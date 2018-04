Vidal: "La candidatura más importante ya está decidida y todo lo demás puede esperar"

La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, sostuvo hoy en Chapadmalal que “no es tiempo de hablar de candidaturas ni de las elecciones de 2019” aunque remarcó que la postulación “más importante ya está decidida”, en alusión a la reelección de Mauricio Macri, por lo que apuntó que "todas las demás pueden esperar”.

“No es tiempo de hablar de candidaturas ni de las elecciones de 2019. De hecho la candidatura más importante está decidida, que es la de nuestro Presidente, y definida su candidatura todas las demás pueden esperar”, dijo Vidal en una rueda de prensa que ofreció esta tarde en el complejo de Chapadmalal, donde encabeza una reunión de trabajo con su gabinete.

El encuentro de Vidal con sus ministros se desarrolla desde anoche y hasta mañana en el complejo turístico, con acento en el plan de inversión social, la lucha contra las mafias y la obra pública.

"Hoy estuvimos trabajando mucho y hay mucho para hacer todavía todo este año. No es un año de candidaturas. No está nuestra energía puesta en candidaturas sino en la de hacer cosas", indicó Vidal en la rueda de prensa, donde estuvo acompañada por el jefe de Gabinete de ministros, Federico Salvai.

Por otra parte, al ser consultada sobre la decisión judicial de intervenir el PJ y designar a Luis Barrionuevo a cargo del partido, la mandataria señaló que "no corresponde" que opine "sobre otros espacios políticos y más cuando hay una resolución judicial en el medio".

"Yo no voy hacer ninguna consideración en relación a la intervención, así como no me gusta que otros espacios políticos opinen sobre la vida politica de Cambiemos como espacio", sostuvo.

Paritaria docente

Al preguntársele sobre la situación docente y cuáles son los pasos a seguir, la gobernadora expresó que "lo primero es celebrar que la mitad de los trabajadores de la provincia de Buenos Aires ya tienen su acuerdo salarial acordado con nosotros para este año a través de distintos gremios, que mediante el diálogo, que siempre es el mejor camino posible y que nosotros elegimos, llegamos a un acuerdo y ya cobraron su aumento de salario correspondiente".

"También transmitirle a todos los docentes de la provincia que en el día de hoy están cobrando un adelanto a cuenta de paritarias, ya que aún no nos hemos puesto de acuerdo con el frente gremial docente y no queríamos que siguieran esperando para cobrar ningún aumento pendiente", informó Vidal.

En ese sentido, la gobernadora señaló que "el camino seguirá siendo el mismo que seguimos hasta ahora, el mismo que hicimos el año pasado, y en el único en que creemos que es el diálogo, así que los volveremos a convocar para una nueva reunión la semana que viene así que esperemos que sirva para acortar las diferencias y las distancias que hay hoy."

Expilcó que buscará la manera que "permita a los chicos seguir teniendo clases, porque ellos son para nosotros lo mas importante de nuestras escuelas públicas".

"Así que para la semana que viene habrá una nueva convocatoria que seguramente nuestro ministro de Trabajo anunciará el lunes próximo", aseguró.

Inflación

Sobre la inflación, la gobernadora dijo "en primer lugar, en estos dos años y un poco mas de gobierno no hay dudas técnicas de que ha bajado".

"Eso es una buena noticia porque tenemos una inflación en la que todos creemos. Ahora estamos discutiendo si es más o menos de la esperaba, pero no dudamos de la inflación del Indec y este es un gran paso que los argentinos hemos conseguido en muy poco tiempo", reflexionó.

"En segundo lugar —agregó la mandataria—, claramente, en estos dos años, los trabajadores de la provincia nunca perdieron contra la inflación, ni en el 2016 ni en el 2017, y eso lo marca la realidad. Estaba previsto que en el primer cuatrimestre del corriente año la inflación sea más alta que en los meses posteriores por el impacto de las tarifas y la estacionalidad”.

Y comentó que "al final de 2018 vamos a tener una inflación más baja que la del 2017, y en 2019 una más baja que este año”.

"Frente a las dudas que algunos gremios han planteado, nosotros hemos incluido una cláusula de revisión en el mes de octubre para evaluar la situación”, advirtió Vidal.

Fuentes del Ejecutivo bonaerense precisaron que, durante la mañana, la exposición central estuvo a cargo de Salvai, quien realizó "un repaso muy detallado y preciso de los ejes de gestión".

Allí fue escuchado, entre otros, por la gobernadora y el vicegobernador, Daniel Salvador. (Télam)