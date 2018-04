“Lo que no te mata, te fortalece”, se defendió el juez que liberó a Jonathan Luna tras su suspensión

El juez de ejecución penal de Río Negro, Juan Pablo Chirinos, se defendió en Twitter de su suspensión por liberar a Jonathan Luna y dijo que “lo que no te mata, te fortalece”.

Chirinos usó la red social para explicar cada caso entre los que está haber dejado en libertad a Jonathan Luna, el femicida de Micaela Ortega.

“Ahora viene la etapa de demostrar que actúe conforme a derecho y no hubo mal desempeño alguno”, señaló.

Me acaban de suspender como Juez por tres causas, la más antigua del 2013, la más joven del 2016.

Ahora viene la etapa de demostrar que actúe conforme a derecho y no hubo mal desempeño alguno.

Lo que no te mata te fortalece!

De esta también saldremos!!