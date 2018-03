Varias inversiones en danza y un Concejo que no termina de arrancar

--¿Cómo va, Juan María? Me imagino que habrás aprovechado el Ahora 24 y te habrás comprado todo...

--Sabía que ibas a salir con eso, veo que no se te cae una idea. Pero mejor esperemos a ver qué pasa el 14.

--Al que parece que no se le cae una idea es al equipo del Muñeco, pero para no seguir haciendo leña del árbol caído y hablando de ideas, qué te parece si empezás con algo bueno.

--Me parece bien, pero tratemos de ponerle un poco de onda porque la calle está muy dura, los precios y las tarifas siguen subiendo y el domingo es un día para relajarse, así que mejor hablemos de las cosas buenas que le pueden llegar a pasar a Bahía y la región.

--Coincido y crucemos los dedos para que algunas se cumplan. ¿Con qué empezamos?

--Tengo varias, pero empecemos con el aeropuerto. Acabo de recibir los números del verano y realmente sorprenden. Si bien febrero bajó respecto de enero, nuevamente Espora superó los índices del mismo mes de 2017 en 35,64 %. Si pensamos que estos dos meses son los más bajos históricamente, se transportaron 70.246 pasajeros en estos dos primeros meses contra los 48.000 del año pasado, es decir, 22.240 más.

--Me parece que esas cifras obligan, sí o sí, a acelerar los tiempos de la ampliación...

--Exacto y ese ha sido incluso un pedido expreso del intendente a los concesionarios. Yo creo que las obras van a comenzar en los próximos meses y hay que pensar en un aeropuerto con el doble de servicios, dos confiterías, dos mangas, etc. Las autoridades comparten esta realidad, sobre todo porque ya hay nuevos vuelos a Córdoba, Neuquén, más las low cost, etc.

--Qué diferencia entre este sistema de transporte y el ferroviario, donde abunda la tristeza.

--Sí, y no es para menos, aunque hay algunos proyectos en danza que podrían aliviar un poco la situación, pero todo a mediano plazo.

--Contame.

--A las versiones sobre el interés de empresas rusas y de Ferrosur por los talleres Maldonado se habla del interés de empresarios nacionales junto a otros chilenos en recuperar no sólo las instalaciones de Maldonado, sino de buena parte de lo que es Ferrobaires. Como cabeza de este proyecto figuraría el ingeniero Mariano Schroeder -director técnico de Empresas Power Train Technologies (PTT)-, presente en Argentina, Perú y Chile. Schroeder es representante de motores MTU, Caterpillar, Cummings, Mercedes Benz en Sudamérica.

--¿Y cuál es la idea?

--Mantener la habilitación que hasta ahora tiene Ferrobaires y explotar un sistema mixto (cargas y pasajeros) en buena parte del territorio provincial, con posibilidad incluso de abarcar zonas de río Negro y el ramal Pringles, donde varias estaciones, como Sierra de la Ventana, a partir del 15 de marzo quedarán la deriva. A esto hay que sumarle otro proyecto que fomenta el tren entre Bahía y San Antonio, pero más allá del optimismo de algunos, en este caso hay que decir que varios tramos de vías en la zona de Patagones evidencian un estado lamentable.

--Ojalá alguna se dé. Pero mientras tanto ¿Quién cuidará los talleres Maldonado a partir del 15?

--Por lo que sé el Municipio y el Consorcio de Gestión del Puerto. Ah, me olvidaba, parece que el proyecto de un servicio de cargas entre Villa Mercedes (San Luis) y Bahía ha ido sumando cada vez más interesados, por caso Córdoba y Mendoza. Por lo que sé el servicio podría ser explotado incluso por el gobierno de San Luis, que hace unos años compró una locomotora 0 kilómetro y varios vagones.

Se acerca un gigante desde Dinamarca

--Bueno. ¿Algún otro proyecto o inversión para Bahía?

--El más firme es uno que apunta a la instalación de la gran empresa danesa Vestas en el Parque Industrial. Seguramente lo hará a través de un representante, pero ya estaban finalizando algunos detalles vinculados con el predio que necesita y el acuerdo se cerraría en 7 o 10 días a más tardar. La idea es atender desde Bahía todo lo que hace al mantenimiento de los aerogeneradores y molinos eólicos en el país. Pero tengo datos de otras inversiones, una bastante chequeada y la otra me dijeron que está verde, pero que si se concreta sería una bomba.

--A ver, andá largando...

--El más terrenal es un proyecto de Acindar que apunta a instalar un centro destinado a atender los pozos de Vaca Muerta. Por ahora te la dejo picando, pero prometo más novedades.

Amazon, ¿utopía o realidad?

--¿Y el otro proyecto cuál es?

--Mmm no lo tengo confirmado pero hay quienes insisten en que Amazon se radicaría en la zona franca, y que el anuncio podría hacerlo en los próximos días Mauricio Macri. Me suena raro pero cada vez son más lo que hablan del tema. Hasta ahora lo único cierto es que la Argentina le ganó la pulseada a Chile por la radicación de esta compañía.

--¿A qué te referís?

--A que la división de servicios de datos de Amazon ya está reclutando personal para varios puestos en nuestro país, lo que indica que el minorista en línea podría expandir su presencia en Latinoamérica más allá de México y Brasil. Te digo más, ayer vi que la agencia de noticias económicas Bloomberg dijo que la compañía con sede en Seattle está reclutando personal, entre otros, con miras a cubrir puestos de tiempo completo para su negocio de computación en la nube Amazon Web Services (AWS). Por lo tanto, la llegada de AWS a la Argentina podría preparar el terreno para el desembarco del servicio de comercio electrónico líder en el mundo, donde sí podría tener cabida la zona franca de Bahía, pero te repito, todo está muy verde aún.

La siesta del Concejo Deliberante

--Casi casi como el nuevo Concejo Deliberante…

--Mmmm tenés razón. En lo que va del año sólo metieron dos sesiones y parece que la tercera recién sería poco antes del 24 de este mes. Evidentemente los muchachos aún no metieron primera o hay muy poco para mejorar en Bahía, y si me permitís ser ácido, pero no por ello menos justo, podría agregarte algo más.

--Dale, me interesa...

--Varios de los que asumieron en diciembre ya se habrían tomado algunos días de vacaciones, cosa que en la actividad privada no ocurre en ninguna empresa, donde recién después de un período de tiempo trabajado tenés una cantidad de días proporcionales.

--Te acepto la observación, sobre todo porque hace a la calidad de las instituciones de la democracia.

--Claro, y muchas veces la culpa es de los ciudadanos que no reparamos en esas cosas. De cualquier forma no generalicemos, hay algunos concejales que están trabajando muy bien y eso también hay que reconocerlo.

--La próxima te pido nombres.

--Ok, pero dejemos que corra un poco más el tiempo. Cambiando de tema. ¿Viste que en los últimos días el Hospital Penna estuvo en el tapete por diferentes motivos?

--Sí, por ejemplo a la presencia de un caracol en la comida de una residente y a las declaraciones de la directora, Marta Bertín, sobre esta polémica que se generó entre Jujuy y Bolivia, por la atención de extranjeros.

--Exacto, y a esto te sumo un tema más. El implicado es el doctor Alberto Antonio Taranto, quien asumió el cargo en agosto de 2004 y estuvo 6 años al frente.

--¿Y qué delito le imputan?

--Fraude en perjuicio de la administración pública bajo la modalidad de estafa, agravada por haber sido funcionario público.

--Suena fuerte...

--Sí, suena fuerte pero cuando te lo explique te va a parecer que no es tanto. El tema es así, cuando asumió, Taranto firmó el convenio que implicaba disposición full time para el cargo, con cobro de un plus por el bloqueo de su título para ejercer la profesión de manera particular. Sin embargo, se estableció que continuó desempeñándose como médico al tiempo de detentar el cargo público.

--¿Y en qué estado está la causa?

--Mirá, la novedad es que parecía que iba camino al sobreseimiento, porque así lo había dispuesto la jueza Gilda Stemphelet, aunque la Cámara Penal, hace unos días, revocó esa decisión y ordenó un nuevo pronunciamiento. La jueza de primera instancia argumentaba que no hubo engaño ni delito de Taranto, sino que existió falta de control y desidia de la administración pública, pero la Cámara explicó que al fallo le faltaba fundamentación y remarcó que en el mismo texto del decreto de designación de Taranto se resaltaba claramente la inhabilitación total para ejercer su profesión fuera de la carrera hospitalaria.

--¿Y cómo se resolverá el caso?

--La Cámara mandó la causa de vuelta a primera instancia, para que un nuevo juez dicte otro pronunciamiento, de lo cual se desprende que es casi un hecho que Taranto deberá ir a juicio.

Estudiantes y Olimpo, a toda máquina

--Estaremos atentos. ¿Pasamos los temas deportivos?

--Ok, para empezar tengo que el club Estudiantes piensa tirar la casa por la ventana porque el miércoles 21 cumple 100 años. A las 19 se va a hacer un acto muy emotivo en el Casanova donde se van a colgar las camisetas de dos jugadores muy queridos. No van a decir de quienes se trata. También se va a poner el nombre de un dirigente del club a una de las tribunas, y se va a proyectar fotos e imágenes de la historia del club aportadas por los socios.

--Seguramente va a hablar Alejandro Armendáriz.

--Así es y el evento va a ser conducido por Fabiana Ungaro. Después los festejos continuarán con actividades todo el año, el libro del centenario y un encuentro de minibasquet con la presencia de chicos del todo el país.

--Bien por los albos, y de sus primos tenés algo. Supongo que ya te agendaste el lanzamiento de la campaña de socios de Olimpo.

--Sí. El miércoles, a las 19.45, voy a estar en la sede aurinegra. Hay promesa de buenos espectáculos y anuncios ambiciosos.

--¿Es verdad que van a sortear un auto entre los asociados?

--No te mintieron, pero para eso hay que esperar a que el número de socios llegue a 8.000.

--¿Y cuántos son actualmente?

--5.000. El objetivo de máxima de esta campaña, a la finalización del mandato, es acercarse a los 20.000, recordando que el pico fue en la década del '80, con 15.000.

--¿Me podés adelantar algo de los anuncios que harán Altieri y compañía?

--Uno de los más importantes es que presentarán los dos proyectos para cambiar la fachada de la sede, que hoy por hoy está muy deteriorada. También pondrán en marcha nuevas disciplinas y comunicarán las nuevas categorías de socios, para que nadie tenga excusas para no acercarse y apoyar al club. Sin ir más lejos, habrá nueve opciones distintas, todas con beneficios exclusivos. La verdad que, según lo que pude averiguar, es una idea revolucionaria entre los clubes de la ciudad y hasta de la región, que contempla mucha sinergia entre distintas empresas locales y la entidad.

--Se percibe que la nueva gestión empieza a dar pasos sobre seguro.

--Hace un par de días pasé por la sede y alguien me lo graficó de esta manera: “cuando asumimos, los problemas iban a 200 kilómetros y nosotros a 50. Hoy los problemas siguen a 200, pero la comisión ya va a 150”. Y en lo futbolístico, en el seno del plantel admiten que, tras los inconvenientes iniciales, actualmente cobran en mejores términos que antes de diciembre.

--Pasando a otro tema, me comentaron que existe mucha preocupación entre los pilotos de speedway. ¿Sabés algo al respecto?

--Es así. Y el nerviosismo radica en lo que sucedió este año y en lo que puede llegar a suceder en lo sucesivo.

--¿Cómo es eso?

--Hasta el momento, hay un atraso importante en los pagos de la entidad organizadora, la FEBOM con Carlos Mulet a la cabeza, con los pilotos. Hay que recordar que los conductores de 500cc, que es la categoría principal, acordaron cobrar 300 pesos el punto conseguido y hasta ayer, que se disputó la última fecha del torneo Internacional en Carlos Casares, no vieron un peso. Y dudan que lo vean, lo que genera mucho malestar.

--¿Y a qué se debe la preocupación a futuro?

--Que esta temporada dejó mucho que desear. A tal punto que apenas se corrieron 6 fechas, con muchos lunares en materia de organización y con un par de accidentes muy graves por el estado de las pistas, a lo que se sumó que el público no acompañó. Algunos ya vaticinan el final de la disciplina, lo que sería una verdadera lástima.

--Dale, sacá la billetera y pagá que hoy te toca a vos. Nos vemos la semana que viene...