizando la app de su celular o, por el contrario, puede atraerla hacia sí, desde la plataforma, sin requerir la ayuda de alguien más”, indicó.

“El costo de la silla, en el mercado, es similar al de una silla de ruedas a batería convencional, porque las que se consiguen hoy en Argentina son importadas”, contó.

“Las sillas compradas en el exterior tienen una gran desventaja: el costo de los repuestos y la real dificultad para conseguirlos”, señaló.

Tronelli señaló que el prototipo fue diseñado en su totalidad con tecnología disponible en Argentina, aunque no se desestima, para el diseño final, la utilización de motores importados que son de menor tamaño que los que se fabrican en nuestro país.

El emprendedor no solo financió el proyecto con parte de sus ahorros y con créditos personales sino que ha participado en distintas convocatorias para obtener recursos para llegar a la instancia final.

La silla fue presentada en varios encuentros sobre tecnología a lo largo del país con muy buena repercusión e interés por parte de particulares y organizaciones.

En Bahía Blanca la presentó en la última edición de la FISA y contó con la visita del intendente Héctor Gay y funcionarios de su gabinete.

Tronelli es oriundo de General Roca, Río Negro y realizó sus estudios secundarios en el Instituto Nuestra Señora del Rosario, escuela secundaria técnica de Villa Regina donde obtuvo el título de Técnico Mecánico.

En el proyecto final de la última materia diseñó, junto a otros compañeros, una plataforma que se movía en cualquier sentido de movimiento y que fue la base que luego permitió el desarrollo de la Si Ru Om.

“En principio, el diseño estaba orientado a un uso industrial pero siempre le vi un mayor potencial y me incliné por buscarle otras aplicaciones”, dijo.

La idea surgió cuando uno de sus amigos, que había estado temporalmente en una silla de ruedas, comenzó a hablar del tema. Esto lo llevó a indagar en distintos aspectos relacionados a la discapacidad.

“Vimos que hacían falta un montón de avances y decidimos orientar el desarrollo en este sentido. Hoy ni siquiera existen sillas de ruedas para personas con sobrepeso”, indicó.

Con el asesoramiento de economistas de la Municipalidad Tronelli debió idear un Modelo de Negocios para desarrollar el prototipo. Utilizó fondos propios y otros no reembolsables a través de una convocatoria de Nación.

Una vez que se reciba, buscará financiamiento para comenzar con la fabricación del producto y lograr su posterior inserción en el mercado.

Un espíritu emprendedor

Guía. Tronelli presentó la idea del desarrollo de su trabajo final desde el primer año de la carrera. Desde el inicio, contó con con el asesoramiento y guía del ingeniero Héctro Chiacciarini, su director de proyecto. Por otra parte, el ingeniero Favio Mengatto estuvo muy presente en el seguimiento en los últimos años y también los integrantes del Laboratorio de Ingeniería de la UNS.

Un generador. “Mi idea siempre fue tratar de generar una empresa en Argentina porque creo que para sacar adelante un país hay que generar trabajo y no formar empleados para una empresa de capitales extranjeros”, dijo.

Dato. Según la OMS un 15% de la población mundial tiene alguna discapacidad. En el planeta existen 67 millones de personas que utilizan silla de ruedas.