Qué dijo Francella sobre las acusaciones de acoso contra Darthés

El actor Guillermo Francella habló en un programa radial sobre la situación de Juan Darthés, quien fue denunciado por acoso sexual por Calu Rivero y otras actrices.

En el programa Modo sábado, de Radio Nacional, le preguntaron por el tema y se molestó: "La verdad, es un dolor de huevos, perdonen la expresión. Hay un tema delicado, sensible, pero cuando no sos protagonista de la situación no está bueno responder tocando de oído. Hay que ser responsable en la respuesta".

Luego defendió a Darthés al decir que le parece mal la condena social cuando la Justicia todavía no actuó: "Me gusta tener pruebas y que las denuncias se confirmen y que de verdad sean constatadas. Y no me gusta que la gente responda tocando de oído. En una época vos eras inocente hasta que se comprobara su culpabilidad, y ahora sos culpable hasta que demostrás tu inocencia. Esto es lo que me genera enojo. Estoy en la vereda opuesta de condenar a alguien con antelación".

También habló de la polémica que se generó hace unos años por la denuncia contra el programa Poné a Francella, donde Julieta Prandi interpretaba a una colegiala: "Son etapas. Hay ciertas cosas que hoy no se podrían hacer porque está muy sensible todo este tema, y es totalmente lógico que se ponga en primera línea".

"Dijeron que era un programa que denigraba a la mujer, y no lo veo de esa manera. Al contrario: las actrices del programa tenían un rol protagónico, con buenos papeles", agregó. (TN y La Nueva.)