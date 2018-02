Vidal en Dorrego: "antes no se entraba en los barrios donde se vendía droga"

La gobernadora María Eugenia Vidal dijo hoy en Coronel Dorrego que su gobierno está dando una fuerte lucha contra el narcotráfico, con el objetivo de lograr una mayor seguridad y un “futuro para nuestros hijos”.

“(Este flagelo) no distingue clases sociales, ciudades chicas o grandes. Estamos dando pelea y ayer se derribó el búnker (de elaboración de droga) número 43. Antes esto no pasaba porque no se entraba en los barrios donde se vendía droga”, disparó.

“En los últimos 2 años hubo un 20% más de operativos, porque junto con el presidente (Mauricio Macri) asumimos este compromiso con la gente y no somos parte”, enfatizó.

En su segunda visita a Coronel Dorrego en menos de dos años, la gobernadora María Eugenia Vidal recorrió ayer las instalaciones del Hospital Municipal Eva Perón, donde se interiorizó del avance de la construcción de un shock room.

Vidal llegó después de las 13 procedente de Punta Alta y, en su fugaz paso por la ciudad, destacó que este tipo de obras “se iniciaron hace dos años con el equipo de trabajo del intendente Raúl (Reyes) y el apoyo económico de la Provincia”.

“Este respaldo no sólo se ve (en el shock room), sino también en el equipo de Rayos X. Hemos puesto como prioridad a las guardias de los hospitales de la Provincia, pero también colaboramos con la remodelación de aquellas que pertenecen a las comunas”, agregó.

Por otro lado, si bien admitió que no había tenido contacto con un pequeño grupo de docentes que se manifestó frente al hospital dorreguense, Vidal anticipó que en los próximos días convocará a los representantes gremiales.

“Tuvimos 6 reuniones y seguiremos con los encuentros necesarios para garantizar que haya un acuerdo paritario que contemple no sólo las necesidades de los docentes, sino también las de todos los chicos que van a la escuela todos los días”, añadió.

Por último, fue consultada sobre la adhesión del gobierno provincial a la prohibición de nombrar a familiares en el Estado.

“Más allá de las capacidades, cuando pedimos un esfuerzo a todos los bonaerenses, tenemos que hacerlo también los gobernantes pregonando con el ejemplo. Esto lo inició el presidente y tenemos que acompañarlo”, dijo.

La primera visita de Vidal a Coronel Dorrego se había producido el 31 de octubre de 2016. En aquella oportunidad recorrió las instalaciones de la planta de Obras Sanitarias y supervisó el avance de los trabajos para volver a darle agua corriente desde la canilla a los dorreguenses.

Vidal resaltó aquella vez el trabajo que su gobierno viene haciendo con el Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento Rural, como también la labor Reyes, para que los dorreguenses tengan agua potable en sus canillas domiciliarias.

También había anunciado que la planta iba a quedar habilitada el año pasado, pero aún no está en funcionamiento y el agua potable se reparte en bidones. (Agencia Coronel Dorrego)