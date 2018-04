“No me escapé antes ni voy a huir ahora; yo también la paso mal si el equipo no gana”

Por Sergio Daniel Peyssé / speysse@lanueva.com

“Hicimos un buen partido si tenemos en cuenta que enfrentábamos a un rival en la misma situación que nosotros y que nos iba a venir a pelear en todos lados. Fue un encuentro intenso, muy disputado, por momentos desprolijo. Tal vez nos faltó juego y determinación para ganarlo. El resultado no es agradable, necesitábamos ganar para cargarnos de energía y darle alguna recompensa al trabajo y al sacrificio que venimos haciendo. Pero no salió lo esperado, y hay que seguir...”.

El análisis del partido por parte de DT Christian Bassedas, en conferencia de prensa, era lo que menos podía importar después de un 1-1 con muchísimo sabor a derrota, y que deja al conjunto aurinegro prácticamente sentenciado al descenso.

El encuentro con los periodistas debía girar hacia otros tratamientos y cuestionamientos, como los pocos argumentos futbolísticos de un equipo que mentalmente parece que ya perdió la categoría, el cambio inentendible de la “Pulga” Vidal y el enojo de los hinchas que, por primera vez, insultaron y silbaron al entrenador, demostrándole que ya no bancan más sus decisiones y su discurso.

“Mentalmente el equipo no está entregado. Mostró entrega y sigue con vida, aunque está claro que hay una carga negativa y adversa que viene presionando al plantel desde hace ya bastante tiempo. En la semana trabajamos con entusiasmo, con ilusión, pero lamentablemente no podemos conseguir ese triunfo que nos permita respirar más tranquilos. Contra Temperley hubiese sido ideal llegar al descanso en ventaja, porque en el segundo tiempo entramos más imprecisos y cambiamos ataque por ataque cuando nos convenía tener más control de balón”, declaró el DT.

Vidal era el jugador más incisivo del dueño de casa y no estaba lesionado. Incluso, Ezequiel se sorprendió con la modificación.

“Lo vi cansado, entonces la idea fue que Emiliano (Tellechea) vuelva a su posición de volante por derecha y que Fornari logre el desequilibrio que no teníamos en tres cuartos. A Maxi lo había visto bien en las prácticas y creí que en los últimos 15 minutos iba a marcar diferencias con su velocidad, pero se lesionó otra vez y bueno... ¿qué más les puedo decir?”.

Bassedas siempre resaltó el buen trato y el respeto que, en la cancha o por la calle, le brindaba el hincha olimpiense. Sin embargo, tras el cotejo, se fue silbado e insultado por plateistas y parciales apostados en la tribuna de Angel Brunel.

—¿Seguís con la idea de seguir en Olimpo pase lo que pase con el equipo en la Superliga?

—No me escapé antes ni huyo ahora; yo tampoco la paso bien si el equipo no gana. Tengo un compromiso muy grande con los dirigentes y con los jugadores, y voy a continuar hasta el final. Estoy con ganas de seguir dando pelea, pese a que hoy se han enfadado conmigo. Es parte del fútbol, no hay problema.

—Christian, la gente se enojó por la pobreza futbolística del equipo, por una propuesta que no produce nada satisfactorio y por los cambios que realizaste.

—Pero es lo que tenemos; esta es nuestra realidad. Intentamos dar lo mejor, siempre tratamos de ir para adelante, pero eso a que te referís son temas para debatir y no quiero entrar en polémicas. Entiendo que haya enojos y los acepto, pero hasta ahí.

“El fútbol es contagio, y se generó una atmósfera negativa y de ira entre los hinchas y los respeto. El club es de la gente, que tiene derecho a opinar y expresarse. Lo que si tiene que quedar claro es que lo estamos dando todo. Nosotros tampoco la pasamos bien cuando no conseguimos los resultados previstos”.

—¿Por qué Facundo García por Villarruel, volante por volante cuando había que ganar y la pelota no llegaba al área?

—Decisión táctica.

—¿Qué pasó con Depetris, que iba a ir al banco, pero por él apareció Luis Vila?

—En la ultima práctica sintió una molestia y quedó descartado.

—Cuando te hiciste cargo del equipo, los números decían que Olimpo podía pelear por alcanzar a Huracán, Argentinos, San Martín de San Juan y Patronato. Ahora esa lucha se redujo a dos equipos, a Tigre y Vélez, pero están a 13 y 14 puntos cuando quedan 18 en juego.

—Ahora pienso en preparar bien la semana y en ganar el próximo partido. Cuando asumí, todos sabíamos que iba a ser un camino muy duro. Estamos afrontando la situación con entereza y dignidad. Lamentablemente no pudimos descontar puntos y estamos cada vez más comprometidos, pero aún así sabemos del trabajo que venimos haciendo y vamos a seguir confiando y creyendo en eso.

“Es un momento de dolor y tristeza, pero hay que sobreponerse y dar la cara, tal como lo venimos haciendo hasta ahora”.