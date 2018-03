Midget: repercusiones, estadísticas y apostillas luego de la cuarta del playoff

Por Tomás Arribas / tarribas@lanueva.com

El fanático de Midget tiene la obligación de asistir al Héctor Evaristo Plano de Aldea Romana y no parpadear durante los próximos dos viernes, cuando se disputen las jornadas que definirán el Campeonato Estival 2017/18.

Sin margen de especulación alguna, los quince contendientes a la corona saldrán a pista con el cuchillo entre los dientes a tratar de cosechar los 54 puntos que habrá en juego.

El triunfo conseguido en el cuarto capítulo del playoff no pudo llegar en mejor momento para Claudio Roth, quien pasó a comandar las acciones del mini campeonato con una ventaja de 5, 25 puntos sobre Sebastián Burgos.

Amén del aspecto deportivo, el cual arrojó un atractivo y picante espectáculo, muchas miradas de la decimosexta fecha se centraron en la labor de Walter Renero bajo el mando del comisario deportivo. Y como no podía ser de otra manera, las polémicas no faltaron...

A continuación, las repercusiones, curiosidades y estadísticas.

¿Se adelantó?

Desde cabinas no se percibió, pero Walter Renero no titubeó a la hora de penalizar a Daniel Altamirano en la décima serie de la noche. Según el Negro, el Potro movió antes de tiempo y por eso debió largar desde tercera fila; medida que causó descontento total en el ex campeón.

“Lo que yo veo desde adentro, es que el auto no mueve la rueda delantera, hasta que se prende la luz verde del semáforo. Largo perfecto, ni siquiera intento adivinar la largada ni nada raro. En los 27 años que corro nunca subí a discutirle nada a ningún comisario deportivo; menos lo voy a hacer ahora. Él sabe lo que tiene que cobrar, lleva muchos años en esto y tiene derecho a equivocarse como cualquier otro”, sostuvo el Potro.

Renero, por su parte, expresó seguridad al afirmar que se contrastó varias veces la partida de la unidad blanca N°11 con las cámaras y que el adelantamiento existió.

Matemáticamente, todos con posibilidades

A pesar de terminar a los tumbos en el primer repechaje, Roberto Calahorra, duodécimo en la tabla de playoff, está a 45,50 puntos del líder Claudio Roth, cuando quedan 54 por disputarse. Es decir, Beto todavía reúne chances, mínimas claramente, de pelear por el “1” el próximo viernes.

Luego, en una brecha de 27 unidades (sumatoria total de una fecha), se encuentran 10 máquinas: Claudio Roth, Sebastián Burgos (a 5,25), Kevin Altamirano (a 6,25), Esteban Mancini (a 9,75), José Giambartolomei (a 14), Luciano Vallejos (a 16,25), Gustavo Zennaro (a 22,25), Brian Altamirano (a 22,75), Daniel Altamirano (a 25,50) y Luciano Franchi (a 26).

Vale remarcar que de los quince candidatos, Burgos, Zennaro, Daniel Altamirano, Franchi y Caputo deben la victoria reglamentaria.

Bajó el promedio

Si uno compara el actual playoff con el último disputado, encuentra que, a esta misma altura del campeonato, los actuales aspirantes al título sumaron menos unidades que quienes animaron aquella definición ganada por Esteban Mancini. No solo ello, sino que, hasta el momento, es el mini campeonato más irregular en cuanto a cosecha de puntos.

La comparación, cumplidos 4 capítulos de la definición, es la siguiente:

**Playoff 2012: Sebastián Burgos, 68.50 puntos.

**Playoff 2013: José Giambartolomei, 72.75 puntos.

**Playoff 2014: Daniel Altamirano, 71.75 puntos.

**Playoff 2015: Claudio Roth, 90.75 puntos.

**Playoff 2016: Esteban Mancini, 73.75 puntos.

**Playoff 2017: Esteban Mancini, 78.25 puntos.

**Playoff 2018: Claudio Roth, 62 puntos.

De haber clasificado, Lea...

Las estadísticas y los números nos permiten dilucidar varias cuestiones. Entre ellas, el brillante presente que atraviesa Leandro Campos en la categoría.

Merced a fabulosas actuaciones, el tornquistense, vencedor de la decimocuarta fecha, logró trepar hasta la décima posición del acumulado con 134,75 puntos.

Ahora, ¿qué hubiese sido de Lea si hubiese clasificado al playoff? La cuenta a realizar es muy sencilla: de la duodécima a la decimosexta programación, Campos cosechó 58 unidades.

Es decir, de ser uno de los aspirantes a la corona, el piloto de la máquina N°73 estaría en la segunda posición, a 4 puntos de Claudio Roth.

¿Lamento o satisfacción? La respuesta es muy obvia...

La dulce primera vez de Manzotti

Por lo insinuado en el Campeonato Invernal, el salto competitivo de Silvio Manzotti estaba al caer. Sin embargo, por una u otra circunstancia, su suerte se veía alterada y los resultados no llegaban.

Ello hasta el viernes, ocasión en la que Silvio quebró la racha y logró su gran objetivo: clasificar a la carrera más importante de la noche.

“Dimos un salto gracias al trabajo en el chasis y al gran motor que me entrega Bocacci (Luciano). El pelado Roth (Darío) también me dio una mano enorme, brindándome datos sobre puesta a punto. Además dimos con la tecla en poder entender la pista al comienzo de la noche, que era lo que nos estaba faltando. La mitad de la carrera la ganás en boxes”, contó Manzotti.

Weimann volvió a prometer. ¿Cumplirá?

¡De no creer! Marcelo Weimann volcó al momento de airear la pista, instantes previos a la largada de la primera serie. Lo que le faltaba al Narigón, luego de un campeonato para el olvido en términos mecánicos y de resultados.

¿Qué pudo haber dicho al bajarse del auto? Sí, exactamente lo que usted imagina...

“Fue un año para el olvido. Pero ya está, no corremos más”, lanzó a boca de jarro el ex subcampeón.

—¿Pero esta vez va en serio?

—Si, si, no corremos más. No sé cómo quedó el auto, pero no importa. Ya está, seguimos más.

Quien amagó con el retiro, al menos por lo que resta del certamen, fue Fernando Caputo, luego de volcar en los primeros metros de la novena serie.

“Qué se le va a hacer, no es la muerte de nadie. Se calzó en una zanja y terminé volcando. No creo que corramos las dos que faltan, ya que no tenemos posibilidades. Vamos a guardar el auto para el invernal”, expresó Feti.

Zapata, fuera de peligro

Dada la naturaleza del accidente, pocos hubiesen imaginado que Jonathan Zapata padecería semejantes consecuencias físicas.

En una de las tantas largadas del primer repechaje, “El Guasón”, en su intento de esquive a Roberto Calahorra y Gustavo Cutini, terminó dado vuelta contra la contención neumática de la curva 1. El resto, mejor que lo cuente él.

“Después de pegar contra los neumáticos, corté la corriente y "se me apagó el tele". Cuando despierto veo que están por cortar la jaula y les dije que no lo hagan, porque estaba bien. Después una inyección que me pusieron en boxes, empecé a marearme y a tener ganas de vomitar. Por eso me llevaron al hospital a hacerme estudios”, contó Jony.

“La preocupación surge después por una mancha que salió en la segunda vértebra. Pero el sábado me hicieron una tomografía con una máquina de alta complejidad y salió todo bien. Ahora tengo una semana de reposo por la luxación de hombro”, agregó.