En Saldungaray nadie se da por derrotado

Para Sonia Farías, de la Asociación de Turismo Comunitario de Saldungaray, más allá del cierre de los próximos días, la lucha por la vuelta del tren de pasajeros está muy lejos de darse por perdida.

“Estos pueblos nacieron con el ferrocarril y la gente los usó mucho. En nuestra infancia crecimos usando el tren; incluso mi hijo está estudiando y viajaba siempre en tren. Es nuestra forma de transporte, porque no todos pueden pagar un pasaje de colectivo”, aseguró a La Nueva.

La lucha de la comunidad de Sierra de la Ventana comenzó hace un año y unos nueve meses, cuando se anunció el cese del servicio. En Saldungaray -reconoce- recién tomaron dimensión de lo que estaba pasando hace unas semanas, cuando se anunció que el 15 de marzo se cerraba la estación.

“Recién en ese momento tomamos conciencia de lo que estaba pasando. Pero vamos a seguir reclamando. Esto recién empieza; somos un pueblo tranquilo y no estamos acostumbrados a las movilizaciones, pero todos pensamos igual”, afirmó.

Farías -como muchos- no considera cierta la excusa de la falta de seguridad para el cierre del ramal.

“Sabemos que las vías están en condiciones, aunque hay lugares que reparar. Hoy la gente está enojada, indignada. No entiende cuando le dicen que hay que levantar todo. Queremos creer en la vuelta del tren. Si las estaciones y las vías están, solo falta la voluntad política de reactivar todo”, explicó.

“Es decir, si trenes de carga con 60 vagones pueden pasar sin descarrilar ¿por qué va a haber problemas con una formación más chica y liviana?”, se preguntó.