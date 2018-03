La confesión de Bassedas: “Pase lo que pase, mi idea es continuar en Olimpo”

Por Sergio Daniel Peyssé / speysse@lanueva.com

Se lo ve triste. Incluso más flaco que hace dos meses y medio, cuando llegó a nuestra ciudad para hacerse cargo de la dirección técnica del plantel superior de Olimpo. Aclara que sufre ante cada derrota y que, como hombre de fútbol, siente el compromiso de seguir ligado al aurinegro, pase lo que pase cuando termine esta Superliga 2017-2018.

“Tengo todo muy claro. Sé que los números en el torneo son muy malos, pero sé también del trabajo y del sacrificio que venimos haciendo desde que nos pusimos al frente del plantel. Además tengo la contención y el apoyo de la dirigencia, y existe un vínculo directo y estrecho con el grupo de jugadores, llevándome más que bien con los referentes y los jóvenes, a los que intentamos potenciar dándole su lugar, de a poco, en un momento tan complicado del equipo. Por todo eso, mi idea es continuar en Olimpo pase lo que pase al final del camino”, sostuvo el entrenador Christian Gustavo Bassedas, mano a mano con La Nueva. en el acceso principal al estadio Roberto Carminatti.

“A ver... Ya en diciembre, cuando hablaba con los dirigentes, sabía que me esperaba una realidad durísima. Tuvimos un montón de inconvenientes mientras íbamos conociendo al plantel, pero sé quien soy, valoro el equipo de trabajo que tenemos y si no se obtiene el principal objetivo, que es la permanencia, no es un deshonor ni ninguna vergüenza seguir al frente del equipo en la B Nacional. Lo voy a hacer con la misma vocación y la dignidad de un profesional”, agregó el orientador.

Antes de seguir con la nota, Bassedas sonrío por primera vez y se apuró en decir: “ojo, la historia no esta terminada y el descenso no está consumado. Tenemos mínimas chances y vamos a pelear hasta que podamos”.

—Si pretendes continuar es porque vez un futuro promisorio en el fútbol profesional del club. ¿O tu idea de seguir pasa por otro lado?

—Quiero seguir porque veo jóvenes potables, un vestuario sano, gente que trabaja denodadamente en torno al plantel. Estoy muy identificado con el proyecto de la dirigencia. Es más, te voy a decir algo: cuando en diciembre hablamos con los directivos, tratamos la posibilidad de que el equipo podía perder la categoría. Vi esa realidad, así y todo asumí con la responsabilidad de dejar todo para revertir la mala imagen. Y lo estoy haciendo, que de eso no queden dudas.

“Si al equipo le toca descender, me gustaría continuar para devolverle a la dirigencia el apoyo y la confianza que tuvieron y siguen teniendo en mi. Deportivamente no podemos hacer magia y sería absurdo prometer algo, pero creo que como profesionales y como personas estamos capacitados para seguir proyectando un mejor Olimpo junto al presidente Mauro Altieri y su gente”.

—La idea actual de la CD es darle continuidad al cuerpo técnico, es decir que cuando llegue el final de este torneo, o tal vez antes, la decisión la vas a tener que tomar vos.

—Llegado el momento se hablará y se analizarán un montón de factores, pero yo me siento en deuda con la gente que tuvo confianza en nosotros. También sé que lo doy todo, aunque no me quiero adelantar con algo que no pasó. Si me quedo es por el compromiso con el club, que asumí cuando dije que si en la primera charla con los dirigentes.

“Reconozco que Bahía y su gente me han tratado con respeto, por eso me gustaría seguir acá, porque nosotros y los hinchas, algún día, tenemos que dejar de sufrir para poder compartir momentos felices. La historia va a cambiar, estoy muy seguro de eso”.

—Quedan 21 puntos en juego, ¿sacaste alguna proyección de cuantas unidades deben sumar?

—La única proyección que hago es hasta el próximo partido. No estamos en condiciones de mirar más allá del cotejo que se viene. Queremos ganarle a Temperley con autoridad, personalidad y carácter. Tiene que aflorar lo mejor de cada uno y asegurar tres puntos que nos devuelvan la fe y la confianza