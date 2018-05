Olimpo: un ADN con vigor y coraje, que entusiasma al hincha

Por Sergio Daniel Peyssé / speysse@lanueva.com

(Nota también publicada en la edición impresa)

Me fui de la cancha pensando en la misma apreciación que me hicieron dos plateístas muy identificados con Olimpo: "Bonjour le cambió la cara a este equipo, debe seguir siendo el entrenador en la B Nacional".

Antes de arrancar el auto reflexioné: ¿analizan a un técnico y el rendimiento colectivo de un elenco en dos partidos?

Para mí es imposible, aunque debo reconocer que este puñado de pibes "reforzado" con 5 profesionales que no pasaron por las inferiores del club, mostró vigor, frescura y coraje.

No sé si Bonjour debe seguir o no. Ni siquiera la dirigencia lo determinó. Las aguas están cada vez más divididas, aunque tras el empate de la víspera, ahora son más los que apuestan por la continuidad del ex zaguero de la entidad.

Incluso, me contó un "pajarito" que Roberto Depietri, flamante manager del fútbol profesional, presente en el Carminatti, se sorprendió con la dinámica y la intensidad de un conjunto combativo que priorizó el orden táctico y el miramiento constante hacia el arco de enfrente.

Porque créame: no hubo diferencias entre el que llegaba último, descendido, desarmado y preocupado, con el que alguna vez estuvo segundo en la Superliga y sigue con chances de clasificar a la Copa Libertadores.

Y si se ilusionan los dirigentes, los hinchas también. El "ohhh, vamos a volver, a volver, vamos a volver..." fue sinónimo de un gran entusiasmo. Material hay, sólo lo deben saber rodear. Y en eso serán determinantes la CD y el próximo DT. ¿O no?

El peor de todos

1. Apenas el 18,51. Es el porcentaje de puntos que consiguió Olimpo en la Superliga. Sacó 15 de 81 y es su peor campaña en una temporada de Primera división. Además de terminar último en las posiciones y de haber descendido cinco fechas atrás, es el que más cotejos perdió (18), el que menos goles anotó (16) y el que más recibió (50).

2. Casi 4 equipos. Teniendo en cuenta los elencos de la Superliga que no jugaron otro torneo --internacional-- en forma paralela, Olimpo es el que más futbolistas utilizó. Fueron 39. Ayer debutó el central Martín Ferreyra, aunque en este 2018 ya lo habían hecho otros pibes de las inferiores del club: Facundo García, Guido Villar, Orozco y Lanziani.

3. Pecado de juventud. Con los nervios de punta, cuando se jugaban 48 minutos del segundo tiempo, Martín Ferreyra le barrió el pie de apoyo a Quintana dentro del área, cuando había que sacar el balón y no llevarse por delante a los adversarios. Claro penal cobrado por Trucco, quien omitió un empujón de Silva (sobre Orozco) en el primer tanto de la T. El foul existió; la picardía del "Pelado" también.