La curiosa experiencia que vivió la bahiense Rocío Marengo en un hotel alojamiento

La modelo y vedette bahiense Rocío Marengo contó una curiosa experiencia que vivió con un hombre en un hotel alojamiento.

En el programa de adivinanzas de Guido Kaczka en El Trece, La tribuna de Guido, los participantes tenían que acertar cuál de los famosos invitados se había quedado sentado todo un turno en un telo. Y las opciones eran Rocío Marengo, Nicolás Occhiato, El Polaco, Iliana Calabró o Benjamín Alfonso.

Luego de que los participantes respondieran, Marengo admitió que ella lo hizo.

"Yo le había dicho a esa persona que no iba a pasar nada y él me contestó: 'No, no, vamos a charlar'. 'Bueno, vamos a charlar, listo', contesté'", contó.

Según Marengo, cuando llegaron al hotel alojamiento ella se sentó y "él obvio que insistió... Pero no".

"Dos veces lo hice. Una de más chiquita y otra de grande. O sea, si yo les digo que salgo a charlar, salgo a charlar", explicó.

Obviamente todos se rieron por la anécdota y Marengo cerró: "Puedo ir a un bar. Pero ellos dicen: 'Ay, no... así charlamos más tranquilos'. Bueno, vamos a charlar más tranquilos, y me siento".