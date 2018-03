El "crecimiento invisible" de Argentina y otras 26 frases importantes del discurso de Macri en el Congreso

En un discurso de 40 minutos y basado en 10 ejes importantes, el presidente Mauricio Macri abrió las sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación y destacó lo hecho por su gobierno así como también mencionó los desafíos que el país tiene por delante.

En ese contexto, estas son las principales frases del tercer discurso de Macri en apertura de sesiones:

* "Lo peor ya pasó y ahora vienen los años en que vamos a crecer. Las transformaciones que hicimos empiezan a dar frutos, a sentirse. Como esa familia que no tenía ni agua ni cloacas y ahora las tiene".

* "Si nada hubiese cambiado, estaríamos como otro país hermano que está en una desintegración social. Por eso, elegimos el camino del cambio con gradualismo, donde todos los argentinos estemos unidos por el esfuerzo".

* "Después de décadas de desorden, llegó el momento de ser serios con el equilibrio fiscal. Es la plata de los argentinos. Administrarla con responsabilidad es nuestra obligación".

* "Estamos viviendo un boom de crédito hipotecario. El 2017 fue el año con más créditos. Decenas de miles de familias compraron sus casas con cuotas más bajas que el alquiler que pagaban".

* "La inflación del 2017 fue menor a la del 2016. No queremos solo bajarla. Queremos que nunca más sea un instrumento de la política, como lo ha sido durante más de 70 años. La inflación castiga a la mayoría, dificulta la competencia y nos mantiene presos del corto plazo".

* "En estos dos años avanzamos mucho juntos. Logramos acuerdos que generan empleo y llevan oportunidades nuevas a nuevas partes del país. Gracias a esto, la desocupación está bajando y el total de trabajadores registrados aumentó en casi 270 mil".

* "Un Estado al servicio de la gente es también un Estado transparente, que muestra cómo gasta su plata y que tiene funcionarios obligados a tener un alto estándar ético. En estos dos años, los funcionarios nos pusimos límites como nunca antes, para garantizar que no estamos acá para beneficiarnos".

* "No podemos permitir que una mujer gane menos que un hombre. No es justo. No está bien. Esto no puede seguir así, tienen mi compromiso para que el salario igualitario que establece nuestras leyes sea una realidad".

* "No hay razón para que los padres compartamos tan solo dos días el momento de nacimiento de nuestros hijos. Por eso vamos a presentar un proyecto de ley para extender la licencia por paternidad".

* "Se viene una revolución con el turismo. El año pasado batimos muchos récords juntos. Nunca antes habían operado tantos viajeros en hoteles del país. Y nunca antes viajó tanta gente en vuelos de cabotaje como ahora. Tuvimos más de 50 millones de viajes dentro del país y recibimos más de 6 millones de turistas de otras partes del mundo. Los argentinos tenemos que construir una cultura del servicio para que cada persona que nos visite, se enamore de nuestro país y quiera volver una y otra vez".

* "El espacio público es sin duda el espacio más democrático que tenemos. Por primera vez en muchos años, estamos ampliando las superficies de los parques nacionales y estamos mejorando la infraestructura que ya teníamos".

* "Creemos que en estos años de democracia persiste una tensión entre democracia y seguridad. No creemos que haya que caer en la mano dura y el abolicionismo para resolverla. Creemos en un sistema que ponga en el centro a las víctimas del delito. Que respete a las fuerzas de seguridad y que ofrezca penas proporcionales a los delitos cometidos".

* "Queremos sentirnos cuidados y para eso también tenemos que pensar en los que nos cuidan. Las mujeres y los hombres de las fuerzas de seguridad se juegan la vida por nosotros y merecen todo nuestro respeto y admiración".

* "La seguridad y la lucha contra el narcotráfico son dos de las demandas más grandes de los argentinos. Por primera vez, tenemos una estrategia nacional para abordar estos temas y estamos llevando el cuidado del Estado adonde sólo existía el poder de las bandas".

* "Las incautaciones de drogas son récord: 300 toneladas. La cantidad de robos se redujo en un 11 % y los homicidios en un 20 % en estos dos años. Es importante que avancemos en la extensión de dominio y que el Estado recupere los bienes del narcotráfico y del crimen organizado".

* "Solo si conocemos en tiempo real dónde y por qué ocurrió un accidente de tránsito, vamos a poder hacer algo para evitar que vuelva a pasar. Tenemos que medir y evaluar, por eso con ayuda de las provincias creamos un sistema digital que nos permita acceder a esta información crucial".

* "Tenemos que trabajar por la igualdad educativa, para que todos los chicos, especialmente los más vulnerables, puedan acceder a una educación de calidad. Tenemos que poder saber cómo le está yendo a la escuela donde van nuestros hijos. Hoy está prohibido por Ley que se publiquen los resultados por escuela y eso no tiene sentido. Por eso les pido que este año legislativo avancemos para cambiar esta norma. A lo que hay que temer es a que los chicos no terminen el colegio. No podemos hacer política con la educación de nuestros hijos. No podemos acordarnos de la educación sólo en el momento de las paritarias".

* "Cada año, más de 100 mil chicas menores de 19 años quedan embarazadas y siete de cada diez de esos embarazos no son intencionales. La vida de esas jóvenes cambian para siempre, muchas abandonan la escuela y eso afecta sus posibilidades de conseguir trabajo y desarrollar un proyecto de vida. La educación sexual es una herramienta que empodera a los jóvenes".

* "Hace 35 años que venimos postergando un debate muy sensible, que como sociedad nos debemos: el aborto. Como dije más de una vez, estoy a favor de la vida, pero también estoy a favor de los debates maduros y responsables, que como argentinos tenemos que darnos. Por eso, vemos con agrado que el Congreso incluya este tema como agenda para este año. Espero que se escuchen todas las voces y se tomen en cuenta todas las posturas".

* "La inversión aumenta. El año pasado creció un 11 %. Y esa inversión precisamente es la que garantiza que vamos a seguir creciendo porque agranda nuestra capacidad para producir. Este enero tuvimos récord de venta en cemento, asfalto, autos, autos usados, motos, turismo, vuelos de pasajeros".

* "Hace un año en este lugar les dije que teníamos que construir las bases para que la Argentina pudiese crecer 20 años en forma consecutiva. Eso es lo que hicimos, ese crecimiento invisible sucedió. Es como cuando empezamos un edificio: en el pozo no se ve lo que estamos haciendo, pero esa base existe, está y sobre ella se construye el resto. Esto es lo que está sucediendo, los argentinos empezamos a ver los frutos de eso. Y cada transformación está hecha sobre bases firmes y va a durar para toda la vida".

* "Ya sobrepasamos la cantidad de personas empleadas en 2015 y los salarios le ganaron a la inflación. La construcción es uno de los sectores que más está creciendo".

* "Estamos en la dirección correcta. Dejando atrás muchos años de estancamiento y retroceso".

* "Necesitamos algunas reformas como la del Código Penal. Tenemos un código viejo, desordenado y emparchado mil veces. Desde el año pasado una comisión de expertos trabaja y esperamos que nos propongan un código nuevo en pocos meses".

* "También es necesaria una reforma en el Código Procesal Penal. El centro de la reforma es pasar del modelo actual donde los jueces investigan y deciden, a uno más rápido y oral en que los fiscales tengan más protagonismo".

* "Los argentinos estamos madurando. Nos dimos cuenta de que no sirve seguir culpando a otros de lo que nos pasa. De que crecer depende de nosotros, de nuestra capacidad de sentarnos a dialogar en una mesa, sin patoterismo ni extorsiones".

* "Si pudimos sentarnos a dialogar y evitar una crisis que se nos venía encima, si pudimos generar trabajo y empezar a reducir la pobreza, si pudimos asfaltar barrios enteros que estaban sumergidos en el barro, si pudimos pasar del aislamiento a la integración con el mundo, imaginemos las cosas que vamos a poder en el futuro".