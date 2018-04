Coronel Suárez: el municipio busca soluciones para salvar los números en rojo

Después de terminar 2017 con un déficit de 31 millones de pesos y ya sabiendo que la Provincia no siempre aportará dinero para ayudar a comunas con problemas económicos, el municipio de Coronel Suárez busca implementar algunas soluciones para bajar los números en rojo.

Los números son claros: hoy el 80% del presupuesto municipal corresponde a sueldos de los trabajadores; y la rendición de cuentas del ejercicio 2017 arrojó un déficit de 31 millones de pesos. Entonces, la solución más práctica parece ser eficientizar el gasto en personal.

“Trabajador que se jubila no se repone, salvo que sea absolutamente indispensable resume la secretaria de Hacienda, Silvana Weimann-. Logramos que se jubilaran 30 personas en 2016, pero solo fueron siete en 2017; es muy lento el proceso”.



También dijo que las horas extras que paga el Municipio son muchas y que están trabajando para que cada obra se cumpla en horario regular.

“Debemos disminuir las horas extra y las bonificaciones para tener más dinero disponible para las obras. Las tasas municipales vienen con una desactualización muy importante, con dos años en los que el aumento de las tasas fue cero; con esto se cobra menos de lo que se debería cobrar”, dijo.

“Los gastos del municipio aumentaron y los servicios generan déficit. Trabajamos con los números y evaluamos pedir ayudas económicas tanto a Provincia como a Nación”, aseveró.

“Este año, el porcentaje del presupuesto que corresponde a sueldos llegó al 80%. Las razones son el pase a planta de más de 200 trabajadores y un decreto que aumentó la antigüedad al 3%. Esos impactos recién se vieron reflejados en el 2016”, mencionó.

Desde octubre de 2017

Weimann recordó que “desde mediados de octubre de 2017 esta gestión ya tenía problemas financieros y lo mencionamos en la última paritaria de ese año”.

“El año pasado, a diferencia de 2016, no recibimos ningún auxilio financiero. En octubre se pidió un ATP pero no hubo respuesta”, explicó la funcionaria, quien recordó que el déficit se viene acumulando desde hace algunos años.

“Un punto a tener en cuenta es que en 2016 terminamos con superávit y pudimos solventar parte de 2017, pero porque se recibieron 35 millones de pesos de ATP. Palacio había recibido un déficit de 15 millones de pesos de la gestión Moccero y desde ese año el 80% del Presupuesto se va en el pago de los sueldos, algo que no ocurría anteriormente”, señaló.

En el año 2013 se afectaba a sueldos el 63% del presupuesto; en 2014, 70,5%, y en 2015 llegó al 79,8%.

Deuda flotante

La deuda flotante fue de 21 millones de pesos y ya se pagó más del 75 por ciento, pero los proveedores vieron atrasado el pago de los suministros.

“El año pasado habíamos reducido el plazo de pago a proveedores y este año esa brecha se agrandó. Pero igualmente estamos en un plazo de entre tres y cuatro meses, no de siete meses como recibimos al ingresar. Ya terminamos de pagar 22 millones de pesos de deuda por compras por sistema leasing”, dijo Weimann.

La municipalidad de Coronel Suárez se encuentra adherida a la Ley de Responsabilidad Fiscal, con lo que debe vigilar de cerca el déficit fiscal, el endeudamiento y el gasto en personal. (Agencia Coronel Suárez)