Sigue el fuego cruzado

Coronel Suárez: Moccero contraatacó y desmintió al intendente Palacio

23/4/2018 | 13:50 |

El ex intendente no se quedó callado ante el video que le dedicó el actual jefe comunal y aseguró que los datos que arrojó sobre su gestión durante la apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante no son ciertos.