Vidal visitó la planta de reciclado de Coronel Suárez

En el marco de su visita por algunos municipios de la región, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, recorrió hoy la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos de Coronel Suárez.

La mandataria destacó la puesta en funcionamiento del emprendimiento, destacando que “todo lo que pase en esta planta vuelve a la comunidad; cada residuo que podemos reciclar ayuda a mejorar el medio ambiente, con un mejor futuro para nuestros hijos”.

La planta de reciclado comenzó a funcionar este año. En ella trabajan 20 personas que clasifican los residuos que llegan desde los pueblos alemanes y de cada punto limpio ubicado en la ciudad de Coronel Suárez.

“Damos trabajo a la gente que antes estaba en el basural. El dinero que vuelve del reciclaje se vuelca en salarios, en salitas sanitarias y en mejoras para la comunidad”, dijo.

Vidal viajó acompañada por Joaquín de la Torre, ministro de Gobierno. La planta la recorrió junto al intendente Roberto Palacio; el secretario de Servicios Públicos, Francisco Franco, y el director de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Juan Pablo Miracca.

Actualidad

Durante su breve encuentro con la prensa, la gobernadora señaló que es necesario llevar a cabo una reforma judicial porque “nos indignan fallos como el que benefició a Cristóbal López; se necesita cambiar el sistema judicial”.

En cuanto al conflicto docente, manifestó que se dio “un paso adelante porque seguimos dialogando con los chicos en las aulas”.



“Vamos a llevar a la mesa el mejor esfuerzo que la Provincia puede hacer para darle a los docentes algo que podamos cumplir. Somos muy responsables y no queremos volver al 2015 cuando no se podían pagar ni sueldos ni aguinaldos”, sostuvo.

Por últimio, respecto de la sequía que afecta a gran parte de la provincia de Buenos Aires -y en particular al sudoeste bonaerense-, Vidal indicó que “tenemos previsto una reunión con las entidades agropecuarias; ya estamos trabajando en el concepto de emergencia, para ver dónde se va a aplicar”. (Agencia Coronel Suárez)