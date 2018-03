Derrotas de Sportiva y Universitario en el Torneo del Interior

Una jornada con resultados negativos tuvieron dos de los tres clubes bahienses que participan en el Torneo de rugby del Interior.

En nuestra ciudad Sociedad Sportiva cayó en su debut como local en el Interior A. En partido correspondiente a la tercera fecha de la zona 4, Las Palomas cayeron ante Huirapuca de Tucumán por 49 a 24.

El dueño de casa se enfrentó al líder del grupo, que ratificó su condición con una exhibición de tries en La Carrindanga.

Ya a los 26 minutos los tucumanos habían conseguido tres tries, en lo que sería una gran tarde de su apertura -Juan Manuel Molinuevo- y del capitán Osvaldo Faccioli, autores de todos los puntos de su equipo en la primera parte. Con la pelota en su poder, Huirapuca hizo daño. Fue práctico y dinámico. Y efectivo cuando superó las 22 locales, en un primer tiempo en el que tuvo viento favorable.

Resultados de hoy en el Torneo del Interior A. Los casilleros en blanco corresponden a partidos que se jugarán mañana. Fuente y placa: UAR.

Sportiva pudo recortar la desventaja con un par de tries en el cierre de la primera etapa (Lindner y Alvarez Font), pero volvió a sufrir la intensidad y tries del equipo tucumano a los 43m y 51m. No obstante, con el empuje de sus delanteros y el recambio, Las Palomas pudieron poner el juego adelante y conseguir un par de tries más (Lance y Bellingeri).

Ambos equipos volverán a enfrentarse el próximo sábado en Tucumán, en el inicio de las revanchas.

La siguiente es la síntesis del partido disputado en La Carrindanga:

Sportiva (24): Matías Lindner, Facundo Zamora (capitán), Ignacio Lance; Felipe Doria y Mikel Irastorza; Fransisco Cantalejos, Ignacio Cánepa, Juan Galíndez; Ignacio Ficcadenti y Manuel Santos; Rocco Del Gobbo, Guido Alvarez Font, Ramiro Elorza, Ignacio Irastorza; Rocco Bellingeri. Entrenadores: Bernardo Stortoni, Juan Manuel Doria, Juan Cruz Rigal y José Conget.

Huirapuca (49): Cristian Soria, Cristian Zurita, Enzo Egea; Pedro Peluffo y Víctor Montoya; Julio Herrera, Osvaldo Faccioli (capitán), Alejo Sotillo; Miguel Romero y Juan Manuel Molinuevo; Agustín Rago, Sergio Herrera, Mauricio Montoya, Bruno Fernández; Julián Fornaciari. Entrenadores: Tristán Molinuevo y Federico Gonzalez.

PT. 8m try y conversión de JM Molinuevo (H), 21m y 26m tries de Faccioli (H) convertidos por Molinuevo, 37m try de Lindner (S) convertido por Ficcadenti, 39m try y conversión de JM Molinuevo (H) y 40m try de Alvarez Font (S) convertido por Ficcadenti. Parcial: Sportiva 14-Huirapuca 28.

ST. 3m try de Romero (H) convertido por Molinuevo, 11m try de Fornaciari (H) convertido por Molinuevo, 14m try de Lance (S), 27m try de Bellingeri (S) y 40m try de JP Molinuevo (H) convertido por JM Molinuevo.

CAMBIOS. 50m Bermúdez por I. Irastorza y F. Santos por Alvarez Font, 55m. Rivero por Zamora, Azcoitía por Lance y Harriet por Cánepa y 62m Köhler por M. Santos y Figueras por M. Irastorza, en Sportiva; 43m Saracho por Sotillo, 55m Villagra por Soria, Albornoz por Egea, Sueldo por Fernández y JP Molinuevo por Rago, en Huirapuca.

AMONESTADOS: Alvarez Font (S) y Faccioli (H).

ARBITRO. Víctor Riera (Alto Valle). Jueces de touch: Santiago Bevaqua y Tomás Villarreal (Sur).

CANCHA. La Carrindanga, Sociedad Sportiva (Bahía Blanca).

Emiliano Robbiani (Universitario) procurando salir del asedio mendocino. Fotos: gentileza Diario Uno de Mendoza.

Goleado en Mendoza

Universitario sufrió una dura derrota en su visita a Tequé RC de Mendoza, en partido correspondiente a la fecha 3 del Torneo del Interior B, zona 3.

El albirrojo cayó 59 a 10 ante el actual líder e invicto del grupo. En Las Pirañas fue el wing Martín Tealdi el autor de todos los puntos: un try y su conversión a los 39m y un penal a los 59m.

El próximo sábado Universitario recibirá a Tequé en el inicio de la segunda rueda.

Resultados de hoy en el Torneo del Interior B. Los casilleros en blanco corresponden a partidos que se jugarán mañana. Fuente y placa: UAR.

Universitario ingresó con Julián Parasole, Matías Lorenzo, Iñaki Zabala; Ernesto Theaux y Joaquín Cuchán; Mateo Monge, Carlos Arias, Milton Bianchi; Manuel Ocampo y Emiliano Robbiani; Martín Tealdi, Facundo Freire (capitán), Martín Vidili, Lautaro Raymundo; Franco Ducamp.

Como suplentes estuvieron a disposición Matías Chiuccariello, Luciano Blázquez, Tomás Aranguiz, Nicolás Rossi, Lautaro Sosa, Ramiro Compañy, Nicolás Annibali y Darío March.

El Nacional, en Rosario

Mañana llegará el momento de su primera salida para El Nacional. En partido válido por la fecha 3 del Torneo del Interior C, el celeste visitará a San Patricio de Corrientes, partido que comenzará a las 14.30 y será arbitrado por Adrián Bogado (Paraguay).

Sólo dos partidos se disputaron hoy en el TdI C. Mañana se completará la programación. Fuente y placa: UAR.

Como en este certamen la fase clasificatoria es a una rueda, en este encuentro El Nacional irá en busca del número 1 del grupo, que le daría ventaja de cancha en cuartos de final.

Los dirigidos por Mariano Marsili y Omar Falcón ingresarán con Leonardo Mendoza, Federico Navarrete, Agustín Sanz; Joaquín Falcón y Nicolás Sandoval; Franco Ciucci, Santiago Jackson, Juan Francisco Sierra; Braian Pérez y Juan Manuel Nardi; Cristian Filliottrani, Juan Manuel Alonso, Agustín Klampachas, Julián Severini; Roberto Alioto.

En el banco estarán a disposición: Aaron Jaca, Roddy Ingram, Facundo Reñones, Lucas Severini, Gino Andrada, Gustavo Jara, Víctor Duarte y Facundo Ius Payero.