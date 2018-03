"Estoy triste porque son mis hermanos, pero no puedo creer el daño que causaron"

Liliana Fernanda Benítez, hermana de los 2 jóvenes acusados de secuestrar y someter a 2 chicas, habló con La Nueva. y contó que el horror sucedido se lo esperaba sólo de uno de ellos.

“Con Fernando no me sorprendí, pero de la mamá no me lo esperaba. Y cuando ví que Gonzalo también estaba preso, ahí sí no lo pude creer”, aseguró la mujer desde Mar del Plata.

Liliana, de 29 años y madre de 3 hijos, es hermana de ellos por parte de padre: “Crecimos en diferentes hogares, con diferentes crianzas. No justifico lo que pasó ni mucho menos, sólo eso”.

Además, contó que hace más de 10 años que no los ve. Con Fernando no tenía diálogo, pero con Gonzalo hablaba por chat de vez en cuando.

“Gonzalo es un pibe bueno, dulce. Por lo menos así era conmigo y a pesar de la distancia era un tío presente. No lo puedo creer”, explicó la mujer.

“Tengo una mezcla de sentimientos, estoy sorprendida, todavía en shock. Estoy triste y tengo bronca, porque son mis hermanos pero no puedo creer el daño que les generaron a estas chicas”, lamentó.