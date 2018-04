Coronel Suárez: el intendente Palacio salió con todo al cruce de Ricardo Moccero y hasta le dedicó un video

El intendente suarense Roberto Palacio salió al cruce de su antecesor, el actual concejal Ricardo Moccero, quien lo había calificado de mentiroso. A través de un comunicado, desmintió las acusaciones del líder vecinalista y sostuvo que sus actitudes “forman parte de la vieja política”.

“Terminó diciendo que no había que decir mentiras y dijo un montón”, disparó.

Incluso le dedicó un video, que reprodujo en la red social youtube.

Durante la apertura de sesiones del CD, efectuada la semana pasada, Palacio había dicho que la base de la confianza que tiene la sociedad en Cambiemos es que pone “la verdad sobre la mesa”. Moccero criticó duramente esa frase, así como los logros que el jefe comunal había enumerado.

Entre estos logros estaba el reciclado de residuos.

“¿En dónde empezó el reciclado si el basurero es un desastre? -cuestionó Moccero- ¿Quién está reciclando?”

Palacio le respondió que su gestión “decidió encarar un problema histórico con hechos concretos y comenzar el largo camino que lleve a una futura erradicación del basurero a cielo abierto”.

“Se adquirió la maquinaria necesaria y ya está en funcionamiento la Planta de Reciclado de Coronel Suárez, se realizan tareas de concientización, se instalaron puntos limpios y se realiza una recolección diferenciada en las colonias que próximamente comenzará en Suarez”, enumeró.

Ricardo Moccero

Otra de las críticas de Moccero apuntaba a las obras en marcha.

“Dicen que estamos haciendo 600 millones en obras, ¿vos las viste? ¿Dónde están? No están haciendo viviendas, no están haciendo pavimento, no están haciendo cloacas, no están haciendo agua corriente, no están haciendo accesos. ¿Dónde están los 600 millones en obras?”, se preguntó.

Palacio aseguró que efectivamente se están concretando, y puso como ejemplo la obra de la avenida Teodosio Alaniz, donde -aseguró- se están invirtiendo “18 millones de pesos”.

“También podemos nombrar la ruta 67 a Pigüé, una obra de 151 millones de pesos, o el Partidor de Piñeyro, una obra que la mayoría de la gente no ve de casi 225 millones de pesos, entre otras que podemos destacar”, dijo.

“La vieja política podrá decir que estas obras no suman votos, porque probablemente muy pocos las hayan visto en persona o conozcan su impacto, pero lo que a nosotros nos moviliza no es cuánto rédito político podemos obtener de una obra. Nos moviliza trabajar para construir un distrito con políticas que contribuyan a prevenir problemas futuros y brinden soluciones que resulten en una mejor calidad de vida para cada uno de los habitantes”, añadió.

Los 198 terrenos entregados en Santa Trinidad

Sobre los 198 terrenos entregados en Santa Trinidad, Moccero criticó que “en dos años no los amojonaron, no hicieron nada, absolutamente nada, y ahora están diciendo que por fin los pueden entregar”.

“Los terrenos están igual que como los entregamos nosotros. Ni siquiera están amojonados”, disparó.

Palacio enfatizó que los terrenos que Moccero “eran campo”.

“No estaban debidamente alteados, ni tenían servicios o amojonamiento”, aseveró.

“Como esta administración es responsable -agregó-, realizó las obras de infraestructura necesarias para evitar que, en el futuro, quienes construyan ahí tengan inconvenientes”.

“Se elevaron y nivelaron los terrenos utilizando aproximadamente 1.300 camiones de tierra y una gran cantidad de horas de trabajos de nivelación. Se realizaron las inversiones necesarias y ya se amojonaron y entregaron 40 terrenos. Esta semana se entregarán 24 más”, completó.

¿Hay más o menos empleados?

Con respecto a los empleados de la Municipalidad, Moccero sostuvo que el actual gobierno aumentó en casi 170 empleados la planta municipal.

“Según consta en el acta de transmisión de mandato firmada por Moccero el 10 de diciembre de 2015, se entregó un municipio con 1.566 agentes municipales, mientras que en la actualidad hay 1.530 empleados municipales, incluyendo 52 que prestan servicios en lugares como los talleres y no son empleados permanentes del municipio, por lo que la planta estable del municipio es 1.478 personas”, aclaró Palacio.