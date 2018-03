Buscan crear una oficina para analizar el funcionamiento de la Justicia

Sergio Prieta / sprieta@lanueva.com

El diputado provincial Pablo Garate (Frente Renovador) presentó en las últimas horas un proyecto para crear una Oficina de Seguimiento de la Gestión Judicial, con el objetivo de analizar el trabajo de fiscales y magistrados.

La iniciativa llegó a la Legislatura en las últimas horas y pretende crear una oficina encargada de elaborar estadísticas e informes sobre el funcionamiento de la Justicia en sus diferentes instancias y organismos.

“La idea surgió a partir del convencimiento de que todo organismo del Estado debe ser controlado y rendir cuentas a la sociedad sobre sus acciones y funcionamiento”, dijo Garate.

Al mismo tiempo explicó que no pretenden pasar de “la delgada línea que divide al Poder Judicial del ámbito Ejecutivo y Legislativo” y que por ello propone que la dependencia funcione en el Consejo de la Magistratura.

“La composición del Consejo de la Magistratura garantiza, entre otras representaciones, un número equilibrado de representantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo y de los jueces de las distintas instancias, por lo que resulta acorde al sistema republicano de división de poderes que ese organismo sea el indicado para brindar el marco de funcionamiento”, señaló en los fundamentos.

También destacó que no se busca entrar en el debate de los fallos que dictan los jueces sino en las estadísticas de funcionamiento y con el objetivo de sacar conclusiones para mejorar el sistema.

“Hay fiscalías con cientos de causas archivadas que no dan respuesta a los pedidos de justicia que reclama la gente. De esta manera le pedimos a los jueces y fiscales que trabajen con compromiso comunitario y ciudadano”, opinó.

En uno de los artículos, el proyecto dice que los informes “serán elaborados en base al seguimiento, comparación y permanente actualización de datos e indicadores del funcionamiento de los órganos judiciales pudiendo incorporar información en forma directa e indirecta a cualquier órgano o dependencia judicial”.

También, que el seguimiento de la gestión comprenderá a todos los funcionarios judiciales, funcionarios del Ministerio Público Fiscal y auxiliares.

Además, Garate manifiesta en el texto que el organismo deberá elaborar una presentación anual de todos los informes y estadísticas a partir del seguimiento permanente que deberá contener la cantidad de procesos judiciales en trámite, la duración total de los procesos y de cada una de las etapas de los mismos.

Por último, el legislador oriundo de Tres Arroyos aclaró que no se pretende el reemplazo de las facultades de control y seguimiento otorgadas a la Suprema Corte de la Provincia, sino, por el contrario, “optimizar el sistema existente mediante la incorporación de datos provenientes de otros organismos vinculados a la administración de justicia para brindar soluciones a las diferentes problemáticas que se presentan en el sistema judicial bonaerense”.