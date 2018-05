Jorge Carranza: "Tengo contrato, pero hoy mi futuro es incierto"

Jorge Carranza fue el único silbado cuando la voz del estadio lo nombró en la presentación del partido que Olimpo empató ante Talleres 2 a 2. Sin embargo, tras la finalización del encuentro, se fue aplaudido al igual que el resto de los jugadores.

"No me peleé con el hincha. Intercambié algún que otro insulto con dos o tres. Después eso hizo eco y, lamentablemente, no fue positivo", aclaró el arquero aurinegro.

"Hoy quería salir al campo para estar al lado de mis compañeros y de la gente que nos apoyó en el momento más difícil", agregó.

Su continuidad, como la de varios de sus compañeros, es incierta y el 1 no tiene decido si su carrera va a seguir en el club.

"Es difícil de contestarte que va a suceder. En el torneo, transitamos momentos malos, a nivel grupal, a nivel equipo, que han hecho que el público tenga un juicio respecto a mi persona. Cada vez que me toque llevar la camiseta de Olimpo voy a hacer lo mejor. Hoy en día no sé si la vuelvo a utilizar (la camiseta). Tengo contrato hasta diciembre, pero hoy mi futuro es incierto", aseguró el golero cordobés de 37 años.

"Hablaremos con los dirigentes, el cuerpo técnico y se verá que decisión tomamos", concluyó sobre sus posibilidades de seguir siendo jugador aurinegro.

—¿Cómo viste el partido de hoy?

—Vi un equipo ordenado, que intento a jugar, y chicos que se animaron a salir desde el fondo pese a presión del rival. Equiparamos fuerzas frente a un equipo superior.

—¿Qué cambió en estos partidos que jugaron los chicos de la reserva respecto a lo anterior?

—Los chicos dejan de ser chicos cuando empiezan a formar parte de un plantel profesional. Están todos a disposición y hoy les toca jugar a ellos. Hoy nos toca un entrenador que nos ordenó y con cosas básicas que hizo que el equipo mejore.

—A partir de esto que planteas: ¿Te gustaría que Bonjour siga?

—No es una decisión que tome yo, pero en estas últimas fechas nos hemos sentido cómodos. Hemos encontrado un orden que no teníamos y empezamos a perderle miedo al error que es importante. Se verá... el entrenador ha dado muestras de que ha podido, por lo menos, darnos una mano y eso para nosotros es bueno.

Analizando la temporada de Olimpo desde su llegada, dijo que hasta el partido con River se sintió bien dentro del arco pero los resultados no lo acompañaron.

"Eramos un equipo muy vulnerable", admitió.

Se mostró conforme con los últimos resultados, aunque fue autocrítico con la situación.

"En estas últimas fechas nos pudimos acomodar y tenemos la sensación de que podemos dar más como equipo. Individualmente, todos tendremos que mejorar", sostuvo Jorge.

La hinchazón del tobillo izquierdo de Carranza después del partido.

Por último, con el tobillo izquierdo hinchado, contó que no necesitó infiltrarse para el partido de hoy y que sólo le alcanzó con la entrada en calor.

"A la hora de jugar empecé a pensar en otra cosas y no me molestó para nada", finalizó.