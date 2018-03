"Vamos a tener un año con muchos paros", advirtieron docentes particulares

La secretaria general del Sindicato Argentino de Docentes Particulares (SADOP) María Lázzaro, advirtió hoy que si el Gobierno nacional no convoca a paritarias, "vamos a tener un año con muchos paros".

"Si las medidas de fuerza no sirven, vamos a tener un año muy conflictivo, con muchos paros y discusiones. La solución es convocar y dialogar. Estamos en un doble juego. Hoy estamos apoyando a los docentes de escuelas públicas. Queremos dar clase", enfatizó Lázzaro.

Según la dirigente, "tenemos un Gobierno autista que plantea una realidad que no existe. Por eso, le queremos decir que cumpla con la ley. No está llamando a paritaria nacional docente, no presenta cifras con respecto a nuestro salario y estamos preocupados. Todo lo que prometió para las provincias no llegó".

"El docente está pasando por una situación crítica. La última reunión que tuvimos con el ministro Alejandro Finocchiaro fue en diciembre. Después de eso, no nos han llamado para nada", se quejó la sindicalista.

En declaraciones radiales, Lázzaro señaló además que "me parece bárbaro que al presidente (Mauricio Macri) le preocupe la calidad educativa. Pero primero debemos tener salarios dignos.

Ahora, ¿de qué calidad educativa habla si cierra escuelas y jardines?. Es como vivir en dos Argentinas distintas". (NA)