Oficialismo, la reelección y los vices

El macrismo resolvió anticiparse a los tiempos políticos corrientes y a comienzos de marzo, en aquel encuentro nacional de Pro en Parque Norte, dispuso arrancar ahora mismo con la campaña electoral con vistas a las elecciones de 2019. Que, para más datos, deberían coronar un triple objetivo que no es otro que la reelección de sus tres máximas estrellas: Mauricio Macri en la Nación, María Eugenia Vidal en la Provincia y Horacio Rodríguez Larreta en la Ciudad. Ese póquer de ases amarillo se completa, se sabe, con Marcos Peña. Pero el joven brazo derecho del presidente tiene planes de intentar un gran salto recién para 2023, cuando llegue el momento de la sucesión. Es al menos lo que dicen quienes conocen el paño sobre el que se juegan las decisiones en la Casa Rosada.

En ese marco, fuentes del gobierno salieron en las últimas horas a aclarar algunas versiones cruzadas en torno a la fórmula presidencial para 2019 que encabezará Macri, aunque también en el caso de María Eugenia y de Rodríguez Larreta. Tienen que ver sobre quiénes serán sus vices. Es decir cuáles serán las fórmulas que Cambiemos presentará a nivel nacional y en los dos distritos claves de su armado político. "La idea, por ahora, es que todos repiten", dijeron en las últimas horas en la Jefatura de Gabinete. Es decir que Macri irá con Gabriela Michetti, Vidal con el radical Salvador y Larreta con Diego Santilli.

Por un lado, la afirmación descartaría de plano un cambio en la fórmula nacional, donde se mencionó a Carolina Stanley como reemplazante de Michetti. Se dice que fueron especulaciones y que Macri no la movería por nada del mundo de su cargo en Desarrollo Social. No habría problemas en Buenos Aires, donde todos reconocen la gestión positiva que ha llevado adelante Salvador, aunque también en voz baja sostienen que en esa pelea en la que Cambiemos deberá ratificar su histórico triunfo sobre el peronismo mucho no importa la figura de quien sea vice: todo se concentra en Vidal, la dirigente con más alta imagen positiva en todo el país y no solo en la provincia.

En cambio, no todos los tantos estarían claros en el distrito porteño. En las últimas horas se dejó trascender que Santilli habría avisado que no quiere un segundo mandato como vice, ya que su intención es pelear la Jefatura de gobierno en 2023. En el medio, Santilli querría dejar la vicejefatura a fin de 2019 y buscar unas banca de senador nacional por la Ciudad, mientras espera el turno de ser intendente cuatro años más tarde.

Ese rumor disparó algunas versiones alrededor de Rodríguez Larreta. Se habla de manera insistente de la inclinación del alcalde de incorporar a una mujer a la fórmula con la que buscará la reelección en 2019. No es otra que la ascendente ministra de Educación, Soledad Acuña, que es una de las preferidas a la hora de entrar en especulaciones. Larreta la considera la "muy ejecutiva" y le agradece el manejo que ha hecho en la negociación con los gremios docentes porteños. Además apostaría al éxito de la fórmula incluyendo una mujer, en plena ola feminista del macrismo, y además joven, lo que completaría el perfil soñado para reconstruir la fórmula si efectivamente Santilli declina seguir.

En esos vaivenes hay un dirigente que se quedó afuera. Es el gobernador mendocino Alfredo Cornejo, que no tiene reelección el año que viene y que no había disimulado sus aspiraciones de ser candidato a vice de Macri, lo que le otorgaría un expectante y nuevo factor de poder al radicalismo dentro de la coalición de Cambiemos. Un objetivo no menor que por cuerda separada quedó plasmado en la última reunión de la cúpula de la UCR en el Comité Nacional.

Cornejo personalmente le habría hecho saber al propio Macri de esa aspiración. Sin embargo, aquella decisión de "repetir fórmulas", que provino como siempre del análisis que hizo del tema Jaime Durán Barba ("si nos fue bien en 2015, por qué razones habríamos de cambiar en 2019", dijo el ecuatoriano) echó por tierra con los planes del mendocino. Las últimas versiones que emanan del oficialismo aseguran que de todos modos el mandatario cuyano no se quedará sin trabajo, ya que es muy probable que Macri lo convoque para ofrecerle una silla en el gabinete nacional, ya sea como ministro o a cargo de algún área clave como el manejo de los planes de vivienda o hasta la titularidad del Plan Belgrano.