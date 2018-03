Video: un concejal trompeó a otro durante un debate por un proyecto de ordenanza

Un concejal opositor golpeó en plena sesión del Concejo Deliberante a otro oficialista mientras discutían por un proyecto de ordenanza en la capital de Tucumán.

Se trata de Dante Loza, peronista, quien golpeó a Rodolfo Ávila, oficilista, durante el debate por el veto parcial de la intendencia a la Ordenanza de Presupuesto.

"Esto ha sido algo vergonzoso y no es un buen mensaje para la sociedad", sostuvo titular del cuerpo, Armando Cortalezzi y adelantó que podría haber sanciones.

En noviembre pasado, luego de que los concejales aprobaran el Presupuesto 2017 y fijaran el $ 318 millones los fondos de funcionamiento del Concejo, el intendente vetó parcialmente el instrumento y redujo los fondos para el funcionamiento del cuerpo vecinal a $240 millones.

Loza golpeó dos veces en la cara de Ávila, quien no se defendió, en tanto que José Argañaráz saltó de su banca para separarlos.

Loza se disculpó pero con con sus "compañeros de banca": "No existe justificativo ni es la manera en la que me conduzco en la vida. Estoy pasando una situación personal difícil", destacó.

Por su parte, Ávila dijo que "no entiendo la agresión porque me había parado para decirle a Loza que no falte el respeto, y me golpeó". (Clarín y La Nueva.)