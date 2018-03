Del Potro campeón: las opiniones de Guido Pella y Dante Bottini y cuál es su ranking

El tandilense Juan Martín Del Potro se consagró este domingo campeón del Masters 1000 de Indian Wells, el primer título de esta categoría para el argentino.

En la final derrotó al suizo Roger Federer, en tres sets, cortándole un invicto de 17 partidos en la temporada.

El bahiense Guido Pella, actual Nº 61 del mundo, y el entrenador pringlense Dante Bottini (coach del japonés Kei Nishikori, extop ten) opinaron sobre el momento de Del Potro.

"No me sorprende porque es un crack de este deporte --dijo Pella--. Y si está sano y con ganas está para pelear los primeros puestos siempre. Me alegra por él, que debe estar viviendo algo muy lindo y se lo merece”, expresó el tenista bahiense Guido Pella, quien si bien no pudo observar la final, felicitó a Delpo a través de su Twitter.

Bottini, en tanto, reflexionó: “Está jugando muy bien. Está teniendo un principio de año muy, muy bueno. Creo que él se ve con chances de pelear ahí arriba este año. Viene teniendo dos semanas increíbles, jugando de igual a igual contra los mejores".

"Está bien físicamente, eso ayuda a cualquier jugador. Más a los de la talla de él, de los buenos, para poder confrontar estos partidos, y las finales, de otra manera. El pensar que tiene chances de pelear los primeros puestos lo tiene extra motivado.·Tácticamente está jugando igual. Obviamente él se basa mucho en su saque y su derecha --agregó Dante--. Después de revés está tirando bastante slice. Por ahí le pega un poco más, cuando tiene el passing de revés lo tira, y lo hace bien", manifestó Dante.

"Estoy contento por él y su equipo, que es muy importante para darle apoyo --continuó--. Se ve que se ha rodeado bien y está feliz. Tener un equipo tiene un valor importante, porque tenés a alguien detrás tuyo casi full time. No sólo por el tema tenístico, sino desde lo afectivo".

Nuevo ranking

Luego de su gran actuación semanal, Del Potro ocupa desde hoy el puesto número 6 del ranking.

Por su parte, Diego Schwartzman quedó 16º, Leonardo Mayer 44º, Guido Pella 61º, Horacio Zeballos 66º, Federico Delbonis 67º y Nicolás Kicker 87º.