Por ahora, nada de candidaturas

Mientras esquiva hablar de candidaturas “futuras”, la gobernadora María Eugenia Vidal decidió manipular una dura batalla contra el sindicalismo docente.

Poco conciliadora, habló del sexto fracaso de la negociación paritaria hasta el momento, y el paro que no sólo afectó el normal dictado de clases en las escuelas públicas, sino que el gremialismo “ganó la calle” con una movilización en La Plata, que finalizó en las puertas del Ejecutivo.

Se sabe. Las diagonales platenses actúan como caja de resonancia política. En la capital bonaerense están los principales organismos y ministerios públicos, la Gobernación, la Legislatura, y la sede principal del Poder Judicial. A la distancia, la realidad es distinta.

"El problema no son los docentes, son los dirigentes gremiales", tiró durante una entrevista en el programa televisivo “Animales Sueltos”. Y hasta deslizó que, cada vez tienen menos adhesión las huelgas organizadas por el sindicalista Roberto Baradel (Suteba) y Mirta Petrocini (Feb), entre otros. Nuevamente, la Gobernación intenta divorciar a los dirigentes sindicales de la comunidad educativa.

“Al Gobierno del PRO no le molesta la interrupción de la vía pública durante las marchas callejeras contra el ajuste y los despidos laborales, sino que se visibilice la protesta social”, dicen desde el arco estatal.

Dentro del legislativo “amarillo” oficialista aseguran que Vidal pertenece a uno de esos sectores escasos en la política: “firmeza en las convicciones sin medir consecuencias, y plantearse luchas y llevarlas adelante sin retacear esfuerzos”. Expresión cercana al “estamos dando muchas peleas”, que repite la mandamás de Cambiemos.

Se sabe, buena parte de los trabajadores estatales terminaron aceptando la oferta de suba del 15% en tres tramos más el pago de una suma de 3 mil pesos en concepto de presentismo que propusó el Ejecutivo. También se sabe. No es la primera vez que UPCN ---gremio con mayor representatividad entre los empledos públicos liderado por el sindicalista peronista Carlos Quintana – adhiere con rapidez un acuerdo salarial con el Ejecutivo de turno. También se sumó Soeme, gremio de minoridad intervenido tras la detención del empresario periodístico Marcelo Balcedo.

A contramano, el gremialismo combativo de ATE y los profesionales de la salud enrolados en la Cicop votaron en disidencia al ofrecimiento.

La táctica gubernamental ahora será mostrarse “dialoguista”, subrayando que por esta vía acordaron cerrar un acuerdo salarial con el 50% de los trabajadores del Estado. La paritaria estatal también vuelca dinero fresco sobre el salario de bolsillo de los uniformados policiales y penitenciarios que no tienen instancia de negociación salarial.



Abierto rechazo

El gremialismo docente en particular, sigue rechazando la propuesta salarial “mejorada” que ofrece la Provincia. Los ministros del Ejecutivo apenas se movieron del 15% en tres cuotas, ahora propusieron un aumento “total” de un 18, 3% al computar también las ofertas de un plus por “presentismo, capacitación y materiales didácticos”. La administración Vidal dispuso liquidar un 5 % de suba salarial “a cuenta” de un futuro acuerdo.

Estrictamente, en términos políticos, el acuerdo con el mayoritario gremio de estatales le permite a la gobernadora Vidal mostrar sintonía fina con la mayoría de los cierres paritarios que vienen llevando adelante los gremios de la actividad privada. Todos, alrededor del 15 por ciento, techo que fijó la Casa Rosada y la cúpula macrista con la premisa de que los acuerdos salariales no presionen sobre la inflación.

No obstante, eso sigue llevando todo a un callejón sin salida con el sindicalismo docente. Desde la oposición peronista se sostiene que se está actuando con mucha impericia a través de la prueba del ensayo y error, nada más y nada menos que con la educación pública. Cicatriz del manual duranbarbista, dicen.



De eso no se habla

Por ahora, también, Vidal elude dar definiciones sobre su posible reelección en la Provincia. Es una estrategia política de la “línea dura”de calle 6. La orden para “adentro” es que se hable de consolidar y fortalecer la gestión y que nadie adelante candidaturas. El “mejor termómetro” social para Cambiemos son las recorridas barriales.

Por eso, la intención oficial es avanzar en la implementación de programas como “el Estado en tu barrio” que a través del ministerio de Desarrollo Social permite auxiliar a los municipios en materia de salud o algún trámite de documentación.

Los pasos a seguir en lo que resta del año empezarían a ser definidos en el complejo marplatense de Chapadmalal, donde Vidal y su equipo ministerial ya agendaron un nuevo “retiro espiritual”.

Pero otra vez, la estructural crisis de inseguridad impactó de lleno en la agenda política. La propia Gobernadora tuvo que dedicar una posición pública ante la reiteración de hechos de inseguridad ocurridos en Bahía Blanca, en particular, el crimen de Agustina Bustos, la joven de 19 años asesinada la semana pasada. Un caso puntual donde la Provincia colocó la lupa sobre el accionar policial.

Lo hizo durante un raid mediático por programas de la TV porteña con fuerte impronta oficialista.

En ambos envíos aclaró que “Bahía no es una de las ciudades con mayor índice delictivo” trazando una comparación con distritos del Conurbano bonaerense.

En trincheras legislativas del arco opositor se aseveró que "el Gobierno solo atiende el marketing y no las soluciones reales ante este flagelo. Vemos por televisión grandes operativos pero las calles siguen siendo de los violentos".