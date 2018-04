Clan Benítez: una de las chicas secuestradas y abusadas ya está en su casa

Aldana García, una de las jóvenes secuestradas y abusadas en una casa de Güemes al 3.700, recibió el alta médica y se encuentra en su casa luego de estar internada 10 días en el Hospital Penna.

"Gracias a la gente por preocuparse por mí, ahora me dieron el alta en el hospital y estoy tranquila en casa", contó la joven que salió de terapia intensiva hace poco más de una semana.

La chica fue operada de una de sus piernas por las heridas sufridas por mordeduras y lesiones, además de un coágulo en el cerebro que, según explicaron los médicos, no creció.

Por el hecho, se encuentran detenidos Fernando Rubén (26) y su hermano Gonzalo Leonardo Benítez (24), como así también su madre Nélida Esther Llanos (65).

"Lo único que deseo es que no salga más de adentro de la cárcel, porque no lo quiero volver a ver más. Eso si me haría muy feliz", dijo la joven sobre su expareja. (LU2 y La Nueva.)