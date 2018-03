Midget: "Al club no llegó ninguna notificación sobre una intervención municipal", dijo Facundo García

A un puñado de días para el cierre del Campeonato Estival 2017/18, la actual comisión directiva del Club Midigistas del Sur, presidida por Facundo García, atraviesa días turbulentos.

La mediatización del conflicto judicial que la entidad mantiene con Personería Jurídica, desde finales de ciclo pasado, se hizo eco en la sociedad bahiense tras las declaraciones públicas realizadas ayer por Héctor Gay, intendente de nuestra ciudad, donde anunció la intervención a la entidad midgista.

Ante esto, el mencionado García decidió realizar un descargo, enumerando cronológicamente la sucesión de hechos con su correspondiente documentación (ver fotos).

"Al club no llegó ninguna notificación sobre una intervención municipal. El intendente manifiesta que se intervendrá por no haber respondido una notificación que envió Personería Jurídica el 27 de diciembre. Eso llegó, se contestó y entregó el 1 de febrero, dentro de los plazos estipulados, con sello y firma de quien corresponde. También nos objetan que no disponemos el libro rubricado de socios, que se hizo el 28 y 29 de septiembre, y que no se realizó el cambio de domicilio, que todavía data con sede en Tiro Federal", sostuvo García.

"Por un lado manifiestan que intervendrán el club porque no contestamos, porque no tenemos el libro rubricado y porque no hicimos el cambio de domicilio, pero la realidad es que está todo documentado, sellado y enviado tal cómo se requería. Y es por eso que, al no haber registro de nuestra contestación y de la entrega de los papeles, no podemos convocar a una asamblea ni llamar a elecciones. Por un lado te los piden y por el otro no te los dan", agregó.

"El intendente tampoco mostró ninguna ordenanza que exija la intervención. Según dijo, a él le piden tres nombres desde La Plata (NdR: sede de Personería Jurídica) para una intervención. Y de golpe se dice que intervendrá una persona que fue presidente de la Liga del Sur (NdR: José Luis Malet), quien tiene vínculo con la oposición a través del fútbol. Eso me hace mucho ruido", confesó.

Cabe resaltar que, ante el mencionado conflicto judicial, no peligra el desarrollo de la última fecha del certamen midgístico, a disputarse el viernes en el Héctor Evaristo Plano de Aldea Romana.