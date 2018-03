Baradel: "Nos quieren imponer una baja del salario"

El secretario general del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba), Roberto Baradel, afirmó hoy en Mar del Plata que el gobierno bonaerense les quiere "imponer una baja de salario" y un "acuerdo que no va a llegar nunca".

“Quieren imponernos una baja de salario, un acuerdo que no va a llegar nunca porque nosotros no vamos a firmar. No lo hemos hecho ni tampoco lo haremos. Ni el Suteba ni ninguno de los integrantes del Frente de Unidad Docente Bonaerense", dijo hoy Baradel en una conferencia de prensa en la sede de la CTA local.

Esta mañana, el gobierno de la provincia de Buenos Aires convocó a los representantes de los gremios docentes a una nueva reunión paritaria para el próximo miércoles en el Ministerio de Economía provincial, según informaron hoy fuentes oficiales.

De este modo, tendrá lugar ese día a partir de las 14 la cuarta reunión de la mesa paritaria provincial, donde la gestión encabezada por María Eugenia Vidal procurará destrabar el conflicto que mantienen los gremios docentes, que motivó un paro de 48 horas en el inicio del ciclo lectivo.

"Es una reunión que llega con retraso, pero es bueno que haya llegado porque los docentes consideramos que estamos en una situación de incertidumbre, con respecto a las propuestas que viene haciendo el gobierno”, dijo Baradel tras conocerse la convocatoria.

En la rueda de prensa, el dirigente de Suteba señaló que en las cuatro reuniones mantenidas hasta ahora con las autoridades bonaerenses "se mantuvieron en la misma tesitura: un 15% en tres cuotas, lo que implica un aumento de 625 pesos sin cláusula gatillo", lo que rechazó "de plano porque significaría aceptar una baja de salarios". (Télam)