Los mensajes que revelan una asociación ilícita

Más allá de los delitos enunciados, la mecánica de la organización delictiva -comandada por Gutiérrez- se evidencia a partir de distintas comunicaciones entre los policías.

De la “innumerable” cantidad de registros de audio y texto del teléfono de Gorordo surge un notable número de hechos que dan cuenta del cobro de distintos montos de dinero, la exigencia de entrega de animales, el permiso para la actividad de caza, faena o sustracción de vacunos, el transporte de los mismos y la interferencia a procedimientos administrativos o judiciales.

Esa situación motivó la remisión de copias de los archivos a la Fiscalía Nº 11, especializada en delitos rurales.

En una escucha, Gorordo habla con E.M., otro productor, y le explica que “se van a seguir manejando” como con Ñanco, en presunta alusión a un antecesor.

“Yo cuando podía... él me decía ‘necesito un cordero M...’, y yo iba y se lo conseguía. Pero a veces no le conseguía, iba y le daba la plata. Le daba mil pesos ponele. A mi me dejan vivir y yo voy a vivir”, le explica E.M.

Gorordo le explica que lo que le interesa es que “no hagan cagadas en los campos, ¿me entendés?”.

“Ya te digo, yo para hacer cagadas cargo una jaula directamente, ja ja ja ja”, responde E.M.

Otro diálogo, en este caso entre Gorordo y Gutiérrez, es revelador. Deben “autorizar” a un productor el traslado de bovinos sin guía:

Gorordo: “Un tipo quiere llevar a un tambo a Guaminí.... las alquila...”

Gutiérrez: “Cuándo”

Gorordo: “No tiene ni para envolverlas”

Gutiérrez: “Quién es”

Gorordo: “Mañana”

Gutiérrez: “Cuántas”, agregando inmediatamente después “1.000 por animal hasta la rotonda de Pigüé”

Gorordo: “Va con un jaulín... 11 o 12”

Gutiérrez: “Sino que saque guía, basta de caldo gordo para los demás”

Gorordo: “Listo” y luego remite, preguntando después “Y de Pigüé hasta allá?”

Gutiérrez: “Es problema de él yo le puedo dar tránsito hasta ahí”

Gorordo: “Si lo acompaño?”

Gutiérrez: “Problema tuyo pero para pasar por acá hasta Pigüé son 4 cpr complicado aparte Cefe que la ponga o que haga Bien las cosas”

Gorordo: “Por eso, te estoy preguntando”, “Ya fue”

Gutiérrez: “Ok ok”

Gorordo: “Se la tiro a ver que dice”, “Y te aviso”

Habilitó un “traslado”

Otra comunicación telefónica de relevancia se da entre Gorordo y Y.M.C., la mujer de un productor de Mascota, el 30 de marzo a la mañana:

Y.M.C.: “Sí, buen día, ¿señor Gorordo?”

Gorordo: “Sí, ¿quién habla?”

Y.M.C.: “Buen día, habla Y..., la mujer de M...G...”

Gorordo: “Sí, ¿qué tal?, buenos días”

Y.M.C.: “Mire no... Buen día, disculpe me parece que lo desperté”

Gorordo: “No no no, lo que pasa que recorrí hasta tarde y por eso, no importa”

Y.M.C.: “Ay, disculpeme por favor, no pensé que fuera...”

Gorordo: “No, no importa, decime”

Y.M.C.: “No mirá, nosotros ehhhh, tenemos que traer unas terneras de Ascasubi, unas guachitas de holando. Y no tenemos guía porque no vacunamos, ehhh... quería avisarles para que por ahí no... los chicos que están haciendo el recorrido no nos... no, o sea, no tener problemas”

Gorordo: “¿Cuántas son?”

Y.M.C.: “Son siete, son chiquititas”.

Gorordo: “¿En qué lo traen?”

Y.M.C.: “Son holan...”

Gorordo: “¿Destete es?”

Y.M.C.: “Es destete, sí sí. Este, pero como no tenemos la vacunación hecha no podemos hacer la guía”.

Gorordo: “Bueno”

Y.M.C.: “Por eso, ese es el único inconveniente. Andamos en una Hilux blanca”

Gorordo: “Sí”

Y.M.C.: “Con un carro, un jaulín azul”

Gorordo: “Bueno. Bueno. Bueno listo, ¿éste, éste es el número?, ¿cómo me dijiste que es tu marido?, ¿G...?”

Y.M.C.: “G... M...”

Gorordo: “Ah, bueno, listo listo listo, después... o sea, traiganlás, traiganlás, y después de última yo, yo hablo con él, pero no hay ningún problema”

Y.M.C.: “Bueno, listo. Ahora vamos...”

Gorordo: “Ehhhh, porque yo lo quiero conocer, después quiero que me haga, o sea, como yo estoy... soy el que autoriza esos traslados, quiero, quiero saber quién es y todo, bueno... entrevistarme con él”

Y.M.C.: “Está bien, en cualquier momento nos encontramos entonces”

Gorordo: “Perfecto, perfecto”

Y.M.C.: “¿Sí? eh...”

Gorordo: “Listo. ¿Cuándo va a ser el movimiento este?”

Y.M.C.: “Ahora, cerca del mediodía. Ahora vamos con un caballo, para allá, y volvemos con las terneritas esas, con las guachitas”

Gorordo: “Bueno, comentale que yo prefiero, preferentemente que sea de 13 a 17 horas el movimiento este”

Y.M.C.: “Entre 13 y 17 horas, listo no hay problema”

Gorordo: “Decile que si me puede hacer el favor, que sea ahí. Y yo, yo ahora estoy en Bahía Blanca, pero eh...cuando vaya ahí a Médanos yo me quiero entrevistar con él. ¿Perfecto?”

Y.M.C.: “Dale, dale, no hay problema. Listo, no hay problema. Entre 13 y 17 horas hacemos el movimiento”.